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    Musk’ın Neuralink şirketi zihin kontrolüyle robotik kolları çalıştıracak

    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi, herhangi bir kablolu bağlantı gerekmeden, sadece düşünce yoluyla robotik bir kolu kontrol edip edemeyeceğini test etmek için yeni bir çalışma başlatıyor.
    Neuralink, zihin kontrolüyle robotik kolları çalıştıracak Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın beyin implantı geliştiren şirketi Neuralink, teknolojisinin potansiyelini bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor. Şirket, N1 adlı kablosuz beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) cihazını, düşünce gücüyle bir robotik kolu kontrol etmek için test edeceğini duyurdu. Neuralink, bu yeni fizibilite çalışmasının onaylandığını ve yakında başlayacağını açıkladı.

    BCI, bir kişinin beyin dalgalarını kullanarak dış cihazları kontrol etmesine olanak tanıyan bir sistem. Neuralink’in BCI teknolojisi, beynin içine cerrahi olarak yerleştirilen madeni para büyüklüğünde bir cihaz olan N1’i içeriyor. Bu cihaz, nöronlardan gelen sinyalleri okuyarak düşünülen hareketleri çözümleyebiliyor. Şirket, cihazın güvenliğini ve felçli bireylerde bilgisayar kontrolü sağlama yeteneğini halihazırda test ediyor.

    Robotik kolları kontrol etme fikri yeni değil. Daha önceki araştırmalar, benzer teknolojilerle felçli bireylerin günlük aktivitelerde bağımsızlık kazandığını gösterdi. Ancak önceki sistemler kablolu ve hantal yapılara sahipti. Neuralink'in kablosuz sistemi, bu açıdan büyük bir yenilik sunuyor.

    Neuralink, zihin kontrolüyle robotik kolları çalıştıracak Tam Boyutta Gör
    Neuralink’in açıklamasına göre, yeni robotik kol çalışması mevcut PRIME çalışmasına dahil olan katılımcıları kapsayacak. Ancak, bu yeni araştırmanın detayları paylaşılmadı. Uzmanlar, robotik kolları kontrol etmede en büyük zorluğun kalibrasyon süreci olduğunu belirtiyor. Kullanıcıların her gün uzun süren kalibrasyonlarla uğraşmak istemediğine dikkat çeken bilim insanları, bu süreç kısaltıldığında teknolojinin daha fazla kişiye fayda sağlayacağını ifade ediyor.

    Neuralink, bir süredir N1 implantını test ediyor. Firma, felçli katılımcı Noland Arbaugh’un düşünceleriyle bilgisayarda satranç oynadığını, fareyi hareket ettirebildiğini hatta Counter Strike oynadığını göstermişti. Ancak, implantla ilgili bazı teknik sorunlar da yaşandı. Neuralink, cihazın beyinle olan etkileşiminde iyileştirmeler yaparak bu sorunları giderdi. Şirketin ikinci katılımcısı Alex’in implantı daha gelişmiş bir cerrahi süreçle yerleştirildi.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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