Ekran teknolojilerinde yeni dönem kapıda





Mobil cihazlarda en çok enerji tüketen bileşenlerden birisi ekran. Yıllardır mobil cihaz ekranlarının daha performanslı ancak daha az enerji tüketen bir yapıda olması için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda Super AMOLED, IPS gibi pek çok ekran teknolojisi ortaya çıktı. Şimdi ise devrim yapacak bir teknoloji gündemde.





Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından kurulan Bodle Technologies adındaki bir İngiliz firma yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Firmanın geliştirdiği ekran; çok ince, esnek ve şeffaf katmanları olan bir materyal kullanıyor. Bu materyalin en büyük özelliği ise sürekli bir enerji kaynağına ihtiyaç duymaması.





Materyal faz değiştiren bir yapıya sahip. Yani belli aralıklarda elektrik akımı verilerek canlı renkler oluşturulabiliyor. Bu yöntemin bir benzeri yeniden yazılabilir CD ve DVD'lerde de kullanılıyor. Bu sayede ekran çalışmak için neredeyse hiç enerjiye ihtiyaç duymuyor.





Firmanın kurucusu Dr. Peiman Husseini ekran sektörünü baştan aşağı değiştirecek ve yeni bir pazar oluşturacak potansiyele sahip olduklarını belirtiyor. Örneğin artık akıllı saatlerinizi bu ekran sayesinde haftada sadece bir kez şarj edebileceksiniz. Oxford Üniversitesi fonlarından önemli bir destek alan yeni ekran teknolojisi şimdilik şirket sırrı ve ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.





Yeni ekran teknolojisi başarıya ulaşacak mı ve ticari hayata geçecek mi sorularının cevabını bulabilmek için henüz erken. Muhtemelen halen erken aşamada olan teknolojinin olgunlaşması gerekecektir. Yine de beklemeye değecek bir teknoloji olduğunu düşünüyoruz.

http://bgr.com/2015/11/25/touchscreen-tech-of-the-future-bodle/