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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, DisplayPort destekli GeForce GTX 570 HD modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,5b
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9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA, özel tasarımlı GeForce GTX 570 HD modelini duyurdu. GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, referans tasarımlı modelden farklı olarak DisplayPort konnektörünü de içeriyor ve bu açıdan zenginleştirilmiş bağlantı özellikleriyle benzer özellikteki pek çok modelden ayrılmayı başarıyor.

Fanın ortada konumlandırıldığı özelleştirilmiş soğutucuya sahip ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı, SLI ve CUDA teknolojilerine de destek sunuyor.

DisplayPort ile birlikte HDMI ve iki adet DVI konnektörüne sahip olan EVGA GeForce GTX 570 HD'nin yurt dışı satış fiyatı 350$ olarak açıklandı.


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DH Misafiri 8 yıl
biraz basit durmuş evganın bence büyük 3 fanlı nvidia gibi dev kart yapması lazım.
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LeßroN 8 yıl
evga nın yaptığı diğer karta bakarsak bu biraz ezik kalmış.
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MÜŞAVİR 8 yıl

DH Misafiri

biraz basit durmuş evganın bence büyük 3 fanlı nvidia gibi dev kart yapması lazım.


Ondan sonra kasası küçük olanlar o/b la idare etsin dimi.


Mühim olan büyük kart yapmak değil, küçük PCB li, iyi oc olan, iyi soğuyan kart yapmak. Ki bizlerde alabilelim.
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M@U 8 yıl
Tasarıma dikkat. GTX560 TI benzeri bir soğutma tasarımı var. Anlaşılan buharlaştırma ile soğutmak pahalı oluyor.
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Red 8 yıl
GTX 460 referans tasarımında da buna çok benzer bir soğutma sistemi var, EVGA biraz kolaya kaçıyor sanki
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Batuist 8 yıl
display port yaygınlaşmadı nedense.. hdmi standardı daha eskide olsa kabul edilen standart..
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ghost recon advanced 8 yıl
ilk kez evganın kartı çok aşırı pahalı değil
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