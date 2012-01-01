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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EKWB, AMD HD 7970 için hazırladığı su soğutma bloğunu gösterdi

7 yıl
9,2b
1
10
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aqua Computer'dan sonra AMD Radeon HD 7970 için hazırladığı su soğutma bloğunu tanıtan ikinci isim yine Avrupa merkezli bir üretici olan EK Water Blocks oldu. Firma tarafından duyurusu yapılan EK-FC7970 kodlu yeni blok, henüz satışa sunulan bir çözüm olmasa da ön-siparişleri başlamış durumda ki zaten Radeon HD 7970 de 9 Ocak'ta kullanıma sunulacak.
28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11.1 destekli Tahiti XT grafik yongasına ek olarak 12 adet GDDR5 bellek yongası, VRM ve kritik öneme sahip diğer bileşenleri kaplayan blok, tamamı Bakır olan yapısı ile yüksek soğutma performansıo vaad ediyor. Aynı zamanda kartın tek slot işgal edecek şekilde kullanılmasını mümkün kılan blok, güncel su soğutma sistemleriyle kullanılabiliyor. 
Diğer özellikleri, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında net bir bilginin açıklanmadığı yeni su soğutma bloğunu, bazı ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı HD 7970 modellerinde kullanması da beklenebilir. Hali hazırda firmanın su soğutma bloğu, PowerColor'ın Radeon HD 6970 LCS modelinde kullanılmakta. 

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highgen 7 yıl en beğenilen ahmetsaid_ak
ahmetsaid_ak

Bu nasıl rekabet?
Türkiye için konuşursak; bu kartın mevcut dolar kuru ile 2000 TL.'den aşağı olmayacağını söyleyebiliriz. 1000 TL. gibi bir fiyata GTX 580 mümkün iken kim gider de bu 2000 TL.'ye bu kartı alır bana biri açıklasın lütfen?

Bu kart Türkiye ye getirilmez zaten.

mübarek ne 2000 i nerden çıktı bu kadar da sıkmayın be. fiyat 1200 1300 taş çatlasın özel tasarımlar 1400
ahmetsaid_akBu nasıl rekabet?Türkiye için konuşursak; bu kartın mevcut dolar kuru ile 2000 TL.'den aşağı olmayacağını söyleyebilir...
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xLmNt13 7 yıl
Çİft fanlı sessiz bir soğutucu yeter. :)
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MxFxOx 7 yıl
hava soğutma daha havalı oluyor -_-
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emrebo 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

hava soğutma daha havalı oluyor -_-

Hava soğutma daha havalı , sıvı soğutma ise daha sıvılı oluyor
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enja 7 yıl
merak etmeyin kim alıcak bu kartları demeyin her trenin yolcusu bellidir sadece egosunu tatmin etmek fps puan yarşışına girenler bile var bu tarz ürünleri onlar alır ancak
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resler 7 yıl
Yakın zamana kadar buna benzer haberler nvidianın çıkmamış kartları için yapılırdı.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Bu nasıl rekabet?
Türkiye için konuşursak; bu kartın mevcut dolar kuru ile 2000 TL.'den aşağı olmayacağını söyleyebiliriz. 1000 TL. gibi bir fiyata GTX 580 mümkün iken kim gider de bu 2000 TL.'ye bu kartı alır bana biri açıklasın lütfen?

Bu kart Türkiye ye getirilmez zaten.
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highgen 7 yıl ahmetsaid_ak
ahmetsaid_ak

Bu nasıl rekabet?
Türkiye için konuşursak; bu kartın mevcut dolar kuru ile 2000 TL.'den aşağı olmayacağını söyleyebiliriz. 1000 TL. gibi bir fiyata GTX 580 mümkün iken kim gider de bu 2000 TL.'ye bu kartı alır bana biri açıklasın lütfen?

Bu kart Türkiye ye getirilmez zaten.

mübarek ne 2000 i nerden çıktı bu kadar da sıkmayın be. fiyat 1200 1300 taş çatlasın özel tasarımlar 1400
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