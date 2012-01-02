Ed Hardy kulaklıkları yeni tasarımlarıyla müzik zevkinizi katlıyor

Günlük hayatımızdaki elektronik cihazlar için üretilen aksesuarlarda son dönemlerde tasarım da önem taşımaya başladı. Özellikle tescili kendisine ait olan dövme taarımlı iPhone ve netbook kılıflarıyla popüler olan Ed Hardy firması yeni dövme tasarımlarıyla bu kez kulaklık segmentine adım atıyor.





Ed Hardy dövme tasarımlı kulaklıklar kulak içi ve kulak üstü olarak iki farklı sınıfta satılıyor. Her sınıf için ayrı tasarım kullanılmış. Kulak üstü kulaklık modellerinde kafatası ve kemik temalı dövme tasarımı bulunuyor. Kulaklık içi modellerde ise kaplan motifli dövme bulunuyor. Kulak içi modellerde ayrıca bir mikrofon da bulunuyor. Böylece akıllı telefonlar için de alternatif bir mikrofonlu kulaklık görevi görüyor.





Ed Hardy kulaklıkları an itibariyle satışa sunulmuş durumda. Kulak üstü model 66$ iken kulak içi model de 29$'dan alıcılarını bekliyor.