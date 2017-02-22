Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk insan kontrollü Hoverbike’ı tanıtıldı

Hoversurf isimli drone üreticisi Rus şirketi geçtiğimiz günlerde ilk sürülebilir hoverbike prototipini tanıttı. Scorpion-3 isimli hoverbike’ın kısa bir süre içinde seri üretimine başlanması bekleniyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın ilk insan kontrollü Hoverbike’ı tanıtıldı
 

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız bir tasarım daha günümüzde hayat bulmaya hazırlanıyor. Rus şirketi Hoversurf’ün geliştirdiği uçan motor olarak tanımlayabileceğimiz hoverbike, aslında türünün ilk örneği değil ancak tamamen üzerindeki kişi tarafından kontrol edilebiliyor olması onu benzerlerinden ayırıyor. Motosiklet ve drone’ların bir araya gelerek oluşturduğu hoverbike şu sıralara oldukça popüler olan insan taşıyan drone’lara da rakip olacak gibi görünüyor.

Üreticilerin Scorpion-3 ismini verdiği ve ekstrem bir spor araç ortaya koymak için üzerinde çalıştıkları ifade ettikleri Hoverbik’ın kısa sürede seri üretime geçerek ticari kullanıma sunulması bekleniyor. İlk etapta bir drone üreticisi olarak faaliyet gösteren Hoversurf, Scorpion-3 benzeri hava araçlarını daha önce de üretmişti ancak insan taşımaya elverişli olmayan bu araçlar daha çok kargo taşımacılığı için kullanılabilir nitelikteydi.

Scorpion-3 her ne kadar sürücünün bacaklarına yakın pervanelerle tehlikeli gibi duruyor olsa da henüz tam anlamıyla tamamlanmış değil ve Hoversurf, bu yeni nesil aletin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dubai’nin insan taşıyan drone’ları temmuz ayından itibaren kullanmaya başlayacağını duyurması, Airbus’ın uçan araba prototipini kısa bir süre sonra test edeceğini duyurması ve bu yeni hoverbike’la birlikte önümüzdeki yıllarda gökyüzünde çok farklı taşıma araçları görmek sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

Scorpion-3'e ait tanıtım ve test görüntülerini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
 

