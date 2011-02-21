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ECS, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını CeBIT 2011'de tanıtacak

8 yıl
14,1b
1
22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, AMD'nin Fusion platformunu temel alan HDC-I kod adlı Mini-ITX anakartını, CeBIT 2011 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. İki versiyonu bulunan anakart, modeline göre 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion-E350 ve 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli Fusion-E240 işlemcisiyle konfigüre ediliyor. .Her iki durumda da, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 IGP'si ile gelecek olan anakart, 3D hızlandırma ve 1080p video oynatma yetenekleri sunacak.

Siyah renkli baskılı devre üzerine katı kapasitörler ve iri yapılı pasif soğutucusu ile donatılan anakart, çift DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotu ile gelen ECS HDC-I'da, depolama sürücüleri için dört adet SATA-III portu bulunuyor. Gigabit Ethernet kontrolcüsüne ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan Mini-ITX anakart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerinden faydalanıyor.

Destek veren cihazlarla kablosuz bağlantı ve veri aktarımı için Bluetooth donanımına da sahip olan ECS HDC-I'nın fiyatı ise açıklanmadı.


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OverClocK1ng 8 yıl
Bunun PCI Express Slotu da 4x olmasın da...
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alicanxxx 7 yıl
aliexpress.com/...
Link bu hemde kasa dahil
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KANUNI61 8 yıl
pasif soğutma olması güzel
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DH Misafiri 8 yıl
225W ufak psular var zaten. 23$ fiyat etiketiyle. mobilden bağlı olmasam link atardım.
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XivA 8 yıl
PicoPSU-160-XT 24 Pin 160W DC-DC Mini ITX Power Supply
bunu bir arattırın :) aradığınız ürün :)
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baysan240 8 yıl
XivA

PicoPSU-160-XT 24 Pin 160W DC-DC Mini ITX Power Supply

bunu bir arattırın :) aradığınız ürün :)

bak bu dediğin özellikle böyle bir şey isteyenler için ideal olmuş fiyatı 49 dolar ama adaptör dahil değil anladığım kadarıyla
illa benimki böyle olsun diyen varsa alır yanınada bir adaptör alır ki oda en az 30 dolar olur 80-85 dolara bu psu işini halletmiş olur. ha bunu kaç kişi yapar ne kadar stabil olur onuda allah bilir.


maşallah dosta güven düşmana korku salan bir yapısı var


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT
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darkaura 8 yıl

XivA

PicoPSU-160-XT 24 Pin 160W DC-DC Mini ITX Power Supply

bunu bir arattırın :) aradığınız ürün :)


gercekten cozum getiren bir urunmus. hosuma gitti.

psu yerine adaptor takayim fantezi olsun derdinde degilim. klasik tarz tam psu lu kasa componentler ne kadar ufalirsa ufalsin genede belli bir boyutun altina inemiyor. uygun teknoloji kullanildiginda tam kapasiteli bir bilgisayari adsl modem boyutlarina indirmek mumkun. bunun ornekleri var.
ama firma tasarimlari olduklari icin cok pahaliya geliyorlar. bence bu tip ihtiyaca yonelik bir oem standardinin olmayisi ciddi bir eksik.

belliki intel, hala eski hantal enerjiye ac canavarlara odaklanmis olmasindan bu tip bir standartdin potansiyelini goremiyor.
hala mobilitede arm'a denk bir islemci cikaramamis olmasi bu tezimi destekler nitelikde.
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baysan240 8 yıl
arkadaşlar pcı yaklaşık olarak 70 watt!a kadar güç beslemesi yapıyor diğer bileşenlerle beraber toplam harcama 150 watt ı bulabilir buda bir adaptör için fazla bir rakamdır sizin istediğiniz gibi olabilmesi için anakartın pcı yada başka bir kart takılacak soketinin olmaması lazım bunlarda ürünü kullanılabilirlik açısından kısıtlar
o nedenle bu adaptör olayı benim kafama pek yatmadı. zaten küçük psular halihazırda var. htpc kasalarınki deseniz onlarınkide ona göre ayarlanmış
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Tanarri 8 yıl
bu fusion işlemcili mini kartlar çok hoşuma gitmeye başladı sıkıldım artık atx boyutlarındaki akartlardan ve ful tower kasalardan masanın üstünde eşşek gibi duruyo valla bunları gördükçe gözüme batar oldu :D ayrıca psu olayına gelince tamam adaptör olayı fena olmayabilir haklısınızda zaten bu cihazı açıkta kulanmıycamıza göre yani ufak bi kasanın içinde barınıcana göre özelikle mini itx kasalarda durucana göre zaten onlarında bi psu var ve satılıyo arkadaşın dediği gibi 90 ila 150watt aralığında yani nebilim kasa içinde durucana göre bu anakart ha adaptör olmuş ha psu ? ne farkeder ayrıca sonuçta buna bu bileşenlere birde bir veya bir kaçtane hdd bağlıycamıza göre adaptörden hem anakart için gücü hem hdd için gerekli olan gücü nasıl karşıylıycaz ? ayrıca ekstıra ekrankartı soketi koymuşlar ben şahsen ekran kartı alıp takmam ama almak isteyen olursa onunda güç gereksinimi olursa? optik sürücü bağlamak isteyen olursa? bunlara aynı adaptörden nasıl güç sağlanabilir ? zaten bunları karşılayan adaptör mini itx psu dan pekte farkı olmuycaktır kanımca...
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darkaura 8 yıl

