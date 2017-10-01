Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak

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Geçtiğimiz haftalarda Porto Riko'yu vuran Maria kasırgası ülkede yoğun elektrik kesintilerine neden olurken iletişim altyapısını da çalışmaz hale getirmişti. ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri bölge halkına finansal destek olmak için bağış hareketleri yürütürken internet devi Google, ülkedeki krizin etkisini azaltmak adına Project Loon çalışmasını devreye sokuyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet için çalışan ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkan X bölümü tarafından geliştirilen çalışma ile bölge halkına internet hizmeti sunulacak.





Balonlarla İnternet Hizmeti

Yaklaşık 3.5 milyon insanın yaşadığı ülkede, baz istasyonlarının yüzde 90'ı kasırgadan zarar görmüş ve çalışmaz hale gelmiş. Henüz onarılamayan baz istasyonları nedeniyle internet, mesajlaşma ve arama hizmetinden faydalanmayan Porto Rikolular, sevdikleriyle iletişime geçip onların durumunu öğrenemiyor. Google'ın Project Loon ekibi ise bu problemleri çözmek için harekete geçti ve henüz test aşamasında olan balonları Porto Riko'da konuşlandırmaya başladı. Şiddetli rüzgarlara dayanabilen ve 20 kilometre yükselikte uçabilen balonlarla Wi-Fi bağlantısı üzerinden bölge halkına internet sunmak isteyen şirket, böylece bölgedeki iletişim sorununu çözmeyi planlıyor.





Google'ın aslında internet erişimi olmayan kırsal bölgelere internet sağlama amacıyla ortaya attığı ancak felaket bölgelerinde de oldukça işe yarayan balonla internet sunma çalışması geçtiğimiz mayıs ayında Peru'da kullanılmıştı. Peru'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Project Loon'u uygulamaya koyan ve bölge halkına internet hizmeti sağlayan Google'în tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz ancak bu çalışma öncesinde şirketin Peru'da halihazırda testler yaptığını söylemekte fayda var. Bu açıdan bakıldığında Porto Riko'daki çalışma şirket için oldukça zorlu geçebilir.





Facebook da Benzer Adım Atabilir

Google'ın balonla internet sunma fikrine benzer bir fikri test eden Facebook, insansız hava araçlarıyla internet hizmeti sunmaya çalışıyor. Porto Riko'daki felaket sonrasında Facebook'un da benzer bir hamle ile bölge halkına yardım edebileceği konuşuluyordu ancak şirket henüz böyle bir karar almış değil. Porto Riko'daki hasarın giderilmesi için 1.5 milyon dolarlık bağış yapan Facebook, bağlantı sorunlarının çözülmesi için de bölgeye ekip yolladı.

https://www.theverge.com/2017/9/29/16388104/alphabet-x-project-loon-puerto-rico-air-balloon-internet-connectivity