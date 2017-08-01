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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Einstein'ın meşhur dil çıkaran fotoğrafı 125 bin dolara satıldı

Birçoğumuzun "Einstein" denilince aklında beliren o meşhur dil çıkarma fotoğrafı, düzenlenen bir açık artırmayla tam 125.000 dolara satıldı. Fotoğrafta Einstein'ın imzası da bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Genel görelilik ve özel görelilik kuramlarıyla adeta evreni anlama şeklimizi değiştiren nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın ikonik dil çıkaraan fotoğrafı yapılan bir açık artırmayla tam 125 bin dolara satıldı.

Einstein'ın kendisinin de çok sevdiği bu fotoğraf, 14 Mart 1951'de, ünlü bilim insanının 72. doğum gününde çekilmiş. O gün iş arkadaşları tarafından düzenlenen bir kutlama partisine katılan Einstein, kutlamalar sırasında o kadar fazla fotoğraf çekilmiş ki partinin sonlarına doğru artık kameralara gülümsemekten bıkmış ve bu ilginç dil çıkarma hareketini yapmış. Tabi Einstein'ın bir anlık refleksle yaptığı bu hareket kendisinin en ikonik fotoğrafının da ortaya çıkmasını sağlamış.

Ayrıca Bkz. "Google'dan yenilenebilir enerjiyi "tuz kullanarak" depolama planları"
Einstein sonrasında bu ilginç fotoğrafını o kadar beğenmiş ki fotoğrafı yakalayan United Press International ekibinden kendi kişisel tebrik kartlarında kullanmak üzere 9 farklı kopyasını talep etmiş. Bu fotoğrafların çoğunluğu yalnızca Einstein'ın yüzünü alacak şekilde kesilmiş olsa da geçtiğimiz günlerde açık artırmayla 125 bin dolara satılan kopya biraz daha geniş bir görüş açısına sahip.

https://www.livescience.com/59978-einstein-tongue-photo-sells-at-auction.html Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
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Captain_Ivy 2 yıl
kutlamalar sırasında o kadar fazla fotoğraf çekilmiş ki partinin sonlarına doğru artık kameralara gülümsemekten bıkmış

Acaba diğerleri nerde?
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frostburn 2 yıl
yanındaki Churchil'e benziyor
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redoracle 2 yıl
Yanındaki adamın elinde sıvazladığı ne?
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DH Misafiri 2 yıl
İmzaya bak be!!!
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deoks 2 yıl
Money laundering diye bir olay vardır bilenler bilir...
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Amd64x2 2 yıl
Buda benden... "Flaş tv" arşivinden buldum
1927. Einstein ve bir kaç gereksiz (Schrödinger, Heisenberg, Bohr, Planck, Lorentz gibi) adam evlilik programına katılmadan önce hatıra fotoğrafı çektirmiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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ardaq 2 yıl en beğenilen
vee satın alıp sayfaya ekleyen koca yürekli dh. tebrik ediyoruz
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fatsa52 2 yıl
Atomu parcalayip elimize veren adam
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derepaca 2 yıl fatsa52
fatsa52
Atomu parcalayip elimize veren adam

Ön yargı?

Önyargıyı parçalamayana Einstein demem..
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Erasmus78 2 yıl fatsa52
Orijinalden alıntı: fatsa52

Atomu parcalayip elimize veren adam

Atomu ilk parçalayan adam değil ki Einstein.

Atomu ilk kez Rutherford'un iki öğrencisi Ernest Walton ve John Cockroft ikilisi parçaladı.
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