Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım

Ekilen bütün saçlar döküldü. Evet yine kel kaldım :D Saç ekimi sonrası 7 hafta geride kaldı. PRP işleminin detayları ve saçların neden döküldüğü ile ilgili bilgiler bu videoda.

Saç ekim serüvenimi video serisi ile anlatmaya devam ediyorum. 7. hafta geride kaldı ve ekilen bütün saçlar döküldü. Merkeze gidip hem durum hakkında bilgi aldım hem de PRP yaptırdım. Bütün detaylar videoda.

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