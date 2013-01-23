Dünyanın ilk 3D yazıcı ile elde edilmiş binası 2014 yılında tamamlanacak





İlk etapta mühendislik gibi sektörel alanlarda kullanılan ve oldukça pahalı olan 3D yazıcılar, son dönemlerde son kullanıcıya yönelik olarak da geliştirildi ve 800$ altında fiyatlarla satılmaya başladı. Hollandalı bir mimar olan Janjaap Ruijssenarss ise bir binayı komple 3D yazıcılardan elde ederek bir ilki başarmak istiyor.





Landscape House adı verilen bina 1.5 yılda tamamlanacak ve binanın koridorları sonsuz bir döngüyü andıracak. Mimar, proje için 3D yazıcı tekniklerinden birisi geliştiren Enrico Dini ile birlikte çalışıyor. Dini, 6mx9m boyutlarında parçalar yazabilen D-Shape adlı 3D yazıcı tekniğini geliştirmişti. Ruijssenarss ayrıca konsept için matematikçi Rinus Roelofs ile de işbirliği yaptı.





Proje aslında bir Avrupa Birliği yarışması kapsamında yapılacak. 15 farklı ülkede mimarlar parçaları üretecek ve sonrasında birleştirme yapılacak. Yarışma iki yılda bir yapılıyor ve gençlerin tasarıma olan ilgisini artırmak hedefleniyor.





6mx9m boyutunda yazdırılan kalıplar kum ve inorganik yapıştırıcı ile birleştirilecek. Ardından kalıplar fiber ile güçlendirilmiş beton ile doldurulacak.





Mimar, önemli ödüllere layık görülmüş ve dünya çapında şöhret sahibi. Konsepti İrlanda'da bir seyir esnasında tasarladığını kaydediyor. Bina tamamlandığında dünyanın ilk 3D yazıcı ile üretilmiş binası olacak ve başlangıcı ve sonu bulunmayacak.

http://www.3ders.org/articles/20130115-dutch-architect-to-build-endless-house-with-3d-printer.html