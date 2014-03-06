ETH Zurich, insansız hava araçlarının güvenliği için geliştirdiği algoritmayı tanıtan yeni bir video yayınladı

Dünyanın önemli satış firmaları (Örneğin Amazon, Dominos, FedEx ve UPS) geçtiğimiz yıl içerisinde ortaya çıktığı kadarıyla insansız hava araçlarıyla teslimat yapma fikrine oldukça sıcak bakıyorlar. Ancak uzun zamandır herkesin aklında bu araçların güvenlik düzeyleri hakkında bazı sorun işaretleri bulunuyor. Bu kaygıların önüne geçmek isteyen bilim insanları ise, geliştirdikleri özel algoritmanın üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından hazırlanan bu özel algoritma sayesinde çok pervaneli hava araçları, pervanelerinden birisini herhangi bir nedenden dolayı kaybetse dahi havada kalmaya devam edebiliyorlar. Herhangi bir fiziksel değişikliğe gerek duymadan mevcut araçlar üzerine yazılımsal olarak eklenebildiği belirtilen algoritma, çalışması duran ya da kopan pervaneyi algılayarak gücü zıt yöndeki pervaneye veriyor ve böylece dengeyi kurarak olası tehlikeli durumların önüne geçiyor.

Konu hakkında yayınlanan ilk videoda kontrollü ortamda yapılan denemeleri gösteren ETH Zurich araştırmacıları, yayınladıkları son videoyla ise algoritmanın gerçek şartlar altında gösterdikleri performansı gözler önüne seriyor. Cihazın içerisinde yer alan mikro kontrolcü ile görevini yerine getirebilen algoritma, sensör olarak sadece jiroskopa ihtiyaç duyuyor ve yerdeki pilottan aldığı komutları doğru / dengeli şekilde araca iletiyor.

Yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Patenti alınan sistemin ise yakın zaman içerisinde satılan bütün dört veya daha fazla pervaneli insansız hava araçlarında standart hale gelmesi umut ediliyor.

http://www.youtube.com/watch?v=ek0FrCaogcs