Musk’ın Neuralink şirketi zihin kontrolüyle robotik kolları çalıştıracak

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın beyin implantı geliştiren şirketi Neuralink, teknolojisinin potansiyelini bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor. Şirket, N1 adlı kablosuz beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) cihazını, düşünce gücüyle bir robotik kolu kontrol etmek için test edeceğini duyurdu. Neuralink, bu yeni fizibilite çalışmasının onaylandığını ve yakında başlayacağını açıkladı.

Neuralink ile robotik kol dönemi

BCI, bir kişinin beyin dalgalarını kullanarak dış cihazları kontrol etmesine olanak tanıyan bir sistem. Neuralink’in BCI teknolojisi, beynin içine cerrahi olarak yerleştirilen madeni para büyüklüğünde bir cihaz olan N1’i içeriyor. Bu cihaz, nöronlardan gelen sinyalleri okuyarak düşünülen hareketleri çözümleyebiliyor. Şirket, cihazın güvenliğini ve felçli bireylerde bilgisayar kontrolü sağlama yeteneğini halihazırda test ediyor.

Robotik kolları kontrol etme fikri yeni değil. Daha önceki araştırmalar, benzer teknolojilerle felçli bireylerin günlük aktivitelerde bağımsızlık kazandığını gösterdi. Ancak önceki sistemler kablolu ve hantal yapılara sahipti. Neuralink'in kablosuz sistemi, bu açıdan büyük bir yenilik sunuyor.

Tam Boyutta Gör Neuralink’in açıklamasına göre, yeni robotik kol çalışması mevcut PRIME çalışmasına dahil olan katılımcıları kapsayacak. Ancak, bu yeni araştırmanın detayları paylaşılmadı. Uzmanlar, robotik kolları kontrol etmede en büyük zorluğun kalibrasyon süreci olduğunu belirtiyor. Kullanıcıların her gün uzun süren kalibrasyonlarla uğraşmak istemediğine dikkat çeken bilim insanları, bu süreç kısaltıldığında teknolojinin daha fazla kişiye fayda sağlayacağını ifade ediyor.

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Neuralink, bir süredir N1 implantını test ediyor. Firma, felçli katılımcı Noland Arbaugh’un düşünceleriyle bilgisayarda satranç oynadığını, fareyi hareket ettirebildiğini hatta Counter Strike oynadığını göstermişti. Ancak, implantla ilgili bazı teknik sorunlar da yaşandı. Neuralink, cihazın beyinle olan etkileşiminde iyileştirmeler yaparak bu sorunları giderdi. Şirketin ikinci katılımcısı Alex’in implantı daha gelişmiş bir cerrahi süreçle yerleştirildi.

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