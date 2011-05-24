EVGA işlemci soğutucusu alanına da girdi; İşte Superclock isimli ilk model ve detayları

Yüksek performanslı ekran kartları, özel tasarımlı anakartları ve hız aşırtma odaklı çeşitli aksesuarlarından sonra EVGA, işlemci soğutucusu alanına da el attı. Firma tarafından duyurusu yapılan Superclock isimli yeni işlemci soğutucusu, Intel ve AMD'nin mevcut tüm işlemcilerine ek olarak yakında çıkacak Bulldozer işlemcilerine de destek sunuyor.

Kule tipi tasarımı teme alan ve 8mm kalınlığında beş adet bakır ısı borusu ile çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutuıcu DTH teknolojisini temel alıyor yani ısı boruları işlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuruyor. 750-2500 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında fanda modifiye tutkunları için daha iyi görsellik sunabilmek için Kırmızı LED kullanılmıştı.

EVGA'nın yeni işlemci soğutucusu Superclock, yurt dışında 49.99$ seviyesindeki etiket fiyatıyla donanım tutkunlarının beğenisine sunuluyor.