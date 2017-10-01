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EasyJet 10 yıl içinde elektrikli uçak kullanmaya başlayacak

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, ABD'li Wright Electric şirketi ile elektrikli uçaklar geliştirmek için iş birliği yapacak. Şirket on yıl içinde elektrikli uçak kullanımına başlamayı planlıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Otomobil sektöründe başlayan elektrikli araç dönüşümünün ardından havacılık sektörü de gözünü tamamen elektrikle çalışan uçaklara çevirmiş durumda. Boeing, Airbus ve NASA gibi havacılık sektöründe uzmanlaşmış kurumlar elektrikli uçaklara yönelik yatırımlara hız kazandırsa da henüz ticari kullanıma sunulan bir elektrikli uçak üretilmiş değil. İngiliz hava yolu şirketi EasyJet ise 10 yıl içinde, elektrikli uçaklarla uçuşlara başlamayı ve Avrupa'daki seferlerin büyük bir kısmını elektrikli uçaklarla gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kısa Mesafeli Uçuşları Gerçekleştirecek 

Elektrikli uçak geliştirmek için ABD'li Wright Electric şirketi ile iş birliği yapan ve eski NASA çalışanlarından oluşan bir ekip kuran EasyJet'in kullanmak istediği uçak, Avrupa'daki uçuşlara uygun olacak şekilde 2 saatlik uçuşu gerçekleştirme yeteneğine sahip olacak. 480 kilometrenin altında bir menzile sahip olması planlanan uçak günümüzdeki elektrikli uçak prototiplerinin aksine taşımacılık standartlarına uygun olarak 120 yolcuyu taşıyabilecek şekilde tasarlanacak.
İş birliği anlaşması hakkında açıklama yapan EasyJet CEO'su Carolyn McCall, kariyerinde ilk kez jet yakıtı kullanılmadan gerçekleşecek bir uçuşu hayal ettiğini dile getirirken şirket olarak bu değişimin parçası olmaktan heyecan duyduklarını açıkladı. Havacılık endüstrisinin otomotiv endüstrisini takip ettiğini kaydeden McCall, karbon emisyonunu ve gürültü kirliğini azaltan uçaklar geliştirileceğini belirtti. Wrigth Electric'in açıklamasına göre elektrikli uçakların satın alma ve işletme faaliyetleri günümüzdeki uçaklara kıyasla yüzde 10 daha düşük olacak. Ayrıca üretilecek elektrikli uçağın yüzde 50 daha sessiz olması planlanıyor.

https://cleantechnica.com/2017/09/27/easyjet-wright-electric-plan-electric-airplane-service-within-decade/ Yorum Yaz
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demirparcasi 1 yıl
Ana haberde de bahsedildiği gibi ortada hiç bir elektrikli yolcu ucağı örneği bile yok. Sırf haber olsun birilerinin reklamı olsun diye yapılan bir açıklama. Mevcut pil teknolojisiyle yolcu ve yük taşımada kullanılabilecek ticari uçak yapılamaz. Sebebi de basit uçaklar uçmak için ağırlıklarına oranılı motor güçleri olması gerek. Yani uçağın hafif olması o kadar iyi. Uçağın ağırlığın ciddi bir kısmını yakıt oluşturuyor. Uçak yakıtının kg başına sağladığı enerji 11,889 WH/kg, şu andaki en gelişmiş lithium pillerin sağladığı ise 250Wh/kg yani uçak yakıtı aynı ağırlıkta 48 kat daha fazla enerji sağlıyor. 48 kat daha ağır yakıt kullanarak nasıl bir yolcu uçağı yapacaksınzda mevcut uçaklarla rekabet edecek. Bir de bu uçağı ucuz havayolu şirketi EasyJet kullanacakmış hem de 10 yıl içerisinde.
Bu konuda iddia oynayabiliyor muyuz?
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sniper23 1 yıl
Bu uçaklarda elektrik yerine hidrojen yakıt kullanmak daha karlı değil mi?
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