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Dünyanın ilk 3D yazıcı ile elde edilmiş binası 2014 yılında tamamlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
19
Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 3D yazıcı ile elde edilmiş binası 2014 yılında tamamlanacak

İlk etapta mühendislik gibi sektörel alanlarda kullanılan ve oldukça pahalı olan 3D yazıcılar, son dönemlerde son kullanıcıya yönelik olarak da geliştirildi ve 800$ altında fiyatlarla satılmaya başladı. Hollandalı bir mimar olan Janjaap Ruijssenarss ise bir binayı komple 3D yazıcılardan elde ederek bir ilki başarmak istiyor.

Landscape House adı verilen bina 1.5 yılda tamamlanacak ve binanın koridorları sonsuz bir döngüyü andıracak. Mimar, proje için 3D yazıcı tekniklerinden birisi geliştiren Enrico Dini ile birlikte çalışıyor. Dini, 6mx9m boyutlarında parçalar yazabilen D-Shape adlı 3D yazıcı tekniğini geliştirmişti. Ruijssenarss ayrıca konsept için matematikçi Rinus Roelofs ile de işbirliği yaptı.

Proje aslında bir Avrupa Birliği yarışması kapsamında yapılacak. 15 farklı ülkede mimarlar parçaları üretecek ve sonrasında birleştirme yapılacak. Yarışma iki yılda bir yapılıyor ve gençlerin tasarıma olan ilgisini artırmak hedefleniyor.

6mx9m boyutunda yazdırılan kalıplar kum ve inorganik yapıştırıcı ile birleştirilecek. Ardından kalıplar fiber ile güçlendirilmiş beton ile doldurulacak. 

Mimar, önemli ödüllere layık görülmüş ve dünya çapında şöhret sahibi. Konsepti İrlanda'da bir seyir esnasında tasarladığını kaydediyor. Bina tamamlandığında dünyanın ilk 3D yazıcı ile üretilmiş binası olacak ve başlangıcı ve sonu bulunmayacak. 

http://www.3ders.org/articles/20130115-dutch-architect-to-build-endless-house-with-3d-printer.html Yorum Yaz
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OnlyChaos 6 yıl en beğenilen
alp0007
Bu binanın her yeri açık, ısınmaz. Hem içindeki insanlar kenarından düşer, beğenmedim.

Biz böyle bir ihtimali düşünemedik. Projeyi iptal ediyoruz.
alp0007Bu binanın her yeri açık, ısınmaz. Hem içindeki insanlar kenarından düşer, beğenmedim.Biz böyle bir ihtimali düşünemedik. Proj...
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tobepeople 5 yıl
Kara no Kyoukai animesi 5. Bölümü izlemiş bu eleman öyle karar vermiştir bu sonsuz döngü olayına yalandan ben icat ettim de demiştir :)
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nefermu 6 yıl
Kendi yaptığım 3d yazıcı ile ilgili bilgilere burdan ulaşabilirsiniz. 3byazici.com/...
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samt 6 yıl
strahd_von_zarovich
youtube.com/...

ahahaha çok iyi bir tespit olmuş :)
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thegym 6 yıl
gun gelir evlere de girerse...hic sasmam..
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teramit 6 yıl
Statistik
alp0007Bu binanın her yeri açık, ısınmaz. Hem içindeki insanlar kenarından düşer, beğenmedim.
Cam var

Akıl var demeliydin...
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omeriyibas 6 yıl
bu yazıcılar türkiyede 1000 eurodan başlıyor,
detaylara: modelyap.com/...
burdan bakabilirsiniz
buda yazıcı üreticilerin siterleri: ems-usa.com/... solido3d.com/... rapmanusa.com/...
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bgucer 6 yıl
Arkadaslar,

Artik 3D yazicilar Türkiye'de de ulasilabilir fiyatlara geldi.

Örnegin M&M Otomasyon'un distribütörlügünü aldigi UP!3D yazicilar www.simpleks.com altindaki sanal magazadan kredi kartina 12 taksite kadar ödeme ile satista.

Bunun ötesinde, bu yaziciyi kendiniz getirtmeye calissaniz, Türkiye'deki belirlenen perakende satis fiyatina elde etmeniz pek mümkün degil.

Asagidaki listeledigim web sitelerini incelemenizi tavsiye ederim:

www.3dimensionprint.com
www.simpleks.com

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aspirin_00 6 yıl
binadan çok üst ve alt geçiti bir arada sunan bir yapıt :D:D:
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Lordinarius 6 yıl
OnlyChaos
alp0007Bu binanın her yeri açık, ısınmaz. Hem içindeki insanlar kenarından düşer, beğenmedim.
Biz böyle bir ihtimali düşünemedik. Projeyi iptal ediyoruz.

yerinde bir karar olmuş
hassasiyetinden dolayı alp0007 a teşekkür ediyorum
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OnlyChaos 6 yıl en beğenilen
alp0007
Bu binanın her yeri açık, ısınmaz. Hem içindeki insanlar kenarından düşer, beğenmedim.

Biz böyle bir ihtimali düşünemedik. Projeyi iptal ediyoruz.
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