Einstein'ın meşhur dil çıkaran fotoğrafı 125 bin dolara satıldı

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Genel görelilik ve özel görelilik kuramlarıyla adeta evreni anlama şeklimizi değiştiren nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın ikonik dil çıkaraan fotoğrafı yapılan bir açık artırmayla tam 125 bin dolara satıldı.Einstein'ın kendisinin de çok sevdiği bu fotoğraf, 14 Mart 1951'de, ünlü bilim insanının 72. doğum gününde çekilmiş. O gün iş arkadaşları tarafından düzenlenen bir kutlama partisine katılan Einstein, kutlamalar sırasında o kadar fazla fotoğraf çekilmiş ki partinin sonlarına doğru artık kameralara gülümsemekten bıkmış ve bu ilginç dil çıkarma hareketini yapmış. Tabi Einstein'ın bir anlık refleksle yaptığı bu hareket kendisinin en ikonik fotoğrafının da ortaya çıkmasını sağlamış.Einstein sonrasında bu ilginç fotoğrafını o kadar beğenmiş ki fotoğrafı yakalayan United Press International ekibinden kendi kişisel tebrik kartlarında kullanmak üzere 9 farklı kopyasını talep etmiş. Bu fotoğrafların çoğunluğu yalnızca Einstein'ın yüzünü alacak şekilde kesilmiş olsa da geçtiğimiz günlerde açık artırmayla 125 bin dolara satılan kopya biraz daha geniş bir görüş açısına sahip.