Tanarri

bu fusion işlemcili mini kartlar çok hoşuma gitmeye başladı sıkıldım artık atx boyutlarındaki akartlardan ve ful tower kasalardan masanın üstünde eşşek gibi duruyo valla bunları gördükçe gözüme batar oldu :D ayrıca psu olayına gelince tamam adaptör olayı fena olmayabilir haklısınızda zaten bu cihazı açıkta kulanmıycamıza göre yani ufak bi kasanın içinde barınıcana göre özelikle mini itx kasalarda durucana göre zaten onlarında bi psu var ve satılıyo arkadaşın dediği gibi 90 ila 150watt aralığında yani nebilim kasa içinde durucana göre bu anakart ha adaptör olmuş ha psu ? ne farkeder ayrıca sonuçta buna bu bileşenlere birde bir veya bir kaçtane hdd bağlıycamıza göre adaptörden hem anakart için gücü hem hdd için gerekli olan gücü nasıl karşıylıycaz ? ayrıca ekstıra ekrankartı soketi koymuşlar ben şahsen ekran kartı alıp takmam ama almak isteyen olursa onunda güç gereksinimi olursa? optik sürücü bağlamak isteyen olursa? bunlara aynı adaptörden nasıl güç sağlanabilir ? zaten bunları karşılayan adaptör mini itx psu dan pekte farkı olmuycaktır kanımca...


mini itx kasalarin olculerini gorseniz ne demek istedigim anliyacaksiniz. anakart el kadar ama kasa ile gene tower kasa kadar olmasa bile eski vhs videolarin boyutuna geliyor ki o zamanda ne espirisi kaliyor. az daha yer acar adam gibi birsey koyarim.

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Hobar 8 yıl
adaptörlü olanlar var ama pci-ex yok onlarda. pci-ex için 75w güç gerekiyor. diğer bileienleri de ekleyince bunu adaptörle sağlamak zor. gerçi ben alsam böyle bir üründe pci-ex aramazdım.
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darkaura 8 yıl
fusion e-350 nin yuk altinda tum sistem tuketimi 20-30watt civarlarinda. 75watt pci-e ve diger tum ekstra cihazlarin tuketimleri ekleseniz bile bunu karsilayabilcek laptop adaptorleri mevcut. normal laptoplar 90watt adaptor kullaniyor. daha buyuk ve agir olmakla beraber 120watt ve uzeri laptop adaptorleride mevcut. zaten mini itx kasalarindaki guc kaynaklarida 90la 150watt arasi.

kaldiki atx guc kaynagini bile alirken sistemdeki guce gore secim yapiyoruz. pci-e ye ekran karti koymiyacaksak 60watt netbook adaptorleride fazlasiyla is gorur. ustelik cok ufak ve hafifler.

aciksa sorun teknik yetersizlik degil, Batuistin dedigi gibi bir standartdin getirilemiyisi. oem piyasasinin zayifligida bu. yeni cok guzel teknolojiler cikiyor. usb3 e-sata gibi ama tum cihazlar buna uyum sagliyamadigi icin uzun sureler kullanilamiyor.

tersine apple'in gucude burdan geliyor. yazilimdan donanima tum sistemi kendileri tasarladiklari icin bir gecede yeni standartlari kurabiliyorlar. yoksa dokunmatik ekranlar, tablet bilgisayarlar apple iphone ve ipadi cikarmadan cok oncesinde vardi. ama daha once kimse bunlardan kullanisli bir urun cikartamadi. sirf bu standartlasamamadan.
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peters 8 yıl
Bir ram taksan uzay modunda bile gider işlemciyle ekran kartı üstünde zaten:)
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Batuist 8 yıl
Bunlar için birde minik powerlar gerekiyor.. hiç öyle bir habere rastlamadım şimdiye kadar. bunu alan adam bunun iki katı büyüklüğünde birde power mı almak zorunda kalıcak? zaten amaç mini bir sistem kurmak ama power işini nasıl çözücek millet!!
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kemalhirca 8 yıl
Ecs güzel bir tasarım yapmış fiyatı da belli olsaydı
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darkaura 8 yıl

Batuist

Bunlar için birde minik powerlar gerekiyor.. hiç öyle bir habere rastlamadım şimdiye kadar. bunu alan adam bunun iki katı büyüklüğünde birde power mı almak zorunda kalıcak? zaten amaç mini bir sistem kurmak ama power işini nasıl çözücek millet!!


bende hep ayni seyi soyluyorum.
el kadar mini itx anakartlar yapip, niye atx baglantisinda israr ediyorlar anlamis degilim.
hem boyut artiyor hemde sistem hantallasiyor.

laptop adaptoru benzeri baglanti yapsalar tadindan yenmiyecek. hangi tip soket yaptiklarida onemli degil. +5volt gereksinimi kalksin yeter. sadece 12v yada 19v la calissin. biz bir sekilde adaptor uydururuz ona.
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