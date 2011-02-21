ECS, AMD Fusion işlemcili Mini-ITX anakartını CeBIT 2011'de tanıtacak

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden ECS, AMD'nin Fusion platformunu temel alan HDC-I kod adlı Mini-ITX anakartını, CeBIT 2011 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. İki versiyonu bulunan anakart, modeline göre 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Fusion-E350 ve 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli Fusion-E240 işlemcisiyle konfigüre ediliyor. .Her iki durumda da, ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 IGP'si ile gelecek olan anakart, 3D hızlandırma ve 1080p video oynatma yetenekleri sunacak.
Siyah renkli baskılı devre üzerine katı kapasitörler ve iri yapılı pasif soğutucusu ile donatılan anakart, çift DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotu ile gelen ECS HDC-I'da, depolama sürücüleri için dört adet SATA-III portu bulunuyor. Gigabit Ethernet kontrolcüsüne ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan Mini-ITX anakart, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerinden faydalanıyor.
Destek veren cihazlarla kablosuz bağlantı ve veri aktarımı için Bluetooth donanımına da sahip olan ECS HDC-I'nın fiyatı ise açıklanmadı.
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Link bu hemde kasa dahil
bunu bir arattırın :) aradığınız ürün :)
bak bu dediğin özellikle böyle bir şey isteyenler için ideal olmuş fiyatı 49 dolar ama adaptör dahil değil anladığım kadarıyla illa benimki böyle olsun diyen varsa alır yanınada bir adaptör alır ki oda en az 30 dolar olur 80-85 dolara bu psu işini halletmiş olur. ha bunu kaç kişi yapar ne kadar stabil olur onuda allah bilir.
maşallah dosta güven düşmana korku salan bir yapısı var
http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT
gercekten cozum getiren bir urunmus. hosuma gitti.
psu yerine adaptor takayim fantezi olsun derdinde degilim. klasik tarz tam psu lu kasa componentler ne kadar ufalirsa ufalsin genede belli bir boyutun altina inemiyor. uygun teknoloji kullanildiginda tam kapasiteli bir bilgisayari adsl modem boyutlarina indirmek mumkun. bunun ornekleri var.
ama firma tasarimlari olduklari icin cok pahaliya geliyorlar. bence bu tip ihtiyaca yonelik bir oem standardinin olmayisi ciddi bir eksik.
belliki intel, hala eski hantal enerjiye ac canavarlara odaklanmis olmasindan bu tip bir standartdin potansiyelini goremiyor.
hala mobilitede arm'a denk bir islemci cikaramamis olmasi bu tezimi destekler nitelikde.
o nedenle bu adaptör olayı benim kafama pek yatmadı. zaten küçük psular halihazırda var. htpc kasalarınki deseniz onlarınkide ona göre ayarlanmış
mini itx kasalarin olculerini gorseniz ne demek istedigim anliyacaksiniz. anakart el kadar ama kasa ile gene tower kasa kadar olmasa bile eski vhs videolarin boyutuna geliyor ki o zamanda ne espirisi kaliyor. az daha yer acar adam gibi birsey koyarim.
kaldiki atx guc kaynagini bile alirken sistemdeki guce gore secim yapiyoruz. pci-e ye ekran karti koymiyacaksak 60watt netbook adaptorleride fazlasiyla is gorur. ustelik cok ufak ve hafifler.
aciksa sorun teknik yetersizlik degil, Batuistin dedigi gibi bir standartdin getirilemiyisi. oem piyasasinin zayifligida bu. yeni cok guzel teknolojiler cikiyor. usb3 e-sata gibi ama tum cihazlar buna uyum sagliyamadigi icin uzun sureler kullanilamiyor.
tersine apple'in gucude burdan geliyor. yazilimdan donanima tum sistemi kendileri tasarladiklari icin bir gecede yeni standartlari kurabiliyorlar. yoksa dokunmatik ekranlar, tablet bilgisayarlar apple iphone ve ipadi cikarmadan cok oncesinde vardi. ama daha once kimse bunlardan kullanisli bir urun cikartamadi. sirf bu standartlasamamadan.
bende hep ayni seyi soyluyorum.
el kadar mini itx anakartlar yapip, niye atx baglantisinda israr ediyorlar anlamis degilim.
hem boyut artiyor hemde sistem hantallasiyor.
laptop adaptoru benzeri baglanti yapsalar tadindan yenmiyecek. hangi tip soket yaptiklarida onemli degil. +5volt gereksinimi kalksin yeter. sadece 12v yada 19v la calissin. biz bir sekilde adaptor uydururuz ona.