http://www.theverge.com/2017/2/20/14671758/hoverbike-hoversurf-russia-drone-quadcopter-hellno Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gxhero 2 yıl
1. Belli ki yarı otonom çalışıyor tamamen insan kontrolünde değil
2. Prototip bu pervaneler mi gözünüze batıyor
3. Enerji verimliliği ne kadar iyi neden veri yok yada haberde gözüme çarpmadı DH
4. Güvenlik ve ulaşım protokolleri ne olacak neden hiç veri fikir belirtmiyorsunuz DH
5. Haberde neden teknik bilgiden çok sadece copy paste haber tadı alıyorum DH
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 2 yıl
mesela bir motor bozulsa 3 motorla gider mi bu alet?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 yıl
prototip için yapılan yorumlara bak ya. her şey bitti de pervanenin kenarına çember takmak kaldı. kullanıcı zaten zırh gibi giyinmiş. kim bilir o pervaneler kaç defa değişti. birde her değişimde çemberle mi uğraşsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
featfromcrash 2 yıl
Pervanelere önlem alınması çok zor olmasa gerek. En kötü boru şeklinde pervaneleri çevreleyen ve dış temasa uzak tutucak şekilde güvenlik materyali eklenebilir, çözülebilir. Bu geliştirilirse, uçan arabalar çok uzak olmasa gerek. Mevcut teknolojiyle ve hızlı gelişen teknolojiyle uçan arabaların olması çok şaşırtıcı olmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shalashaska 2 yıl
Çok yel alırız Allah korusun.Zaten böbrekler sakat.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 2 yıl
geriye bir tek pil teknolojisi kalıyor. enerji sorununuda çözdülermi teknoloji baştan aşağı değişicek gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
kırsal alanda harika iş görür.şehir içinde her türlü sakat bunu kullanmak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranus666 2 yıl
Güvenlik için gerekli izinleri almadan piyasaya çıkacağını sanmıyorum. Evet tanıtım maksadıyla da olsa güvenlik açısından o pervanelerin bir şekilde kapatılması gerekliydi. Yine de Bu alanda ki çalışmaların geldiği noktayı görmek açısından oldukça başarılı.. youtube da bir sürü benzer ürün var fakat makalenin de değindiği gibi yön vs büyük sorun şu anda.. ileri de güçlü bataryalarla uzun süre çalışabileceklerini düşünürsek, engebeli arazilerde çok kullanışlı olacaktır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
Aha arka pervane bacağı kopardı !
adam gitti gidiyor !
STOP !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
Low battery ! dıd dıd dıd !!! error ! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3264 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
drone, uçan robot ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl UPS, drone ile teslimat testlerine başladı 2 yıl Apple "iCloud.net" alan adı için 1,5 milyon dolar ödedi 2 yıl Remix OS mobile geliyor 2 yıl Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir 2 yıl AMD geri döndü: Ryzen işlemciler hakkında her şey! 2 yıl Skoda Rapid bi-xenon farlar ve 1.0 TSI motor seçenekleri ile makyajlandı 2 yıl Metan gazından hidrojen üreten motor 2 yıl Türk Telekom deniz altı fiber kablo sistemi SEA-ME-WE 5'in lansmanını yaptı 2 yıl LG ile Türkiye pazarını ve yeni ürünleri konuştuk 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7′nin tekrar satışa sunulacağı iddialarına cevap verdi 2 yıl Skype, internet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar için "Lite" sürümünü yayınlandı 2 yıl Qualcomm'un yeni modemi telefonlara fiberden yüksek indirme hızı getirecek 2 yıl Facebook, Messenger üzerinden para gönderme hizmeti sunacak 2 yıl Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alabilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisinin Dex aksesuarı göründü 2 yıl Bios Incube ile küllerinizden doğun 2 yıl 6x6 üzerine monte edilen Panter 2 gün sayıyor 2 yıl Exynos 9 yonga seti şekilleniyor 2 yıl Çin şiddet olaylarını azaltmak için araçlara GPS takma zorunluluğu getirdi 2 yıl Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi için hazırlanıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk insan kontrollü Hoverbike’ı tanıtıldı Sonraki Ünlü Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında hayatını kaybetti 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'a ilk tepkiler oldukça olumlu 2 yıl Yeni keşfedilen Google Chrome virüsü tüm kişisel bilgilerinizi çalıyor 2 yıl Samsung Flow Windows 10 ile birlikte çalışabilecek 2 yıl TP-Link ile yeni nesil ürünlerini konuştuk 2 yıl Alpine A120 prototipleri Paris'te gece turu attı 2 yıl Elextra'nın elektrikli süper otomobili 0'dan 100'e 2,3 saniyede çıkacak 2 yıl Toshiba, bellek yongası bölümünden 8.8 milyar dolar gelir bekliyor 2 yıl Chrysler ve Dodge, yaklaşık 70.000 otomobili geri çağırdı 2 yıl Samsung Türkiye, Android 7.0 Nougat güncelleme takvimini resmen açıkladı 2 yıl Pokemon GO yeniden zirveye yerleşti 2 yıl Microsoft, 34 yeni veri merkezi duyurdu: Listede Türkiye yok! 2 yıl Roketsan’ın Cirit füzesi Alman helikopterlerine geliyor 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerin kutu görselleri ve Wraith soğutucu seçenekleri sızdırıldı 2 yıl Turkcell ve Yandex'ten yerli arama motoru: Yaani 2 yıl LG G6'nın suya ve toza dayanıklı olacağını gösteren tanıtım videoları yayınlandı 2 yıl Google'ın yeni mobil işletim sistemi Android Oreo olabilir 2 yıl HoloLens, 2019 yılında üçüncü versiyona terfi edecek 2 yıl Merakla beklenen Samsung Galaxy S8 çalışır halde görüntülendi 2 yıl Türk Lamborghini Araplardan büyük ilgi görüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim