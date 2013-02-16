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EA ve Zynga, mahkemeye gerek kalmadan aralarındaki anlaşmazlığı çözdü

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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EA ve Zynga, mahkemeye gerek kalmadan aralarındaki anlaşmazlığı çözdü

Son aylarda mali olarak zor günler yaşayan pek çok oyununu ve stüdyosunu kapatan Zynga, The Ville adlı yapımı yüzünden EA ile mahkemelik olmuştu. EA, Zynga'nın kendi Sims Social yapımını kopyaladığını ileri sürüyordu. Zynga da EA'in rekabete aykırı işlemler yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Bir süredir devam eden mahkeme sürecinde taraflar son kararı beklemeden işi anlaşma masasında çözme kararı aldı. Böylece ikili arasındaki tüm suçlamalar düşmüş oldu.

Anlaşma sürecinde özellikle Zynga'nın The Ville yatırımlarını önemli ölçüde azalttığını açıklamasının etkisi olduğu belirtiliyor.  

http://allthingsd.com/20130215/ea-and-zynga-quietly-resolve-copyright-dispute-out-of-court/?buffer_share=12add Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
öncelikle her 2 tarafında ellerinde sanatsal çalışma ve program kodlama anlamıyla
benzeşir bir durum olmadığı için bu dava bir noktada bunlar benim fikrimi çaldı iddiasında bulunmanın ötesinde
bu durumu destekleyen fazla somut delil yok !
sanatsal çalışma ve programlama ile isteyen her firma,
sanal sosyal simülasyon uygulaması yapabileceği için
bu açıdan dava 2 taraf içinde sonuçsuz kalır dı !
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