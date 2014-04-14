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Dünyanın ilk parlayan yol çizgileri Hollanda'da gerçeğe dönüştü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk parlayan yol çizgileri Hollanda'da gerçeğe dönüştü

Özellikle gece yolcuklarında karayolları üzerinde yer alan çizgiler büyük önem taşıyor ve bu çizgiler birçok farklı bilgiyle sürücülere yardımcı olabiliyor. Yol çizgilerinin çok daha belirgin olması için Daan Roosegaarde tarafından hazırlanan konsept sistem ise, Hollanda merkezli olarak test ediliyor.
Geliştirilen özel kaplama boyasıyla hali hazırda kullanılanlardan ayrılan yol çizgileri, gün boyunca güneş ışınlarını depoluyor ve bu enerjiyle gün battıktan sonra yaklaşık 8 saat boyunca yanabiliyor / parlayabiliyor. Bu sayede özellikle virajlı yollarda ciddi bir güvenlik avantajı getirebilen sistem, belirtildiği kadarıyla sıcaklık değişikliklerine göre yoldaki buzlanma gibi tehlikeli durumları da algılıyor ve kar tanesi şeklinde gösterdiği işaretlerle sürücülere uyarı yapabiliyor.
Şimdilik Hollanda merkezli 500 metrelik bir yolda (Oss N329 karayolu) testleri yapılan geleceğin yol çizgilerinin, ilerleyen dönemde çok daha büyük çaplı kullanım yerleri bulabileceği tahmin ediliyor.
 
Dünyanın ilk parlayan yol çizgileri Hollanda'da gerçeğe dönüştü

http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-04/11/glow-in-the-dark-highway-launches Yorum Yaz
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DNZ_84 5 yıl en beğenilen
Yağmurlu havada şerit çizgileri iyice görünmez oluyor, inşallah kısa sürede yaygınlaşır ;)
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MegaWolt38 5 yıl
Biz böyle olsa bile kimlere peşkeş çekilir orası belli...
Ayrıca bizde yolu yapıp 1-2 ay sonra kazı yapıldığından bir halta yaramaz.
Kayseri'den örnek vereyim, yollar geniş olmasına rağmen şehir içinde araba sürmek işkence. Asfalt da mı sürüyorsun yoksa Ay kraterlerin de mi belli değil.! Bir tane adam gibi asfalt yapalım, ömürlük olsun diyen yok, öyle beyni çalışan belediye başkanı da yok...Olursa zaten eşe dosta rant kapısı kapanır.!!!
Biz böyle olsa bile kimlere peşkeş çekilir orası belli...Ayrıca bizde yolu yapıp 1-2 ay sonra kazı yapıldığından bir halta yaramaz.Kayseri'den örnek v...
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8 Yanıt Yanıtla +57
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Sajuuk 5 yıl
Olsun bizde de duble yol var
2 Yanıt Yanıtla +41
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Nonstop92 5 yıl
En kısa sürede ülkemize gelmesi dileğiyle
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-)KraL(- 5 yıl

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mako3e 5 yıl
Bizim ülkemize laf sokmak ta moda olmuş. Kendi ülkesini beğenmeyen karizma sanıyor kendini. Sizin hollanda Belçika dediğiniz yerlerde otoban bizim duble yollar gibi genelde 2 şeritli. Yani bizim duble yollar orada otoban diye geçiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Huseyin-ZST 5 yıl mako3e
mako3e

Bizim ülkemize laf sokmak ta moda olmuş. Kendi ülkesini beğenmeyen karizma sanıyor kendini. Sizin hollanda Belçika dediğiniz yerlerde otoban bizim duble yollar gibi genelde 2 şeritli. Yani bizim duble yollar orada otoban diye geçiyor.

Otoyollar şerit sayısı fazlalığından otoyol olmazlar. Bazı standardizasyonlar neticesinde refüjü, aydınlatması, yol çizgisi, viraj eğimi, viraj sertliği konularında belli standardizasyona sahiptirler. Böyle yollar otoyol olabilir. Kısaca duble yoldan da otoyol olur. Ama bu duble yolun ortasında yolu genişletecek kadar büyük bir kavşak, yola zart diye bağlanan tarla yolları falan varsa ve önünüze çötönk diye 90 derece virajlar çıkabiliyorsa, böyle yoldan otoban olmaz.

Kısaca önemli olan boyu değil işlevi diyorum. Önemli olan şerit sayısı veya asfalt kalitesi değil, standardizasyondur. Standardizasyonu yüksek otoyol isterse iki şerit olsun, gene hız sınırını 120 belirleyip, 132 ile güvenle seyehat etmeye uygun olur. Tek fark, sollamaya çıkan hantal bir araba olursa yavaşlamanız gerekir. Bu da iki şehiri bağlayan bu otoyolun ne derece yoğun olacağı ile belirlenir. Örneğin, Ankara'dan sadece Çankırıya giden, sonra başka yere devam etmeyen bir yol olsa, duble yol bir otoyol fazlasıyla yeter.


