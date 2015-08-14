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Dünyanın uzak köşelerine internet taşıma yarışına Samsung da dahil oldu

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın uzak köşelerine internet taşıma yarışına Samsung da dahil oldu
 Dünyanın internete erişemeyen uzak köşelerine de internet bağlantısı ulaştırabilmek adına yenilikçi projelere yönelen firmalara Güney Koreli teknoloji devi Samsung da katıldı. Benzer projeler üzerinde çalışmakta olan Google, Facebook ve Airbus gibi firmaların izinden giden Samsung, dünyanın uzak köşelerine internet ulaştırabilmek için uzaya yönelecek.
 Konuyla ilgili planlarını geçtiğimiz günlerde The Register ile paylaşan Samsung Araştırma ve Geliştirme Ensitütüsü başkanı Farooq Khan, henüz internet erişimi bulunmayan bölgelere internet bağlantısı taşımak için Alçak Dünya yörüngesine mini uydular gönderebileceklerini açıkladı.
 Khan'ın planını hayata geçirdiği taktirde Alçak Dünya yörüngesine 4600 mini uydu gönderecek olan Samsung, bu uydu ağı sayesinde her ay 1 zettabayta kadar internet trafiğini karşılayabilecek. Bu da demek oluyor ki Samsung'un internet ağını 5 milyar kullanıcı düzenli olarak kullansa bile kullanıcı başına her ay ortalama 200 GB internet trafiği sağlanabilecek.
Mobil internet sağlayıcıları tarafından normalde kullanılan 3 GHz altı frekans bantları bu internet trafiğini kaldıramayacağı için Samsung, 100 GHz üstü EHF frekans bandını kullanmayı planlıyor. 2028 yılına kadar bu projeyi hayata geçirmeyi planlayan Samsung'un projesi oldukça ilgi çekici olsa da, Facebook ve Google'ın bu tür bir projeye çok daha önce başlamış olması Samsung'un projesinin hayata geçme ihtimalini düşürüyor.

http://www.techradar.com/news/world-of-tech/future-tech/does-samsung-also-want-to-bring-the-internet-to-all-corners-of-the-globe--1301767 Yorum Yaz
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sis651 3 yıl en beğenilen 1WAUXHALL
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde oturuyorum. Belde dediğim yönetimi kolay olsun diye dağınık bir ton köyün birine belediye binası yapmışlar, o.
Gelsin o 100 Mbit'i burada versin TTnet, İstanbul'da hizmet vermek kolay. Belediyelerini de bağlamış mübarek kendine, kimse başka fiber altyapı çekemiyor; yesin parayı, emsin milletin kanını dursun. Yok kablo kopar, yok elektrik kesilir, yok yağmur yağar, TTnet yoktur; hiçbir şey olmaz, aboneliğimiz başka birine tanımlanır yine bir hafta İnternet olmaz... Artık TTnet değil, rekabet lazım bu ülkeye, rekabet...
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde oturuyorum. Belde dediğim yönetimi kolay olsun diye dağınık bir ton köyün birine belediye binası yapmışlar, o...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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elfgözlülegolas 3 yıl
ins . bize faydasi olur
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müstakbel engineer 3 yıl Infinitum Nihil
ucu bize dokunur mu ya
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herakles24 3 yıl
bütün büyük firmalar bu işe girdiyse bu iç bizim için çok ta hayırlı olmaz gibi geldi
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maskelisuvari 3 yıl
İstanbul Bahçelievlerde oturuyorum,yeni yapılan arka binada daireler 2 milyon Lira ,ama fiber yok,ne dağı ne köyü!Superonline olsun,TTNet olsun yatırımları çok yavaş yapıyor.
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1WAUXHALL 3 yıl maskelisuvari
maskelisuvari

İstanbul Bahçelievlerde oturuyorum,yeni yapılan arka binada daireler 2 milyon Lira ,ama fiber yok,ne dağı ne köyü!Superonline olsun,TTNet olsun yatırımları çok yavaş yapıyor.


