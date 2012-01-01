EKWB, AMD HD 7970 için hazırladığı su soğutma bloğunu gösterdi

Aqua Computer'dan sonra AMD Radeon HD 7970 için hazırladığı su soğutma bloğunu tanıtan ikinci isim yine Avrupa merkezli bir üretici olan EK Water Blocks oldu. Firma tarafından duyurusu yapılan EK-FC7970 kodlu yeni blok, henüz satışa sunulan bir çözüm olmasa da ön-siparişleri başlamış durumda ki zaten Radeon HD 7970 de 9 Ocak'ta kullanıma sunulacak.

28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11.1 destekli Tahiti XT grafik yongasına ek olarak 12 adet GDDR5 bellek yongası, VRM ve kritik öneme sahip diğer bileşenleri kaplayan blok, tamamı Bakır olan yapısı ile yüksek soğutma performansıo vaad ediyor. Aynı zamanda kartın tek slot işgal edecek şekilde kullanılmasını mümkün kılan blok, güncel su soğutma sistemleriyle kullanılabiliyor.

Diğer özellikleri, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında net bir bilginin açıklanmadığı yeni su soğutma bloğunu, bazı ekran kartı üreticilerinin özel tasarımlı HD 7970 modellerinde kullanması da beklenebilir. Hali hazırda firmanın su soğutma bloğu, PowerColor'ın Radeon HD 6970 LCS modelinde kullanılmakta.