Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Shimano, bisikletler için pil gerektirmeyen otomatik vites sistemi geliştirdi

    Shimano'nun bisikletler için geliştirdiği yeni otomatik vites sistemi, sürücünün pedal gücüyle çalışıyor ve bataryaya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.         

    Shimano, bisikletler için pilsiz otomatik vites geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Bisikletler için otomatik vites değiştirme sistemleri yeni birşey olmasa da, bu sistemler genellikle sık sık şarj edilmesi gereken piller gerektiriyor. Shimano’nun yeni Q'Auto sistemi ise bu durumu değiştiriyor, çünkü enerjisini doğrudan sürücünün pedal çevirme gücünden alıyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Özellikle şehir içi, trekking ve gravel tipi bisikletler (hem normal hem de elektrikli) için geliştirilen Q'Auto sistemi, üç ana parçadan oluşuyor: özel olarak tasarlanmış bir Shimano Cues arka serbest göbek, buna bağlı kablosuz Cues arka vites değiştirici ve gidona monte edilen Shimano Di2 kablosuz vites kolu.

    Shimano, bisikletler için pilsiz otomatik vites geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Sürücü pedal çevirdikçe, arka tekerleğin dönme hareketi serbest göbekteki bir dinamoyu çalıştırıyor. Bu dinamo da vites değiştiricinin vites değiştirme aktüatörünü çalıştıran bir lityum iyon kapasitörü şarj ediyor. Aynı zamanda göbek içinde bir mikroişlemci ile hız, kadans (pedal çevirme hızı) ve eğim gibi verileri izleyen sensörler yer alıyor.

    Sistem, bu sensörlerden gelen verilere göre, sürücünün pedal çevirme temposunu sabit tutmak amacıyla vitesi otomatik olarak bir kademe yukarı ya da aşağı alıyor. Sürücüler, bir mobil uygulama ya da fiziksel düğmeler sayesinde "Yavaş", "Orta" ve "Hızlı" pedallama seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

    Yapay zeka ile sürücünün sürüş tarzı öğreniliyor

    Tabii ki bazı sürücüler, sistemin varsayılan ayarlarını başta pek beğenmeyebilir. Bu durumda sürücüler, geçici olarak Manuel moda geçip, vitesleri Di2 kolu ile kendileri değiştirebiliyor. Bu esnada Q'Auto'nun yapay zekası, sürücünün sürüş tarzını öğreniyor ve bu bilgiyi otomatik vites moduna entegre ediyor. Bunu yapmak için yalnızca 6 km kadar bir sürüş yeterli oluyor.

    Bu sistem, hem bazı yeni bisiklet modellerine fabrika çıkışlı olarak entegre edilecek, hem de uyumlu mevcut bisikletlere sonradan takılabilecek. Şu an için fiyatı veya piyasaya çıkış tarihi hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

    Kaynakça https://bike.shimano.com/technologies/details/qauto.html https://newatlas.com/bicycles/shimano-quato-battery-free-automatic-gear-shifting/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trendyol dolandırıcılığı dikiş alınırken acır mı inşaatçı binası 5 köy düzeni link ps5 l3 tuşu symbol teyp ekranı silik tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15 Ultra
    Xiaomi 15 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250
    HP 250
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum