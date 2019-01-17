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Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım

4 ay
15b
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ekilen bütün saçlar döküldü. Evet yine kel kaldım :D Saç ekimi sonrası 7 hafta geride kaldı. PRP işleminin detayları ve saçların neden döküldüğü ile ilgili bilgiler bu videoda.
Saç ekim serüvenimi video serisi ile anlatmaya devam ediyorum. 7. hafta geride kaldı ve ekilen bütün saçlar döküldü. Merkeze gidip hem durum hakkında bilgi aldım hem de PRP yaptırdım. Bütün detaylar videoda. 
Saç ekim süreci hakkında çektiğimiz bütün videolar bu listede mevcut

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kraix 4 ay
Seneye Mesut Çevik...
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Şaka bir yana umarım beklendiği gibi olur...
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Asus gl702 4 ay
Hastane odasındaki tablo ne güzelmiş öyle.
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SHADOW 4 ay
az kaldı hocam ha gayret

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kerimcem 4 gün
prp genel olarak kendi kanından kolejen üretimi yapıp gençleştirme iksiridir yıpranmış seyrek saçlarda işe yarayabilir ama kellik tipi dökülme meyilli işe yaryan pek erkek görmedim..anlaşılan başta dediğim gibi mesut için beşarısız bir operasyon olmuş, hiç kafya takmasın benimde ektiren arkadaşlrımın %70+ sında tutmadı zaten...saç ekme merkezleri genetik demez öyle birşeyi kabul etmez asla müşteri kapmak için ama bal gibi genetik kodunda yazılıysa ekitrsende çok fazla durmaz...
cilt sac diplerini beslemeyince yine elveda oluyor verimsiz toprak çiçek ilişkisi gibi..
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sanatairum 6 gün
Ne oldu saçlar ????
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Krone 3 ay
Düzenli prp şart. Güçlenmesi lazım ekilen saç köklerinin. Bu iş biraz maliyetli ve zahmetli ama yapacak bir şey yok.
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iquique 3 ay Krone
evet para kazanılması için düzenli prp şart. ama saçlara etkisi sıfır.
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ozzzy222 3 ay
oha :D bunu yaptıramam la ben , geçmiş olsun mesut başkan.
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Porno Graffiti 4 ay
Alışmadık g.tte don durmazmış Mesut boşver.
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hanox 4 ay
Her şey prosedüre uygun gidiyor,hiç canını sıkma saçların beklediğinden daha güzel çıkacak.Biraz sabır gerek.
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.Gezegen. 4 ay
Bir de bu saç ekim için özel başka forum var. Ciddi ciddi saç ekimine 50 bin TL vs isteyen kişiler de var.
Sabit bir fiyat yok bu ekim yapan kişilerde ve iyi seçmek gerekiyor.
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.Gezegen. 4 ay
Başka saç ürünleride satılıyor piyasada. Ben mesela 6 ay Hairforte sprey, 5 ay Xpecia kullandım. Şimdi sprey olarak 7. ay'da Avesin spreye geçiş yaptım bir de farklı birşey denemek için, sanırım önceki kullandığıma göre daha yeni bir ürün.
Hap olarak da şuanda B12, Demir ve 5000mcg Biotin kullanıyorum. B12 ve Demir eksik olduğu için kullanıyorum, Biotin'i ise saça olumlu faydaları olduğu için kullanıyorum ki zaten fazlası vücuttan atılıyor sanırım.
@iquique @invadersmustdie
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Das Boot 4 ay
Bence en sagliklisi kompleks yapmamak
hem paran cebinde kalir hem boyle ugrazmasin. Benimde yakinda kafamda sac kalmayacak. Hic takmiyorum.
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Cem 4 ay
Tablo vizonteledeki şampuana gönderme yapıyor aslında. Tablonun mottosu; Kabak gibi *ötler, sırma gibi saçlar.
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