Memlekette düzgün duble yollar yok değil. Ancak üzülerek söylüyorum, çoğunluğunda çok hatalı işler var. Yapılmasın demiyorum, hobi olarak gene yapsınlar; ama benim gibileri kandıramazlar şimdi. Enayi miyim ben? Viraj hatalı yol medeni, düzgün bir yol değildir. Asfalt atılmış köy yoludur. Kaza sırasında orana burana batan çelik refüj olmasa daha iyidir. Beton refüj arabaları takla attırıp hız kesmek içindir. Ancak yurdum beton refüjlerinin çoğu Avrupa standardı değil, Amerikan standardıdır. Dandik arabalarımız bu dev refüjleri tırmanıp takla atamıyor çoğu zaman. O zaman ne anladın beton refüjden? Hepimiz Dodge Ram mi kullanıyoruz arkadaş?

Yurdum insanının da çok hatası var. Işıksız, reflektörsüz traktör römorkları mesela... Hız sınırı 110. %10 hata payı ile 120 gidiyorsun. Traktörü 25 metre kala görüyorsun, hızı 40...

Şehirler arası yolu dik kesen Tır ve Komyonlar mesela... Bir kere geldi başıma. Konya yolunda herifçioğlu Tırla çıkmış, dönüş yapıp yola devam edecek. Ben de viraj içindeyim hem bir tepe var hem viraj. Tırı görmüyorum. Tırı gördüğümde Tır yolun tüm şeritlerini kapatmıştı. Frene asıldım. Tıra 2 metre kala durdum. Ne diyeyim Tırcıya? Geldiği yoldan başka türlü dönemez. Mecbur böyle bağlanacak ana yola. Dönüşünü hızlı tamamlayamayan Tırcıya mı söveyim, yolu bu şekilde bağlayan ayı oğlu ayıya mı?

Yollarımızda binlerce mühendislik hatası ve binlerce eksik/hata var. Doğal sebeplerden olan karmaşalara amenna, hiç lafım yok. Bir Bodrum yolunu düzeltemezsiniz mesela. Denizli-Muğla yolunu cillop yapamazsınız. Doğa müsade etmiyor. Ama refüjüydü, tabelasıydı falan güvenli bir hale getirebilirsiniz. Ama 20 senedir oradan geçiyorsam 20 senedir aynı kepazelikte duruyor. Kısım kısım duble yolumuz var heyoo... Ama güvenli değil kesinlikle...


Bu arada yanlış anlaşılmasın, ben adrenalini seviyorum. Bu hali de güzel bana. Gidiş geliş yolları özlüyorum bazen. Adrenalin meraklısıyım. Ancak çoğunluk için konuştuğumda yukarıdaki tablo çıkıyor.
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fatihkan 5 yıl
Gelecekte yollar olmayacak ki. Raylı sistemler uzun mesafe yolculuklarında kullanılacak. Rutin ulaşım yöntemi bu olacak. Kazayı yol değil insan yapar. İnsan ise her daim dikkatsiz davranma potansiyeline sahiptir.
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cceviz 5 yıl
acilen standart haline gelmesi gereken çok faydalı bir icat.
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sugarcocuk1 5 yıl
İnsan akşam yolda araba kullanırken kendini oyunda sanneder
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interwap 5 yıl
Boya olarak yıllardır kullanılıyor. Fosfor gündüz ışığı depolayın gece yansıtıyor. Kullanıma örnek olarak lamba açma kapama butonları, bina boyaları vs.
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zamannnnn 5 yıl
Selam arkadaslar. Bende Almanyada yasiyorum yollar afersiniz pohtan bile degil. Otoban igrenc ara yollari zaten hic saymiyorum 1 yilda 3 defa amasörleri degistim neredeyse almanyada gitmedigim yer kalmadi, Sadece almanya degil avrupanin geneli oyle, En mükemmel yol rusyada jilet gibi kayiyor tabirinin en güzel örnegi.
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GodisCoking 5 yıl zamannnnn
Ya güzel kardeşim sen neyden bahsediyorsun
bak sana Almanya yada Hollanda demiyorum git Polonya yada macaristanin yollarına bak.bizimkilerin yaninda sanki cam üzerinde gidiyorsun hissi veriyorlar.Almanya Hollanda gibi gelişmiş ekonomilerde sen düşün.bir şeyi sallamadan önce buralara giden goren vardır diye düşünerek konusun.
Maalesef insan daha iyisini görmedikleri için bazı şeyleri en iyisi yaşamış olduklari-gormus oldukları sanıyor..başka biryerde söyleme bu dediklerini insanlar etrafından sıvısmaya baslar yoksa

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igetsky 5 yıl
havacilikta kullanilsa iyi olur inis yaparken pist isiklarindan rahatsiz oluyorum
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St Batuhan 5 yıl
1 Kişinin aklına Tron gelmiş, vay be, siyaset miyaset olaya dair nasıl yaklaşıyoruz. Gerçekten Tron gerçek oluyor :D sırada lightcycle lazım bol bol :D hatta sonrası... ah ah ne güzel.
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