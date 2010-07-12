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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
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GeForce GTX 460'ın tanıtılmasıyla birlikte ekran kartı üreticileri yeni modellerini duyurmaya başladı. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın, Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olan EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının iki tanesi refearns tasarımı baz alırken, diğer dört tanesinde soğutma performansına yönelik harici hava çıkışı köşenedine yer veriliyor.

EVGA'nın yeni modellerinden dört tanesi 192-bit bellek veri yoluna ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 460 versiyonunu baz alırken, diğer iki tanesi ise 256-bit bellek veri yoludesteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan modeli baz alıyor. Referans modelleri 675MHz GPU ve 3600MHz bellek saat hızlarıyla gelen EVGA, SuperClocked serisi altında hazırladığı hız aşırtmalı versiyonlarında ise GPU hızını 763MHz'e, bellek frekansını ise 3800MHz'e çıkartmıştı.

EVGA'nın GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartları, modeline göre 200-250$ arasında değişen fiyatlarla yurt dışında satışa sunuluyorlar.

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

EVGA, GeForce GTX 460 tabanlı 6 yeni ekran kartı hazırladı
Tam Boyutta Gör

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Batuist 9 yıl
sıcak havayı dışarıya üfleyen modeli hoşuma gitti.. bu kartlar oldukça iyi satar.. yeni orta sınıf kartlar geliyor..
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
Newegg'de EVGA'nün 2 modeli satılıyor şu an. Havayı dışarıya üfleyen ile diğeri. Ama satılanların ikisi de 192 Bit olanı...

Newegg'de en ucuz 192 Bit kart, 199 Dolar ile 4 marka'da satılmakta.

Asus : newegg.com/...
Gigabyte: newegg.com/...
Palit : newegg.com/...
Evga : newegg.com/...

Bunun yanı sıra en pahalı 256 bit kart, PALIT SONIC PLATINUM modeli 244 Dolar . En ucuz 256 Bit kartı yine palit satmakta 219 Dolar.

244 Dolar olan: newegg.com/...
219 Dolar olan: newegg.com/...

Önümüzdeki günlerde farklı marka model'lerde satılacaktır tabi.


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DH Misafiri 9 yıl
türkiyede evga ürünleri varmı arkadaşlar?
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M@U 9 yıl

DH Misafiri

türkiyede evga ürünleri varmı arkadaşlar?

Yoh...
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Versalid 9 yıl
Fx57 anlasildi sen zorla bize GTX 460 aldiracan
Turkiye fiyatlari cok uçuk olmazsa alinabilir bir kart olucak.İncelemeyi en yakin zamanda bekliyorum.
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M@U 9 yıl
Nvidia çok güveniyorsa elbette Nvidia'nın en büyük partneri de güvenecektir. 6 model boşuna değil. Piyasayı parselleyip bu karttan bol miktarda satmaya çalışıyorlar. Adamlar 9-10 aydır kart satamıyorlar.
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