sis651

Askeri birliklere ihtiyaç olduğundan fiber zaten var, saha dolabına fiber geliyor ve 16 Mbit paket alabiliyoruz, 12 - 14 Mbit gibi hız alabiliyoruz. VDSL kart takılımıdır bilmem ama takılarak o da alınabilir hani. Derdim hizmetin sıkıntılı olması. Birkaç gün elektrik kesiliyor, Turk Telekom şebekesi gidiyor, arıza oluyor çözüm günler sonra. Mobil operatörlerde bile sorun olmuyor o kadar. Gördüğüm en sorunsuzu Turkcell 3G. Bazen tüm operatörler gittiğinde o da gidebiliyor ama 2 Mbit vs. hız ile de olsa 3G çalışmaya devam ediyor.

Tek doğu değil, İstanbul dışında pek çok yerde tam olarak 100 Mbit almak mümkün değil. Memleketim Tekirdağ'da da az uğraşmadım DSL işi ile. Çalışanların yapamadığı kablo bağlama işlerini vs. ben yapıyordum ki adamlar evden gelen kablo ile direkten geleni ayırt edemiyordu daha. (Şaka değil, ciddi.) Hani dediğim köy ya da şehir olması değil, Turk Telekom'un o kadar gömük bir şirket olduğu. :D

O zaman ben çok şanslıyım? Bakın en düşük internet hızım bu. Fiber saha dolabına 300metre mesafedeyim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ayrıca binanın telefon kutusundan kendime ait portu regletten sökün evimdeki modemime kadar çektiğim CAT6 kabloya direkt olarak bağladım ve hava alıp oksit yapmaması için makaronla kapattım kabloların uçlarını. Binanın kendi tesisatında çok sorun yaşadım ilk zamanlar 1mbps altını gördüğüm oldu sonra türk telekom ekipleri kablo çekmemi söylediler kablo çektikten sonra kopma dahil hiçbir sorun yaşamadım. maşallah nazar değmesin :)
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kadirirdem 3 yıl
arkadaş samsung'un da el atmadığı yer kalmadı nerdeyse her yerdeler :) ama bence bu güzel bir şey rekabet artar herşey tüketiciye yarar....
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1WAUXHALL 3 yıl
ttnet'i gömmeyin bu kadar allahın esencılısında 24/2 mbps kullanıyorum roketi açtığımda ise 100/4 mbps hız alıyorum. siz istanbulun köyünde falan oturuyorsanız ben burdan daha beter bir köy tanımıyorum yani bilmiyorum.
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sis651 3 yıl 1WAUXHALL
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Derecik beldesinde oturuyorum. Belde dediğim yönetimi kolay olsun diye dağınık bir ton köyün birine belediye binası yapmışlar, o.
Gelsin o 100 Mbit'i burada versin TTnet, İstanbul'da hizmet vermek kolay. Belediyelerini de bağlamış mübarek kendine, kimse başka fiber altyapı çekemiyor; yesin parayı, emsin milletin kanını dursun. Yok kablo kopar, yok elektrik kesilir, yok yağmur yağar, TTnet yoktur; hiçbir şey olmaz, aboneliğimiz başka birine tanımlanır yine bir hafta İnternet olmaz... Artık TTnet değil, rekabet lazım bu ülkeye, rekabet...
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1WAUXHALL 3 yıl
samsung neydi? yeryüzünde teknolojinin her alanında faaliyet gösteren rakabetçi firma tanesiydi.
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redoracle 3 yıl
Kurtar bizi kotalardan samsung,yetiş ya google,yetiş ya facebook.
TTnet kara kara düşünüyodur şimdiden :)
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armadillo dalagı 3 yıl redoracle
Sıkıyosa girin online oyuna bu sistemle.400 pingle kafayı yersiniz.Fırtınalı havaları saymıyorum bile.
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