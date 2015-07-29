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Dünyanın ilk çift taraflı güvenlik sunan giyilebilir bisiklet kilidi: Vivid Bike Lock

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk çift taraflı güvenlik sunan giyilebilir bisiklet kilidi: Vivid Bike Lock
 
Piyasada hem bisiklet sürücülerini hem de bisikletlerini koruyan birçok ürün bulunuyor. Ancak bildiğiniz üzere bu ürünler birbirinde ayrı kullanım yapısı ortaya koyuyor ve bir noktadan sonra da zor geldiği için taşınmıyor. Vivid Bike Lock ise süreci tek bir potada eritiyor.
Kickstarter'da destek arayan en yeni projelerden "Vivid Bike Lock", hem sürücü hem de bisiklet koruması noktasında görev yapıyor. Üzerinde oldukça kuvvetli bir LED (60 adet) aydınlatma sistemi bulunan giyilebilir ürün, bu sayede sürücüsünü düşük ışıklı ortamlarda daha görünür hale getiriyor ve AA bataryasıyla tam 70 saat aralıksız kullanım ortaya koyuyor.
Bisiklet güvenliği noktasında ise 6mm fiber telden oluşan yapısı ve 4 rakamlı şifre mekanizmasıyla bisikletlerin istenilen her türlü noktaya bağlanmasına imkan tanıyan Vivid Bike Lock, su geçirmiyor olmasıyla beğeni topluyor ve bu sayede de zorlu şartlarda aktif olarak kullanılabiliyor.
Site üzerinde 115,000$ bağış hedefi ile yola çıkan Vivid Bike Lock, yapılacak en az 99$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
Dünyanın ilk çift taraflı güvenlik sunan giyilebilir bisiklet kilidi: Vivid Bike Lock
 

https://www.kickstarter.com/projects/704927660/vivid-bike-lock?ref=category_location Yorum Yaz
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joe_santana 4 yıl
ne sacma olmus zaten havalarda yanıyo bide tasma gibi üzerimdemi taşıyacam onu
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BiLq3 4 yıl
bence bir üründen iki fonksiyon elde etme çabaları en azından bisiklet sektörü içün son bulmalı.

olmamış diyorum.
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01001101 4 yıl
"çift taraflı güvenlik" lafı tamamen pazarlama amaçlı olmuş. okuyunca değişik bişey çıkacakmış izlenimi veriyor, hele bir de "dünyanın ilk" sözü de yer alında acaba neyle karşılaşacam diye hevesle tıkladım ama şu üsünden daha dandik olduğunu düşündüğüm bişeyle karşılaştım:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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