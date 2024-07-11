Musk'ın Neuralink beyin çipi ikinci deneme için hazır: Yenilikler yapıldı

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, yaptığı açıklamada, beyin teknolojisi girişimi Neuralink'in sistemini önümüzdeki hafta içinde ikinci bir insan hastaya implante edeceklerini söyledi. Ayrıca Neuralink'in yöneticileri ilk insan denemesinde karşılaşılan donanım sorunlarını gidermek için önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

Neuralink ikinci hasta için hazır

Neuralink, felçli hastalara yardımcı olmayı amaçlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor. Şirketin Telepathy (Telepati) adı verilen ilk sistemi, doğrudan beyne yerleştirilen 64 "iplik" içeriyor. Neuralink'in web sitesine göre, iplikler bir insan saçından daha ince ve 1.024 elektrot aracılığıyla sinirsel sinyalleri kaydediyor. BCI alanında onlarca yıldır çalışan şirketler olsa da hiçbiri cihazlarını ticarileştirmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay almış değil.

Tam Boyutta Gör X üzerinden yapılan canlı yayında Musk ve Neuralink yöneticileri, şirketin cihazını bu yıl 5-10 hastaya implante etmeyi planladıklarını söyledi. Ocak ayında Neuralink, FDA tarafından onaylanan klinik çalışma kapsamında ilk insan hastası olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a BCI'ını implante etmişti. Arbaugh, implant sonrasında düşünceleriyle fare imlecini kontrol edebiliyor, Civilization VI gibi oyunlar oynayabiliyor ve canlı yayın açabiliyor. Mayıs ayında yapılan bir güncellemede ise şirket, ilk beyin çipi implantında sorun yaşadığını açıkladı. Telepathy sisteminin bazı ipliklerin düzgün çalışmadığı, yüzde 15 işlev kaybı yaşandığı ancak bunun Arbaugh için bir sorun teşkil etmediği belirtilmişti.

Tam Boyutta Gör Canlı yayında gösterilen sunumlarda Neuralink'in bu sorunları çözmek için bazı önemli değişiklikler yaptığı belirtildi. Bunlar arasında çipin elektrotlarının deneğin beyninin daha derinlerine yerleştirilmesi de yer alıyor. Daha derine yerleştirme işlemi birkaç milimetre ile sınırlı olacak.

Tam Boyutta Gör Neuralink, yaptığı açıklamada düzgün çalışmayan ve yerlerinden çıkan ipliklerin ameliyat sırasında beynin içinde oluşan hava cebi yüzünden olduğunu söyledi. Şirket ayrıca kafatasının altında bir boşluk oluşmasını önlemek için implantı daha iyi şekillendirmeyi planlıyor. Bu sayede implan beyne daha yakın bir yere konumlandırılacak ve iplikler üzerindeki gerilim düşürülecek. Düzenleyici onayına bağlı olarak Neuralink, çipi birkaç yıl içinde binlerce hastaya genişletmeyi öngörüyor. En nihayetinde ise Musk, Neuralink ile teknolojiyi kontrol edebilmeyi umuyor.

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Musk'ın Neuralink beyin çipi ikinci deneme için hazır