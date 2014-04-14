Dünyanın ilk parlayan yol çizgileri Hollanda'da gerçeğe dönüştü





Özellikle gece yolcuklarında karayolları üzerinde yer alan çizgiler büyük önem taşıyor ve bu çizgiler birçok farklı bilgiyle sürücülere yardımcı olabiliyor. Yol çizgilerinin çok daha belirgin olması için Daan Roosegaarde tarafından hazırlanan konsept sistem ise, Hollanda merkezli olarak test ediliyor.

Geliştirilen özel kaplama boyasıyla hali hazırda kullanılanlardan ayrılan yol çizgileri, gün boyunca güneş ışınlarını depoluyor ve bu enerjiyle gün battıktan sonra yaklaşık 8 saat boyunca yanabiliyor / parlayabiliyor. Bu sayede özellikle virajlı yollarda ciddi bir güvenlik avantajı getirebilen sistem, belirtildiği kadarıyla sıcaklık değişikliklerine göre yoldaki buzlanma gibi tehlikeli durumları da algılıyor ve kar tanesi şeklinde gösterdiği işaretlerle sürücülere uyarı yapabiliyor.

Şimdilik Hollanda merkezli 500 metrelik bir yolda (Oss N329 karayolu) testleri yapılan geleceğin yol çizgilerinin, ilerleyen dönemde çok daha büyük çaplı kullanım yerleri bulabileceği tahmin ediliyor.

http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-04/11/glow-in-the-dark-highway-launches