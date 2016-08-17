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Dünyanın ilk kuantum uydusu yörüngeye fırlatıldı

Çin, dünyanın ilk kuantum uydusunu yörüngeye fırlattı. Micius adını taşıyan bu uydu, hiçbir hackerın sızamayacağı güvenli bir iletişim ağının kurulmasını sağlayabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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47
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Çin geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı ve dünyanın ilk kuantum uydusunu yörüngeye fırlattı. Çinli ve Avusturyalı bilim insanları tarafından geliştirilen bu kuantum uydusu, iletişim için yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Henüz deneme aşamasında olan kuantum uydusu eğer beklendiği gibi sorunsuz bir şekilde çalışırsa, hiçbir hacker'ın sızamayacağı güvenli bir iletişim ağının kurulmasında ilk adım olacak.
Adını milattan önce 5.yüzyılda yaşamış Çinli bilim adamından alan Micius adlı bu kuantum uydusu, güvenli bir iletişim ağı kurmak için bilindik şifreleme yöntemlerine değil, fizik kanunlarını kullanıyor. Kuantum uydusunun merkezinde bulunan kristal; verileri şifreleyip, bu şifrelenmiş verileri ve şifrenin çözülmesini sağlayacak parolayı kuantum parçacıkları (fotonlar) ile dünyaya gönderecek.
Uydudan gönderilen bu şifrelenmiş verilere, sadece yetki verilmiş üslerden ulaşılabilecek. Çünkü başka birisi aktarım sırasında bu verilere ulaşmak istediğinde, kuantum parçacıkları kendiliğinden yok oluyor. Üstelik üsteki bilgisayarlar parçacıkların durumunu takip edebildiği için, herhangi bir sızma denemesi olduğunda yetkililerin bu durumdan haberi oluyor. Micius sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlarsa, siber casuslara karşı Çin'in kalkanı haline gelebilir, ancak bu uydunun siber saldırılar düzenlemek için kullanılması mümkün değil.
Sadece Çin'de değil; ABD, Japonya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde de bilim insanları kuantum uyduları geliştirmek için çaba harcıyorlar, ancak şu ana kadar böylesi bir projeye destek çıkan ilk ülke Çin oldu. Kuantum uydularının yüksek maliyeti, ülkelerin bu projelere yatırım yapmasını engelliyor. Wall Street Journal'a göre Micius'un Çin'e maliyeti 101 milyar doları bulmuş durumda. Üstelik bu sadece geliştirme süreci için harcanan para.
Micius yörüngedeki yerini aldıktan sonra, Çin ve Avusturya'daki bilim insanları dünyadaki üslere sinyaller yollayarak uydunun çalışıp çalışmadığını test edecekler. Bu testler başarılı olduğu taktirde Çin önümüzdeki yıllarda yörüngeye 19 kuantum uydusu daha yollayacak ve böylece tüm dünyayı kaplayan bir iletişim ağı kurmuş olacak.

https://www.engadget.com/2016/08/16/china-quantum-satellite/ Yorum Yaz
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muratai 3 yıl en beğenilen
101 milyar dolar! Oha!
Yanıtla +31
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jizzy quatily 3 yıl
ahahah bizde fındıktan 3 milyar dolar ihracat yapınca seviniyoz :D
işte bi 30-40 sene fındık bütçemizi ayırsak maliyet çıkıyor kdsjhdlasgdhasş
3 Yanıt Yanıtla +28
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001ATB 3 yıl mokinto
mokinto

Bilgisayar programciligindan zerre kadar anlamam ama bana kirilamiyacak şifre yoktur gibi geliyor.

Anlamadığın şey hakkında yorum yapma o zaman.
mokintoBilgisayar programciligindan zerre kadar anlamam ama bana kirilamiyacak şifre yoktur gibi geliyor.Anlamadığın şe...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 3 yıl
Bilgiye hükmeden dünya ya hükmeder ve Çin bigiye hükmetme konusunda öne geçecek gibi görünüyor.
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metalok 3 yıl
İşin içinde Çin varsa olaya şüphe ile yaklaşmak gerek
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metalok 3 yıl
101 milyar dolar

Küsüratlı sayı vermişler ki salladıkları anlaşılmasın.
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Kartal Göz 3 yıl metalok
metalok
101 milyar dolar

Küsüratlı sayı vermişler ki salladıkları anlaşılmasın.

Yanlız, onun küsüratı bile küsürat değil. O derece...
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Volkanbaba 3 yıl
A101 harca harca bitmez
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Captain_Ivy 3 yıl
Deneme süreci için böyle bir rakam görünüyorsa gerçekten ciddi bir proje. Umarım istenildiği gibi gider..
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rcelik21 3 yıl
Bizim ülkenin bütçesi kadar fiyatı var uydunun
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Akone 3 yıl
101
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2K 3 yıl
Valla milletin nelere kafası basıyor, neler üzerine çalışıyor ve geliştiriyorda en başta kendim olmak üzere bir çok insan ne basit şeyler üzerinde çalışmak ve anlamanın zorluğundan şikayetçi oluyor.
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fredydexter 3 yıl
bu kuantum projesi bir çok dalda gelişecek millet kim bilir daha nice projeleri yapılmış gün yüzüne daha göstermek için gününü belirliyorlardır bilimkurgu filmleri izledigimizde vay beee böyle şeyler olurmu diyoruzzz
özelikle ELSUYUM filmi yavaş ,yavaş gerçek olucak gibi şimdiden atımıını attılar
unutmadan şunuda söylim tubitakda profosörler kuantumaa sorusuna allaha şirk koşmak demişti..


bir türk profosör kuantum çalışma projeleri vardı akp bu projeyi boş iş bunlar deyip kuantuma bütçe vermedi
o profösör şimdi yurtdışında çalışmalarını sürtürüyorr yani arkadaşlar bizimm ülkeden hiç bir b..oobbkk olmaz
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V4LKyR 3 yıl
101 milyar dolar nedir aga?
NOLUYO?
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kadirirdem 3 yıl
Çinliler gelecek te teknolojiye hükmedecek gibi duruyor...
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paramedical 3 yıl
Dunyada o kadar para varmiki lan
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