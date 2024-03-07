Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASML, Hollanda’dan ayrılmak istiyor olabilir

    Hollanda’nın en kritik teknoloji firması olan ASML, görünüşe göre ülkeden ayrılmak istiyor olabilir. Öte yandan Hollanda hükümeti firmayı ülkede tutma konusunda kararlı.
    ASML, Hollanda’dan ayrılmak istiyor olabilir Tam Boyutta Gör
    ASML, dünyanın en büyük litografi makineleri üreticisi konumunda ve mevcut durumda bu alanda tek el konumunda. Hollanda’da bulunan şirketin önümüzdeki dönemlerde yurtdışına açılma planları olduğunu bilinirken Hollanda hükümeti, şirketi ülkede tutmak için gizli bir plan üzerinde çalışıyor. 'Beethoven' adı verilen plan, ASML'nin vergi indirimi ve işgücü göçü düzenlemeleri gibi iş ortamına ilişkin endişelerini gidermeyi amaçlıyor.

    ASML yurtdışına açılabilir

    ASML, önümüzdeki birkaç yıl içinde üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bu kapasite artırımının ise çeşitli nedenlerden dolayı yurtdışında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Belirtilenlere göre ASML, üretim kapasitesini 2025-2026 yılları arasında yılda 600 derin ultraviyole (DUV) litografi sistemine, 2025-2026 yılları arasında yılda 90 Low-NA aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinesine ve 2027-2028 yılları arasında ise yılda 20 High-NA EUV litografi aracına çıkarmayı planlıyor. Ayrıca şirketin mevcut Hollanda iş ortamından memnun olmadığı belirtiliyor.

    Son yıllarda ASML’nin adını çok sık duymaya başladık zira şirketin önemi artık ekonomik nedenlerden stratejik nedenlere kaymış durumda. Firma, en ileri süreç teknolojilerini üretmek için gerekli olan (3nm vb.) Low-NA ve High-NA EUV araçlarının tek üreticisi konumunda. DUV litografi araçlarında ise aslan payına sahip. Bununla birlikte sadece TSMC, Intel ve Samsung gibi şirketler değil ülkeler de artık kendi topraklarında çip üretimini güvence altına almak istiyor ve haliyle talep de kaçınılmaz olarak artıyor.

    Firma talep nedeniyle tesis ve kapasitesini diğer ülkelerde artırmayı düşünüyor ancak bu düşünce genel anlamıyla Hollanda koşullarındaki memnuniyetsizliğe dayanıyor. ASML daha esnek çalışma (firmanın çalışanlarını yüzde 40’ı göçmen) şartları, vergi ortamı ve mevzuatta değişiklikler istiyor. Hollanda, geçmişte benzer kayıplar yaşandığı için (Shell, Unilever) ASML konusunda sorunları çözmek istiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar ne demek @ sembolu nasıl okunur rivotril damla kullanıcı yorumları yemek borusunda hap kalması kalp stent taktıranların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN GF63 12VE-1200XTR
    MSI THIN GF63 12VE-1200XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız