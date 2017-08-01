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Google'dan yenilenebilir enerjiyi "tuz kullanarak" depolama planları

Google'ın dünyadaki problemlere çözüm üretmeye çalışan birimi X, yenilenebilir enerjiyi depolamak için tuz ve antifriz kullanılan ilginç bir teknik üzerinde çalışıyor.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Google'dan yenilenebilir enerjiyi
Google'ın otonom araçlardan drone projelerine kadar birçok ilginç konuyla ilgilenen birimi Google X, şimdi de yenilenebilir enerjiyi depolamak için yepyeni bir proje hazırlıyor. Şirket, geliştirdiği yeni teknikle Tesla'nın Powerpack gibi çözümlerine alternatif olmayı hedefliyor.

Rüzgar türbinleri veya güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji sistemleri tarafından üretilen enerjinin hiçbir şekilde boşa gitmemesini isteyen Google X, "Malta" kodadlı bir proje üzerinde çalışıyor. Bloomberg'de yer alan bir habere göre Malta projesinde Google, antifriz ve tuz kullanarak yenilenebilir enerji sistemlerinden gelen enerjiyi depolamaya çalışacak. Google'ın geliştirdiği yeni teknik, Tesla'nın lityum-iyon Powerwall bataryalarına göre enerjiyi çok daha uzun süre depolayabilmesiyle dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Google'dan nükleer füzyon çalışmalarına destek "Sınırsız enerjiye doğru""
Malta projesinin çalışma şekli ise şöyle: Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi iki büyük tank tuzla, başka bir iki büyük tank ise antifriz ile dolduruluyor. Ardından yenilebilir enerji kaynakları tarafından üretilen elektrik sisteme alınıyor ve buzdolaplarındakine benzer bir şekilde sıcak ve soğuk hava üretiliyor. Sıcak hava tuz kütlesini ısıtıyor, soğuk hava ise antifrizi soğutuyor. Daha sonra ise aynı işlem bu sefer tersten olmak üzere tekrar gerçekleştiriliyor, soğuk ve sıcak hava birbirlerine doğru itilerek kuvvetli rüzgarlar oluşturuluyor. Bu rüzgarlar sistemdeki türbinleri çalıştırarak tekrar kullanıma hazır elektrik ortaya çıkarıyor.

Bilim insanları aslında bu tekniği Malta projesinden çok daha önce hali hazırda keşfetmişler. Ancak Google X ekibi, önceki denemelerden farklı olarak aynı tekniği çok daha düşük sıcaklıklarda uygulayabilmenin yolunu bulmuş. Böyle verimlilik artmış ve maliyet de inanılmaz bir şekilde düşmüş. 
Yenilenebilir enerji kaynakları günün her saatinde aynı performansı gösteremediği için bu tarz depolama çözümlerinin gelecekte çok büyük öneme sahip olacağı düşünülüyor. Bildiğiniz üzere Tesla da bir süredir Powerwall ve Powerpack gibi lityum-iyon tabanlı bataryalarıyla benzer çözümler sunmaya çalışıyordu. Bu tarz çözümler sayesinde kullanıcılar enerji kullanımının yoğun olmadığı dönemlerde üretilen enerjiyi, enerji kullanımının yoğun olduğu dönemlerde kullanılmak üzere depolama bölümlerinde saklayabilecekler.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-31/alphabet-wants-to-fix-renewable-energy-s-storage-problem-with-salt Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 1 yıl kaazto28
Niye uzun süreli rüzgar üretileceği için bence çok verimli olacaktır.
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Public_Enemy 1 yıl
Bor, tuzdan çok daha verimli
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Mesudum 1 yıl
Aynaların tek noktada toplandığı solar sistemlerde ısının tuzda toplandığını duymuştum. Şimdi hem ısıyı hem soğuğu depolayarak çift taraflı kaynak elde etme fikri uygulama aşamasına geçmeyi bekliyor sanki.
.
Bizim çekirgeler bakalım "ben bunu düşünmüştüm" seviyesini ne zaman aşacak acaba?
Yoksa onu da mı devletten...
1 Yanıt Yanıtla +1
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hanahmet 1 yıl Mesudum
Mesudum

Aynaların tek noktada toplandığı solar sistemlerde ısının tuzda toplandığını duymuştum. Şimdi hem ısıyı hem soğuğu depolayarak çift taraflı kaynak elde etme fikri uygulama aşamasına geçmeyi bekliyor sanki.
.
Bizim çekirgeler bakalım "ben bunu düşünmüştüm" seviyesini ne zaman aşacak acaba?
Yoksa onu da mı devletten...

Ben bunu düşünmüştüm, hatta uygulamasını da yaptım. Şu an deneme aşamasındayım. Sakladığım ısıyı kışın kullanacağım inş. Verime bakacağım.

Elektrik enerjisini ısıya çevirip özel karışımlardaki tuzun içinde absorde ederek saklıyorum. Her tüpün içerisinde farklı karışımdaki kimyasal tuzlar var. En iyi ve en uygun tuz karışımı hangisi olduğunu ve sistemin ısıyı ne kadar sürede saklayacağını tespit edeceğim.

Bir şey daha var. Bunu bizim halkımızdan birisi yapınca "çekirge", amerikalı veya avrupalı yapınca "bilim adamı" mı oluyor?
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Google bak sen ya sen neden onun bunun işine çomak sokuyorsun.
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Kerim5100 1 yıl
Bence deve sidiği de işe yarardı :D
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kaazto28 1 yıl
Hiç akla yatkın bir açıklayıcı haber olmamış, ben de yüksek lisans tezimde tuzlardaki enerji depolamasını inceliyorum. Ben de merak uyandırmadı. Şahsi fikrim.
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