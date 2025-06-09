Shimano, bisikletler için pil gerektirmeyen otomatik vites sistemi geliştirdi

Sistem nasıl çalışıyor?
Özellikle şehir içi, trekking ve gravel tipi bisikletler (hem normal hem de elektrikli) için geliştirilen Q'Auto sistemi, üç ana parçadan oluşuyor: özel olarak tasarlanmış bir Shimano Cues arka serbest göbek, buna bağlı kablosuz Cues arka vites değiştirici ve gidona monte edilen Shimano Di2 kablosuz vites kolu.
Sistem, bu sensörlerden gelen verilere göre, sürücünün pedal çevirme temposunu sabit tutmak amacıyla vitesi otomatik olarak bir kademe yukarı ya da aşağı alıyor. Sürücüler, bir mobil uygulama ya da fiziksel düğmeler sayesinde "Yavaş", "Orta" ve "Hızlı" pedallama seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.
Yapay zeka ile sürücünün sürüş tarzı öğreniliyor
Tabii ki bazı sürücüler, sistemin varsayılan ayarlarını başta pek beğenmeyebilir. Bu durumda sürücüler, geçici olarak Manuel moda geçip, vitesleri Di2 kolu ile kendileri değiştirebiliyor. Bu esnada Q'Auto'nun yapay zekası, sürücünün sürüş tarzını öğreniyor ve bu bilgiyi otomatik vites moduna entegre ediyor. Bunu yapmak için yalnızca 6 km kadar bir sürüş yeterli oluyor.
Bu sistem, hem bazı yeni bisiklet modellerine fabrika çıkışlı olarak entegre edilecek, hem de uyumlu mevcut bisikletlere sonradan takılabilecek. Şu an için fiyatı veya piyasaya çıkış tarihi hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.Kaynakça https://bike.shimano.com/technologies/details/qauto.html https://newatlas.com/bicycles/shimano-quato-battery-free-automatic-gear-shifting/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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