Google'dan yenilenebilir enerjiyi "tuz kullanarak" depolama planları

Google'ın otonom araçlardan drone projelerine kadar birçok ilginç konuyla ilgilenen birimi Google X, şimdi de yenilenebilir enerjiyi depolamak için yepyeni bir proje hazırlıyor. Şirket, geliştirdiği yeni teknikle Tesla'nın Powerpack gibi çözümlerine alternatif olmayı hedefliyor.

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Yenilenebilir enerji kaynakları günün her saatinde aynı performansı gösteremediği için bu tarz depolama çözümlerinin gelecekte çok büyük öneme sahip olacağı düşünülüyor. Bildiğiniz üzere Tesla da bir süredir Powerwall ve Powerpack gibi lityum-iyon tabanlı bataryalarıyla benzer çözümler sunmaya çalışıyordu. Bu tarz çözümler sayesinde kullanıcılar enerji kullanımının yoğun olmadığı dönemlerde üretilen enerjiyi, enerji kullanımının yoğun olduğu dönemlerde kullanılmak üzere depolama bölümlerinde saklayabilecekler.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-31/alphabet-wants-to-fix-renewable-energy-s-storage-problem-with-salt

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