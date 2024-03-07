ASML, Hollanda’dan ayrılmak istiyor olabilir

ASML yurtdışına açılabilir
ASML, önümüzdeki birkaç yıl içinde üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bu kapasite artırımının ise çeşitli nedenlerden dolayı yurtdışında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Belirtilenlere göre ASML, üretim kapasitesini 2025-2026 yılları arasında yılda 600 derin ultraviyole (DUV) litografi sistemine, 2025-2026 yılları arasında yılda 90 Low-NA aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinesine ve 2027-2028 yılları arasında ise yılda 20 High-NA EUV litografi aracına çıkarmayı planlıyor. Ayrıca şirketin mevcut Hollanda iş ortamından memnun olmadığı belirtiliyor.
Son yıllarda ASML’nin adını çok sık duymaya başladık zira şirketin önemi artık ekonomik nedenlerden stratejik nedenlere kaymış durumda. Firma, en ileri süreç teknolojilerini üretmek için gerekli olan (3nm vb.) Low-NA ve High-NA EUV araçlarının tek üreticisi konumunda. DUV litografi araçlarında ise aslan payına sahip. Bununla birlikte sadece TSMC, Intel ve Samsung gibi şirketler değil ülkeler de artık kendi topraklarında çip üretimini güvence altına almak istiyor ve haliyle talep de kaçınılmaz olarak artıyor.
Firma talep nedeniyle tesis ve kapasitesini diğer ülkelerde artırmayı düşünüyor ancak bu düşünce genel anlamıyla Hollanda koşullarındaki memnuniyetsizliğe dayanıyor. ASML daha esnek çalışma (firmanın çalışanlarını yüzde 40’ı göçmen) şartları, vergi ortamı ve mevzuatta değişiklikler istiyor. Hollanda, geçmişte benzer kayıplar yaşandığı için (Shell, Unilever) ASML konusunda sorunları çözmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.