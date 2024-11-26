Musk’ın Neuralink şirketi zihin kontrolüyle robotik kolları çalıştıracak

Neuralink ile robotik kol dönemi
BCI, bir kişinin beyin dalgalarını kullanarak dış cihazları kontrol etmesine olanak tanıyan bir sistem. Neuralink’in BCI teknolojisi, beynin içine cerrahi olarak yerleştirilen madeni para büyüklüğünde bir cihaz olan N1’i içeriyor. Bu cihaz, nöronlardan gelen sinyalleri okuyarak düşünülen hareketleri çözümleyebiliyor. Şirket, cihazın güvenliğini ve felçli bireylerde bilgisayar kontrolü sağlama yeteneğini halihazırda test ediyor.
Robotik kolları kontrol etme fikri yeni değil. Daha önceki araştırmalar, benzer teknolojilerle felçli bireylerin günlük aktivitelerde bağımsızlık kazandığını gösterdi. Ancak önceki sistemler kablolu ve hantal yapılara sahipti. Neuralink'in kablosuz sistemi, bu açıdan büyük bir yenilik sunuyor.
Neuralink, bir süredir N1 implantını test ediyor. Firma, felçli katılımcı Noland Arbaugh’un düşünceleriyle bilgisayarda satranç oynadığını, fareyi hareket ettirebildiğini hatta Counter Strike oynadığını göstermişti. Ancak, implantla ilgili bazı teknik sorunlar da yaşandı. Neuralink, cihazın beyinle olan etkileşiminde iyileştirmeler yaparak bu sorunları giderdi. Şirketin ikinci katılımcısı Alex’in implantı daha gelişmiş bir cerrahi süreçle yerleştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.