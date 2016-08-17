Dünyanın ilk kuantum uydusu yörüngeye fırlatıldı

Çin geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı ve dünyanın ilk kuantum uydusunu yörüngeye fırlattı. Çinli ve Avusturyalı bilim insanları tarafından geliştirilen bu kuantum uydusu, iletişim için yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Henüz deneme aşamasında olan kuantum uydusu eğer beklendiği gibi sorunsuz bir şekilde çalışırsa, hiçbir hacker'ın sızamayacağı güvenli bir iletişim ağının kurulmasında ilk adım olacak.

Adını milattan önce 5.yüzyılda yaşamış Çinli bilim adamından alan Micius adlı bu kuantum uydusu, güvenli bir iletişim ağı kurmak için bilindik şifreleme yöntemlerine değil, fizik kanunlarını kullanıyor. Kuantum uydusunun merkezinde bulunan kristal; verileri şifreleyip, bu şifrelenmiş verileri ve şifrenin çözülmesini sağlayacak parolayı kuantum parçacıkları (fotonlar) ile dünyaya gönderecek.

Uydudan gönderilen bu şifrelenmiş verilere, sadece yetki verilmiş üslerden ulaşılabilecek. Çünkü başka birisi aktarım sırasında bu verilere ulaşmak istediğinde, kuantum parçacıkları kendiliğinden yok oluyor. Üstelik üsteki bilgisayarlar parçacıkların durumunu takip edebildiği için, herhangi bir sızma denemesi olduğunda yetkililerin bu durumdan haberi oluyor. Micius sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlarsa, siber casuslara karşı Çin'in kalkanı haline gelebilir, ancak bu uydunun siber saldırılar düzenlemek için kullanılması mümkün değil.

Sadece Çin'de değil; ABD, Japonya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde de bilim insanları kuantum uyduları geliştirmek için çaba harcıyorlar, ancak şu ana kadar böylesi bir projeye destek çıkan ilk ülke Çin oldu. Kuantum uydularının yüksek maliyeti, ülkelerin bu projelere yatırım yapmasını engelliyor. Wall Street Journal'a göre Micius'un Çin'e maliyeti 101 milyar doları bulmuş durumda. Üstelik bu sadece geliştirme süreci için harcanan para.

Micius yörüngedeki yerini aldıktan sonra, Çin ve Avusturya'daki bilim insanları dünyadaki üslere sinyaller yollayarak uydunun çalışıp çalışmadığını test edecekler. Bu testler başarılı olduğu taktirde Çin önümüzdeki yıllarda yörüngeye 19 kuantum uydusu daha yollayacak ve böylece tüm dünyayı kaplayan bir iletişim ağı kurmuş olacak.

https://www.engadget.com/2016/08/16/china-quantum-satellite/