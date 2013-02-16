EA ve Zynga, mahkemeye gerek kalmadan aralarındaki anlaşmazlığı çözdü





Son aylarda mali olarak zor günler yaşayan pek çok oyununu ve stüdyosunu kapatan Zynga, The Ville adlı yapımı yüzünden EA ile mahkemelik olmuştu. EA, Zynga'nın kendi Sims Social yapımını kopyaladığını ileri sürüyordu. Zynga da EA'in rekabete aykırı işlemler yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı.





Bir süredir devam eden mahkeme sürecinde taraflar son kararı beklemeden işi anlaşma masasında çözme kararı aldı. Böylece ikili arasındaki tüm suçlamalar düşmüş oldu.





Anlaşma sürecinde özellikle Zynga'nın The Ville yatırımlarını önemli ölçüde azalttığını açıklamasının etkisi olduğu belirtiliyor.

http://allthingsd.com/20130215/ea-and-zynga-quietly-resolve-copyright-dispute-out-of-court/?buffer_share=12add