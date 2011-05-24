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EVGA işlemci soğutucusu alanına da girdi; İşte Superclock isimli ilk model ve detayları

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33,5b
1
30
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı ekran kartları, özel tasarımlı anakartları ve hız aşırtma odaklı çeşitli aksesuarlarından sonra EVGA, işlemci soğutucusu alanına da el attı. Firma tarafından duyurusu yapılan Superclock isimli yeni işlemci soğutucusu, Intel ve AMD'nin mevcut tüm işlemcilerine ek olarak yakında çıkacak Bulldozer işlemcilerine de destek sunuyor.

Kule tipi tasarımı teme alan ve 8mm kalınlığında beş adet bakır ısı borusu ile çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan soğutuıcu DTH teknolojisini temel alıyor yani ısı boruları işlemci yüzeyi ile doğrudan temas kuruyor. 750-2500 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında fanda modifiye tutkunları için daha iyi görsellik sunabilmek için Kırmızı LED kullanılmıştı.

EVGA'nın yeni işlemci soğutucusu Superclock, yurt dışında 49.99$ seviyesindeki etiket fiyatıyla donanım tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

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knnkpln 8 yıl en beğenilen
Evga işlemci soğutucusu alanına girdi ama bir Türkiye'ye giremedi.
3 Yanıt Yanıtla +19
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Tolgá 8 yıl
Çizgi üstlensin.mersa üstlenirse Türkiyeye daha gelmezler
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brev 8 yıl
Performansı iyi olacak gibi geliyor bana.Bu tarz soğutucular zaten denenmiş yıllardır verimli bir biçimde kullanılabiliyorlar.Buna benzer ama daha az özellikli bir fanı 5 yıldır verimli bir biçimde kullanıyorum.2500 devirde seste olmaz fazla.Benim fan 3400 rpm'e kadar çıkabiliyor ve fazla gürültü yapıyordu eskiden. Kaliteli bir macun kullandım şu an 2500 rpm'i geçmediği için gürültü olmuyor.
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ssbrutality 8 yıl
otomania
Türkiyede kim üstlenir acaba EVGAnın distrübitörlüğünü..

Mersa :)))
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demircibu 8 yıl

ssbrutality

otomania

Türkiyede kim üstlenir acaba EVGAnın distrübitörlüğünü..


Mersa :)))

arena :)))
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otomania 8 yıl
Türkiye'de kim üstlenir acaba EVGA'nın distrübitörlüğünü..
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OZKNaln 8 yıl
guzel bnce.
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Srdrkerim 8 yıl
Swiftech Polaris 120 = EVGA Superclock
Swiftech'in ürününü boyamışlar, bulmuşlar yeni bir isim, sürmüşler piyasaya
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Tolgá 8 yıl
en kral hdt soğutucu bu olur
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ghost recon advanced 8 yıl
gerçekten alanabilecek güzel soğutuculardan birisi
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Elektroterm 8 yıl
Soğutucuyu siyaha boyamaları görüntü açısından güzel olmuş ama, soğutma performansına etkisi kötü olur kanaatimce. Hele birde işlemciye temas eden kısımda boyalıysa...
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elophidae 8 yıl
Aslında boya olayı benim de aklıma geldi fakat sanırım ısı ileten bir boya kullanmışlardır. Nano kompozit polimer tarzında bişey olabilir üstündeki kaplama.
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peters 8 yıl
Bu alana yeni girdiler.Tecrübe kazanmaları gerekiyor oyüzden piyasadaki rakiplere göre nekadar satabilirlerki.
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alpa07 8 yıl
evga kım laa :D :D
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