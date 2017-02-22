Dünyanın ilk insan kontrollü Hoverbike’ı tanıtıldı

Üreticilerin Scorpion-3 ismini verdiği ve ekstrem bir spor araç ortaya koymak için üzerinde çalıştıkları ifade ettikleri Hoverbik’ın kısa sürede seri üretime geçerek ticari kullanıma sunulması bekleniyor. İlk etapta bir drone üreticisi olarak faaliyet gösteren Hoversurf, Scorpion-3 benzeri hava araçlarını daha önce de üretmişti ancak insan taşımaya elverişli olmayan bu araçlar daha çok kargo taşımacılığı için kullanılabilir nitelikteydi.
Scorpion-3 her ne kadar sürücünün bacaklarına yakın pervanelerle tehlikeli gibi duruyor olsa da henüz tam anlamıyla tamamlanmış değil ve Hoversurf, bu yeni nesil aletin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai’nin insan taşıyan drone’ları temmuz ayından itibaren kullanmaya başlayacağını duyurması, Airbus’ın uçan araba prototipini kısa bir süre sonra test edeceğini duyurması ve bu yeni hoverbike’la birlikte önümüzdeki yıllarda gökyüzünde çok farklı taşıma araçları görmek sürpriz olmayacak gibi görünüyor.
http://www.theverge.com/2017/2/20/14671758/hoverbike-hoversurf-russia-drone-quadcopter-hellno Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2. Prototip bu pervaneler mi gözünüze batıyor
3. Enerji verimliliği ne kadar iyi neden veri yok yada haberde gözüme çarpmadı DH
4. Güvenlik ve ulaşım protokolleri ne olacak neden hiç veri fikir belirtmiyorsunuz DH
5. Haberde neden teknik bilgiden çok sadece copy paste haber tadı alıyorum DH
adam gitti gidiyor !
STOP !