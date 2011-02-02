EVGA, DisplayPort destekli GeForce GTX 570 HD modelini duyurdu

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA, özel tasarımlı GeForce GTX 570 HD modelini duyurdu. GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, referans tasarımlı modelden farklı olarak DisplayPort konnektörünü de içeriyor ve bu açıdan zenginleştirilmiş bağlantı özellikleriyle benzer özellikteki pek çok modelden ayrılmayı başarıyor.

Fanın ortada konumlandırıldığı özelleştirilmiş soğutucuya sahip ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartı, SLI ve CUDA teknolojilerine de destek sunuyor.

DisplayPort ile birlikte HDMI ve iki adet DVI konnektörüne sahip olan EVGA GeForce GTX 570 HD'nin yurt dışı satış fiyatı 350$ olarak açıklandı.