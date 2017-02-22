Dünyanın ilk insan kontrollü Hoverbike’ı tanıtıldı

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız bir tasarım daha günümüzde hayat bulmaya hazırlanıyor. Rus şirketi Hoversurf’ün geliştirdiği uçan motor olarak tanımlayabileceğimiz hoverbike, aslında türünün ilk örneği değil ancak tamamen üzerindeki kişi tarafından kontrol edilebiliyor olması onu benzerlerinden ayırıyor. Motosiklet ve drone’ların bir araya gelerek oluşturduğu hoverbike şu sıralara oldukça popüler olan insan taşıyan drone’lara da rakip olacak gibi görünüyor.

Üreticilerin Scorpion-3 ismini verdiği ve ekstrem bir spor araç ortaya koymak için üzerinde çalıştıkları ifade ettikleri Hoverbik’ın kısa sürede seri üretime geçerek ticari kullanıma sunulması bekleniyor. İlk etapta bir drone üreticisi olarak faaliyet gösteren Hoversurf, Scorpion-3 benzeri hava araçlarını daha önce de üretmişti ancak insan taşımaya elverişli olmayan bu araçlar daha çok kargo taşımacılığı için kullanılabilir nitelikteydi.

Scorpion-3 her ne kadar sürücünün bacaklarına yakın pervanelerle tehlikeli gibi duruyor olsa da henüz tam anlamıyla tamamlanmış değil ve Hoversurf, bu yeni nesil aletin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai’nin insan taşıyan drone’ları temmuz ayından itibaren kullanmaya başlayacağını duyurması, Airbus’ın uçan araba prototipini kısa bir süre sonra test edeceğini duyurması ve bu yeni hoverbike’la birlikte önümüzdeki yıllarda gökyüzünde çok farklı taşıma araçları görmek sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

Scorpion-3'e ait tanıtım ve test görüntülerini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:

http://www.theverge.com/2017/2/20/14671758/hoverbike-hoversurf-russia-drone-quadcopter-hellno