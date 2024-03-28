Çin’den ABD ve Hollanda’ya "ASML’ye ihtiyacımız yok" sinyali

“Hiçbir güç Çin’in ilerleme hızını durduramaz”
Hatırlanacağı üzere Hollanda, ASML'nin 14nm ve daha ileri süreç teknolojileriyle inşa edilen çipler için kullanılan litografi ekipmanına ihracat lisansı uygulamaya başlamış ve bu ekipmanların Çin’e satışını engellemişti. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmeler sırasında "Çin halkının da meşru kalkınma hakkı bulunmakta ve hiçbir güç Çin'in bilimsel, teknolojik kalkınma ve ilerleme hızını durduramaz" dedi.
ASML, NXT:2050i ve NXT:2100i litografi sistemlerini artık Çin’e satamasa da Çinli firmalar yasaklar gelmeden önce bu ekipmanlardan çok sayıda tedarik etmişti. Bu sistemler, şirketin 7nm ve 5nm sınıfı süreç teknolojisini çoklu desenleme ile destekleyebilen en gelişmiş DUV araçlarını temsil ediyor. Öte yandan ASML’nin halihazırda satmış olduğu litografi sistemleri için Çinli firmalara bakım/destek hizmeti verip veremeyeceği konusu belirsiz durumda. ASML, ihracat engelleri nedeniyle finansal anlamda olumsuz etkilendiklerini de geçtiğimiz dönemlerde bildirmişti.
ABD ve Çin arasındaki yüksek teknoloji geriliminin devam etmesi bekleniyor. ABD, Çin'in yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için kullanılabilecek yüksek performanslı işlemcilere erişmesini aynı zamanda bunları üretecek ekipmanlara ulaşmasını istemiyor. ABD, Çin’in bu araçları kullanarak askeri yeteneklerini geliştireceğini ve kitle imha silahları üretebileceğinden endişe duyuyor. Bu nedenle AMD, Intel ve Nvidia gibi şirketlerin gelişmiş ürünlerinin Çin’e satışı da yasak.Kaynakça https://www.reuters.com/world/dutch-pm-set-high-stakes-china-talks-chip-export-policy-2024-03-27/ https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/chinas-president-says-it-doesnt-need-asml-tells-dutch-pm-it-will-continue-with-advanced-technological-progress-regardless Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...