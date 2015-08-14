Dünyanın uzak köşelerine internet taşıma yarışına Samsung da dahil oldu

Dünyanın internete erişemeyen uzak köşelerine de internet bağlantısı ulaştırabilmek adına yenilikçi projelere yönelen firmalara Güney Koreli teknoloji devi Samsung da katıldı. Benzer projeler üzerinde çalışmakta olan Google, Facebook ve Airbus gibi firmaların izinden giden Samsung, dünyanın uzak köşelerine internet ulaştırabilmek için uzaya yönelecek.



Konuyla ilgili planlarını geçtiğimiz günlerde The Register ile paylaşan Samsung Araştırma ve Geliştirme Ensitütüsü başkanı Farooq Khan, henüz internet erişimi bulunmayan bölgelere internet bağlantısı taşımak için Alçak Dünya yörüngesine mini uydular gönderebileceklerini açıkladı.



Khan'ın planını hayata geçirdiği taktirde Alçak Dünya yörüngesine 4600 mini uydu gönderecek olan Samsung, bu uydu ağı sayesinde her ay 1 zettabayta kadar internet trafiğini karşılayabilecek. Bu da demek oluyor ki Samsung'un internet ağını 5 milyar kullanıcı düzenli olarak kullansa bile kullanıcı başına her ay ortalama 200 GB internet trafiği sağlanabilecek.

Mobil internet sağlayıcıları tarafından normalde kullanılan 3 GHz altı frekans bantları bu internet trafiğini kaldıramayacağı için Samsung, 100 GHz üstü EHF frekans bandını kullanmayı planlıyor. 2028 yılına kadar bu projeyi hayata geçirmeyi planlayan Samsung'un projesi oldukça ilgi çekici olsa da, Facebook ve Google'ın bu tür bir projeye çok daha önce başlamış olması Samsung'un projesinin hayata geçme ihtimalini düşürüyor.



http://www.techradar.com/news/world-of-tech/future-tech/does-samsung-also-want-to-bring-the-internet-to-all-corners-of-the-globe--1301767