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Ekran teknolojilerinde yeni dönem kapıda

Çalıştığı esnada sıfıra yakın enerji tüketebilen ekranlar mümkün mü? Akıllı telefon dünyasının belki de en çok özlemini duyduğu bu ütopik fikir, hayata geçmek üzere olabilir.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekran teknolojilerinde yeni dönem kapıda


Mobil cihazlarda en çok enerji tüketen bileşenlerden birisi ekran. Yıllardır mobil cihaz ekranlarının daha performanslı ancak daha az enerji tüketen bir yapıda olması için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda Super AMOLED, IPS gibi pek çok ekran teknolojisi ortaya çıktı. Şimdi ise devrim yapacak bir teknoloji gündemde.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından kurulan Bodle Technologies adındaki bir İngiliz firma yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Firmanın geliştirdiği ekran; çok ince, esnek ve şeffaf katmanları olan bir materyal kullanıyor. Bu materyalin en büyük özelliği ise sürekli bir enerji kaynağına ihtiyaç duymaması. 

Materyal faz değiştiren bir yapıya sahip. Yani belli aralıklarda elektrik akımı verilerek canlı renkler oluşturulabiliyor. Bu yöntemin bir benzeri yeniden yazılabilir CD ve DVD'lerde de kullanılıyor. Bu sayede ekran çalışmak için neredeyse hiç enerjiye ihtiyaç duymuyor. 

Firmanın kurucusu Dr. Peiman Husseini ekran sektörünü baştan aşağı değiştirecek ve yeni bir pazar oluşturacak potansiyele sahip olduklarını belirtiyor. Örneğin artık akıllı saatlerinizi bu ekran sayesinde haftada sadece bir kez şarj edebileceksiniz. Oxford Üniversitesi fonlarından önemli bir destek alan yeni ekran teknolojisi şimdilik şirket sırrı ve ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. 

Yeni ekran teknolojisi başarıya ulaşacak mı ve ticari hayata geçecek mi sorularının cevabını bulabilmek için henüz erken. Muhtemelen halen erken aşamada olan teknolojinin olgunlaşması gerekecektir. Yine de beklemeye değecek bir teknoloji olduğunu düşünüyoruz.  

http://bgr.com/2015/11/25/touchscreen-tech-of-the-future-bodle/ Yorum Yaz
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swat882 3 yıl en beğenilen
Bizim Üniversitesilerde de vize final haftası millet fotokopiciye gidiyor.

Lise mi bilim yuvası mi belli değil
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KalemKolik 3 yıl
Şu teknoloji dünyasında son 5 yılın özeti.Ecek ve acak. Ne ekran ne batarya nede insanların çok büyük beklentileri olan alanlar ile ilgili haberlerde somut gelişme yok.Ancak ecek ve acak anasını satayım.Bu iş hergün haberi olan kansere çare bulundu safsatası gibi oldu.
Şu teknoloji dünyasında son 5 yılın özeti.Ecek ve acak. Ne ekran ne batarya nede insanların çok büyük beklentileri olan alanlar ile ilgili haberlerde somut geli...
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KalemKolik 3 yıl
Şu teknoloji dünyasında son 5 yılın özeti.Ecek ve acak. Ne ekran ne batarya nede insanların çok büyük beklentileri olan alanlar ile ilgili haberlerde somut gelişme yok.Ancak ecek ve acak anasını satayım.Bu iş hergün haberi olan kansere çare bulundu safsatası gibi oldu.
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aycibin 3 yıl
üniversite mi...o da neymiş? bizdeki kafa geriden çalışıyor.zihniyet 14.yy'da takılı kalmış:

Üniversite kampüsleri artık külliye oluyor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü ve Sağlık Temel Bilimleri Binası açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kampüs” kelimesini değiştirdi. Yeni dönemde Kampüsler “Külliye” olarak isimlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Temel Bilimleri ve Laboratuvarları Binası Açılışı ve Esenboğa Merkez Kampüs Temel Atma Törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kampüs” kelimesini değiştirdi. “Kampüs” kelimesi yerine “Külliye”nin daha güzel olacağını düşündüğünü ifade eden Erdoğan, “Az önce Milli Eğitim Bakanımızla aramızda 'Kampüs' kelimesi ile ilgili bir müzakere oldu. Acaba bu isim böyle mi olsa? Acaba bu ismi mahalle mi koysak? Benim aklıma tarihimize dönmek geldi ve her halde buna 'Külliye' daha güzel olur diye düşündüm. Bu yeni dönemde bu ilk olur. Dolayısıyla Esenboğa Kampüsü yerine, Esenboğa Külliyesi temel atma töreni çok daha iyi olur diye düşündüm. Bu vesile ile Çubuk Külliyesinin de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


odatv.com/...
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Leventtr 3 yıl
Bide şöyle şarjı bir ay giden batarya yapsalarda şarj aletiyle gezmesek
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arel.gr 3 yıl
.......bekleyerek unutulur.
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redoracle 3 yıl
O kadar özelliği katmışınız,eliniz değmişken çizilnez,kırılmaz yapında rahat rahat kullanalım aletleri.
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Master_Evil 3 yıl
batarya teknolojisi ilerlemeyince yine diğer kısımların enerji tüketimine odaklanılacak demek ki
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Mianfei 3 yıl
patren
bence elektrik ekranın renklerinde değil daha çok parlaklıkta gidiyor gibime geliyor

renk.
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Patren 3 yıl
bence elektrik ekranın renklerinde değil daha çok parlaklıkta gidiyor gibime geliyor
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swat882 3 yıl en beğenilen
Bizim Üniversitesilerde de vize final haftası millet fotokopiciye gidiyor.

Lise mi bilim yuvası mi belli değil
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