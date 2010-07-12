GeForce GTX 460'ın tanıtılmasıyla birlikte ekran kartı üreticileri yeni modellerini duyurmaya başladı. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın, Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olan EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının iki tanesi refearns tasarımı baz alırken, diğer dört tanesinde soğutma performansına yönelik harici hava çıkışı köşenedine yer veriliyor.

EVGA'nın yeni modellerinden dört tanesi 192-bit bellek veri yoluna ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 460 versiyonunu baz alırken, diğer iki tanesi ise 256-bit bellek veri yoludesteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan modeli baz alıyor. Referans modelleri 675MHz GPU ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla gelen EVGA, SuperClocked serisi altında hazırladığı hız aşırtmalı versiyonlarında ise GPU hızını 763MHz'e, bellek frekansını ise 3800MHz'e çıkartmıştı.

EVGA'nın GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartları, modeline göre 200-250$ arasında değişen fiyatlarla yurt dışında satışa sunuluyorlar.