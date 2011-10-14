ECS, Futuremark ile birlikte hız aşırtma yarışması düzenliyor

Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, Futuremark'ın düzenlediği hız aşırtma (overclock) yarışmasına sponsor oldu. Son dönemde yüksek performans segmentindeki anakartlar için ciddi yatırımlar yapmaya başlayan ECS'nin öncülük ettiği yarışma 10 Ekim'de başlarken, 5 Kasım'a kadar süreceği açıklandı. 3DMark 11 uygulamasında gerçekleştirilen ve haftalık periyodlarla düzenlenen yarışmada büyük ödülü (1000$) kazanmanın iki farklı yolu bulunuyor.

Her hafta en yüksek skoru elde eden kullanıcılara ek olarak, elde ettikleri 3DMark 11 skorunun sonu 99 veya 75 ile biten kullanıcılar arasında yapılacak çekilişler de yarışmaya heyecan katacak gibi görünüyor. ECS aynı zamanda sosyal medyada kendisini takip eden kullanıcılara da şansı sunuyor ve Facebook takipçilerine iPad 2, 990FX ve A75 çipsetli AMD anakartlar kazanma fırsatı veriyor. Yarışmanın tüm detayları; http://www.facebook.com/ecsglobal