EK'nın AMD Radeon HD 6990 için hazırladığı yeni su soğutma bloğu gün ışığına çıktı

Su soğutma çözümleri üretiminde sektörün deneyimli isimlerinden birisi olan EK Waterblocks, AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sunuyor. Geliştirme çalışmaları tamamlanan ve iki hafta içerisinde raflardaki yerini alması beklenen blok, Radeon HD 6990'ın referans tasarımına destek sunuyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 6990'ı boydan boya kaplayan bakır blok tek slota sahip olduğu için Quad Crossfire kurulumlarının daha rahat gerçekleştirilmesine de zemin hazırlıyor. Yaygın kullanımındaki su soğutma sistemleriyle uyumlu olan FC6990 kodlu yeni bloğun fiyatı ise henüz açıklanmadı.