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    Çin’den ABD ve Hollanda’ya "ASML’ye ihtiyacımız yok" sinyali

    Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı görüşme sırasında Çin'in ileri teknolojilere erişimini kısıtlamaya yönelik ABD öncülüğündeki hamlelerin işe yaramayacağını söyledi.
    Çin’den ABD ve Hollanda’ya “ASML’ye ihtiyacımız yok” sinyali Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında Xi Jinping'e göre, Çin'in ileri teknolojilere erişimini kısıtlamaya yönelik ABD öncülüğündeki hamleler işe yaramayacak. Bu açıklama doğrudan ASML’ye ve Hollanda’ya bir atıf anlamını taşıyor. Bilindiği üzere Hollanda geçen yıl ABD'nin talepleriyle ASML'nin gelişmiş çip üretim ekipmanlarının Çin'e ihracatını kısıtlamıştı.

    “Hiçbir güç Çin’in ilerleme hızını durduramaz”

    Hatırlanacağı üzere Hollanda, ASML'nin 14nm ve daha ileri süreç teknolojileriyle inşa edilen çipler için kullanılan litografi ekipmanına ihracat lisansı uygulamaya başlamış ve bu ekipmanların Çin’e satışını engellemişti. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmeler sırasında "Çin halkının da meşru kalkınma hakkı bulunmakta ve hiçbir güç Çin'in bilimsel, teknolojik kalkınma ve ilerleme hızını durduramaz" dedi.

    ASML, NXT:2050i ve NXT:2100i litografi sistemlerini artık Çin’e satamasa da Çinli firmalar yasaklar gelmeden önce bu ekipmanlardan çok sayıda tedarik etmişti. Bu sistemler, şirketin 7nm ve 5nm sınıfı süreç teknolojisini çoklu desenleme ile destekleyebilen en gelişmiş DUV araçlarını temsil ediyor. Öte yandan ASML’nin halihazırda satmış olduğu litografi sistemleri için Çinli firmalara bakım/destek hizmeti verip veremeyeceği konusu belirsiz durumda. ASML, ihracat engelleri nedeniyle finansal anlamda olumsuz etkilendiklerini de geçtiğimiz dönemlerde bildirmişti.

    Çin’den ABD ve Hollanda’ya “ASML’ye ihtiyacımız yok” sinyali Tam Boyutta Gör
    Madalyonun öteki tarafında Çin, SMIC ve YMTC gibi yerli yarı iletken şirketleriyle ASML'nin gelişmiş derin ultraviyole (DUV) litografi araçlarını kullanarak üretimler gerçekleştiriyor. SMIC’in 7nm özelinde Huawei ile bir ortaklık kurduğu ve ayrıca iki şirketin 5nm sınıfı çipler üretmek için çalıştığı bildiriliyor. Ayrıca Çin'in en gelişmiş litografi tarayıcı üreticisi olan Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), ilk 28nm litografi aracını geçen yıl tanıtarak önemli bir eşiğe ulaştı. Seri üretim noktasında ise bilgi şimdilik mevcut değil.

    ABD ve Çin arasındaki yüksek teknoloji geriliminin devam etmesi bekleniyor. ABD, Çin'in yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için kullanılabilecek yüksek performanslı işlemcilere erişmesini aynı zamanda bunları üretecek ekipmanlara ulaşmasını istemiyor. ABD, Çin’in bu araçları kullanarak askeri yeteneklerini geliştireceğini ve kitle imha silahları üretebileceğinden endişe duyuyor. Bu nedenle AMD, Intel ve Nvidia gibi şirketlerin gelişmiş ürünlerinin Çin’e satışı da yasak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/dutch-pm-set-high-stakes-china-talks-chip-export-policy-2024-03-27/ https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/chinas-president-says-it-doesnt-need-asml-tells-dutch-pm-it-will-continue-with-advanced-technological-progress-regardless
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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