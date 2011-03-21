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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EK'nın AMD Radeon HD 6990 için hazırladığı yeni su soğutma bloğu gün ışığına çıktı

8 yıl
26,6b
1
17
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Su soğutma çözümleri üretiminde sektörün deneyimli isimlerinden birisi olan EK Waterblocks, AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için hazırladığı su soğutma bloğunu satışa sunuyor. Geliştirme çalışmaları tamamlanan ve iki hafta içerisinde raflardaki yerini alması beklenen blok, Radeon HD 6990'ın referans tasarımına destek sunuyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 6990'ı boydan boya kaplayan bakır blok tek slota sahip olduğu için Quad Crossfire kurulumlarının daha rahat gerçekleştirilmesine de zemin hazırlıyor. Yaygın kullanımındaki su soğutma sistemleriyle uyumlu olan FC6990 kodlu yeni bloğun fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 8 yıl
Bu sistemler icin sivi sogutma veya likit sogutma deyimi daha dogru sanirim (?)
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rbronline 8 yıl
gerçekten şık duruyor
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Furkan! 8 yıl
Ah ah kart incecik fansız keske fanlı sekilleride böle olsa :)
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atiktuk 8 yıl
hımm iç yapısını merak ettim şimdi..giriş cıkısları yanyana koymus..normalde ilk gpu hızasından giriş 2.gpu hızasından cıkıs seklınde yapılırdı..ama ek yaptıysa vardır bır bıldıgı..6990 alan adam 100$ da bu blok ıcın ayırır artık..
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resler 8 yıl
Bu tür su soğutma blok haberlerini genelde nVidia kartları çıkmadan önce okurduk. AMD den böyle bir haber görmek ilginç ve bir o kadar da güzel.
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alacakll 8 yıl

resler

Bu tür su soğutma blok haberlerini genelde nVidia kartları çıkmadan önce okurduk. AMD den böyle bir haber görmek ilginç ve bir o kadar da güzel.


eee lider kart olunca amd içinde bişeyler yapılabiliyor :)
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İstan34bul 8 yıl
fiyatı en az 250tl olur ahada yazıyorum
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Serdarkekik 8 yıl

suleymangonca

fiyatı en az 250tl olur ahada yazıyorum


250TL olsa 4 adet sipariş vereyim
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peters 8 yıl
Su soğutma nın bir avantajıda kartların tek slot yer kaplamasını sağlıyor gerçektende güzel.
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CodeMachine 8 yıl
@manyakurt kullanmadım ama zaten dolaşan su değil özel bir karışım, ısınan karışımı soğutmak için radyatör kullanılıyor. Maliyeti dersen ucuz bişey değil. Ben sıvı sığutmaya verilecek para yerine diğer bileşenlerin yüksek modelinin alınmasından yanayım.
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manyakurt 8 yıl
Su soğutmadaki mantık tam olarak nedir ? Yani içeri girecek suyu kasa içinde nasıl bir düzenekle sogutuyoruz, bunun ses, güç tüketimi ve maliyeti açısından bilgilendirebilir misiniz ?
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No Way Out 8 yıl

manyakurt

Su soğutmadaki mantık tam olarak nedir ? Yani içeri girecek suyu kasa içinde nasıl bir düzenekle sogutuyoruz, bunun ses, güç tüketimi ve maliyeti açısından bilgilendirebilir misiniz ?

forum.donanimhaber.com/...
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NeloAngelo 8 yıl
yeni bilgisayar topladıgımında kesin su sogutma işine girecem ne ses var ne sıcaklık nede toz
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alirezzak 8 yıl
Çok sağlam olmuş.
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