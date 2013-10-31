DxO Labs'dan Mac sistemlere özel fotoğraf perspektif düzeltme uygulaması: DxO Perspective

Fotoğraf düzenleme yazılımları konusunda birçok üst seviye ürünün altında imzası bulunan tecrübeli firmalardan DxO Labs, Mac sistemlere özel olarak geliştirdiği DxO Perspective adlı uygulamasını kullanıma sundu.

Kişilerin çektikleri fotoğraflarda tercih edilen objektiflerden dolayı meydana gelen perspektif bozukluklarını uygun açıya göre çizilen basit çizgiler üzerinden düzeltebilen DxO Perspective, 8 ile 16 bit formatındaki JPEG ve TIFF formatındaki fotoğrafları açabiliyor ve kayıt altına alabiliyor. Kullanımının ve ara yüzünün oldukça sade olduğu görülen uygulama, özellikle mimari çekimlerinin düzenlenmesi noktasında büyük yardımcı oluyor.

Şimdilik sadece ABD mağazası üzerinden ücretsiz olarak elde edilebilen DxO Perspective uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/en/app/dxo-perspective/id715455365?mt=12