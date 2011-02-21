ECS, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını CeBIT 2011'de tanıtacak

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, AMD'nin Fusion platformunu temel alan HDC-I kod adlı Mini-ITX anakartını, CeBIT 2011 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. İki versiyonu bulunan anakart, modeline göre 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion-E350 ve 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli Fusion-E240 işlemcisiyle konfigüre ediliyor. .Her iki durumda da, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 IGP'si ile gelecek olan anakart, 3D hızlandırma ve 1080p video oynatma yetenekleri sunacak.

Siyah renkli baskılı devre üzerine katı kapasitörler ve iri yapılı pasif soğutucusu ile donatılan anakart, çift DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotu ile gelen ECS HDC-I'da, depolama sürücüleri için dört adet SATA-III portu bulunuyor. Gigabit Ethernet kontrolcüsüne ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan Mini-ITX anakart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerinden faydalanıyor.

Destek veren cihazlarla kablosuz bağlantı ve veri aktarımı için Bluetooth donanımına da sahip olan ECS HDC-I'nın fiyatı ise açıklanmadı.