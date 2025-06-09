Shimano, bisikletler için pil gerektirmeyen otomatik vites sistemi geliştirdi

Tam Boyutta Gör Bisikletler için otomatik vites değiştirme sistemleri yeni birşey olmasa da, bu sistemler genellikle sık sık şarj edilmesi gereken piller gerektiriyor. Shimano’nun yeni Q'Auto sistemi ise bu durumu değiştiriyor, çünkü enerjisini doğrudan sürücünün pedal çevirme gücünden alıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Özellikle şehir içi, trekking ve gravel tipi bisikletler (hem normal hem de elektrikli) için geliştirilen Q'Auto sistemi, üç ana parçadan oluşuyor: özel olarak tasarlanmış bir Shimano Cues arka serbest göbek, buna bağlı kablosuz Cues arka vites değiştirici ve gidona monte edilen Shimano Di2 kablosuz vites kolu.

Tam Boyutta Gör Sürücü pedal çevirdikçe, arka tekerleğin dönme hareketi serbest göbekteki bir dinamoyu çalıştırıyor. Bu dinamo da vites değiştiricinin vites değiştirme aktüatörünü çalıştıran bir lityum iyon kapasitörü şarj ediyor. Aynı zamanda göbek içinde bir mikroişlemci ile hız, kadans (pedal çevirme hızı) ve eğim gibi verileri izleyen sensörler yer alıyor.

Sistem, bu sensörlerden gelen verilere göre, sürücünün pedal çevirme temposunu sabit tutmak amacıyla vitesi otomatik olarak bir kademe yukarı ya da aşağı alıyor. Sürücüler, bir mobil uygulama ya da fiziksel düğmeler sayesinde "Yavaş", "Orta" ve "Hızlı" pedallama seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

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Yapay zeka ile sürücünün sürüş tarzı öğreniliyor

Tabii ki bazı sürücüler, sistemin varsayılan ayarlarını başta pek beğenmeyebilir. Bu durumda sürücüler, geçici olarak Manuel moda geçip, vitesleri Di2 kolu ile kendileri değiştirebiliyor. Bu esnada Q'Auto'nun yapay zekası, sürücünün sürüş tarzını öğreniyor ve bu bilgiyi otomatik vites moduna entegre ediyor. Bunu yapmak için yalnızca 6 km kadar bir sürüş yeterli oluyor.

Bu sistem, hem bazı yeni bisiklet modellerine fabrika çıkışlı olarak entegre edilecek, hem de uyumlu mevcut bisikletlere sonradan takılabilecek. Şu an için fiyatı veya piyasaya çıkış tarihi hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

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