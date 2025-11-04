Samsung, Galaxy S26 serisinde fiyat artışına gidebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça, seriye dair haberler artıyor. Dün gelen haberlere göre Samsung’un yeni cihazlarını Şubat ayında San Francisco’da düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtması bekleniyor. Fakat, şirketin yeni serinin fiyatlarını artırmayı planladığı yönünde söylentiler var.

Samsung Galaxy S26 serisi daha pahalı olabilir

Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre, parça maliyetlerindeki genel artış nedeniyle Galaxy S26 serisinde fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor. Samsung, Galaxy S25 serisinde çoğu pazarda başlangıç fiyatlarını sabit tutmuştu, ancak gelecek yıl bu durum değişebilir.

Samsung Electronics’in son verilerine göre, yonga seti fiyatları geçen yılın ortalamasına kıyasla %12, kamera modüllerinin fiyatları %8 artmış durumda. Mobil DRAM bellek fiyatları ise yalnızca bu yılın ilk çeyreğine göre %16 artış gösterdi. Yakın dönemde, üreticilerin yapay çiplerine yönelik yüksek bant genişlikli bellek üretimine öncelik vermesi nedeniyle, bellek arzında azalma bekleniyor. Bu da fiyatların önümüzdeki aylarda daha da yükselmesine yol açabilir.

Samsung Exynos 2600, performansta Apple M5 seviyesine ulaştı 12 sa. önce eklendi

Samsung bu konuda yalnız değil. Apple da iPhone 17 serisiyle birlikte bazı modellerde fiyat artışına gitmek zorunda kaldı ve önümüzdeki yıl yeni bir zam daha bekleniyor. Çinli üreticiler de fiyat artış trendine katılıyor.

Bu nedenle Samsung’un, Qualcomm’un en yeni Snapdragon işlemcisini satın almak yerine kendi geliştirdiği Exynos 2600 yongasını Galaxy S26 serisinde kullanmaya çalışıyor. Bu sayede üretim maliyetleri düşürülebilir.

Fiyat artışının ne kadar olacağına dair kesin bir bilgi olmasa da, genellikle yeni serilerde yapılan artışlar 50 ila 100 dolar arasında değiştiği için benzer bir artış bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: