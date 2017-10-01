EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak

Otomobil sektöründe başlayan elektrikli araç dönüşümünün ardından havacılık sektörü de gözünü tamamen elektrikle çalışan uçaklara çevirmiş durumda. Boeing, Airbus ve NASA gibi havacılık sektöründe uzmanlaşmış kurumlar elektrikli uçaklara yönelik yatırımlara hız kazandırsa da henüz t icari kullanıma sunulan bir elektrikli uçak üretilmiş değil . İngiliz hava yolu şirketi EasyJet ise 10 yıl içinde, elektrikli uçaklarla uçuşlara başlamayı ve Avrupa'daki seferlerin büyük bir kısmını elektrikli uçaklarla gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kısa Mesafeli Uçuşları Gerçekleştirecek

Elektrikli uçak geliştirmek için ABD'li Wright Electric şirketi ile iş birliği yapan ve eski NASA çalışanlarından oluşan bir ekip kuran EasyJet'in kullanmak istediği uçak, Avrupa'daki uçuşlara uygun olacak şekilde 2 saatlik uçuşu gerçekleştirme yeteneğine sahip olacak. 480 kilometrenin altında bir menzile sahip olması planlanan uçak günümüzdeki elektrikli uçak prototiplerinin aksine taşımacılık standartlarına uygun olarak 120 yolcuyu taşıyabilecek şekilde tasarlanacak.

İş birliği anlaşması hakkında açıklama yapan EasyJet CEO'su Carolyn McCall, kariyerinde ilk kez jet yakıtı kullanılmadan gerçekleşecek bir uçuşu hayal ettiğini dile getirirken şirket olarak bu değişimin parçası olmaktan heyecan duyduklarını açıkladı. Havacılık endüstrisinin otomotiv endüstrisini takip ettiğini kaydeden McCall, karbon emisyonunu ve gürültü kirliğini azaltan uçaklar geliştirileceğini belirtti. Wrigth Electric'in açıklamasına göre elektrikli uçakların satın alma ve işletme faaliyetleri günümüzdeki uçaklara kıyasla yüzde 10 daha düşük olacak. Ayrıca üretilecek elektrikli uçağın yüzde 50 daha sessiz olması planlanıyor.

https://cleantechnica.com/2017/09/27/easyjet-wright-electric-plan-electric-airplane-service-within-decade/