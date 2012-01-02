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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ed Hardy kulaklıkları yeni tasarımlarıyla müzik zevkinizi katlıyor

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatımızdaki elektronik cihazlar için üretilen aksesuarlarda son dönemlerde tasarım da önem taşımaya başladı. Özellikle tescili kendisine ait olan dövme taarımlı iPhone ve netbook kılıflarıyla popüler olan Ed Hardy firması yeni dövme tasarımlarıyla bu kez kulaklık segmentine adım atıyor.

Ed Hardy dövme tasarımlı kulaklıklar kulak içi ve kulak üstü olarak iki farklı sınıfta satılıyor. Her sınıf için ayrı tasarım kullanılmış. Kulak üstü kulaklık modellerinde kafatası ve kemik temalı dövme tasarımı bulunuyor. Kulaklık içi modellerde ise kaplan motifli dövme bulunuyor. Kulak içi modellerde ayrıca bir mikrofon da bulunuyor. Böylece akıllı telefonlar için de alternatif bir mikrofonlu kulaklık görevi görüyor.

Ed Hardy kulaklıkları an itibariyle satışa sunulmuş durumda. Kulak üstü model 66$ iken kulak içi model de 29$'dan alıcılarını bekliyor.

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alito 7 yıl en beğenilen
ses kalitesinden şüpheliyim
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xLmNt13 7 yıl
bence de sese önem veriyorsanız sennheiser sony gibi tecrübeli firmalardan ürün almak lazım
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janparey 7 yıl
Ses kalitesini bilemem ama mağazada görsem çakma çin malı sanıp almazdım
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Hakanonur 7 yıl
dandiktir bence ed hardy çizme üretmeye devam etsim.
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bugracaz 7 yıl
Her ne çıkarsa çıksın SENNHEISER adamlar güzel yapıyor , fiyatları yüksek ama aldıkları parayı hak ediyorlar.
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Megavolt 7 yıl
"Görüntü var ses yok" gibi olmasın...
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alito 7 yıl en beğenilen
ses kalitesinden şüpheliyim
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Guest-F8946C419 7 yıl
Gayet iyi görünüyor fiyatları :)

Ama Türkiyede ne kadar olur bilemem..
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