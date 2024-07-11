Musk'ın Neuralink beyin çipi ikinci deneme için hazır: Yenilikler yapıldı

Teknoloji Editörü
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Elon Musk, yaptığı açıklamada, beyin teknolojisi girişimi Neuralink'in sistemini önümüzdeki hafta içinde ikinci bir insan hastaya implante edeceklerini söyledi. Ayrıca Neuralink'in yöneticileri ilk insan denemesinde karşılaşılan donanım sorunlarını gidermek için önemli değişiklikler yapıldığını söyledi. Neuralink ikinci hasta için hazır
Neuralink, felçli hastalara yardımcı olmayı amaçlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor. Şirketin Telepathy (Telepati) adı verilen ilk sistemi, doğrudan beyne yerleştirilen 64 "iplik" içeriyor. Neuralink'in web sitesine göre, iplikler bir insan saçından daha ince ve 1.024 elektrot aracılığıyla sinirsel sinyalleri kaydediyor. BCI alanında onlarca yıldır çalışan şirketler olsa da hiçbiri cihazlarını ticarileştirmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay almış değil.
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X üzerinden yapılan canlı yayında Musk ve Neuralink yöneticileri, şirketin cihazını bu yıl
5-10 hastaya implante etmeyi planladıklarını söyledi. Ocak ayında Neuralink, FDA tarafından onaylanan klinik çalışma kapsamında ilk insan hastası olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a BCI'ını implante etmişti. Arbaugh, implant sonrasında düşünceleriyle fare imlecini kontrol edebiliyor , Civilization VI gibi oyunlar oynayabiliyor ve canlı yayın açabiliyor. Mayıs ayında yapılan bir güncellemede ise şirket, ilk beyin çipi implantında sorun yaşadığını açıkladı. Telepathy sisteminin bazı ipliklerin düzgün çalışmadığı, yüzde 15 işlev kaybı yaşandığı ancak bunun Arbaugh için bir sorun teşkil etmediği belirtilmişti.
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Canlı yayında gösterilen sunumlarda Neuralink'in bu sorunları çözmek için bazı önemli değişiklikler yaptığı belirtildi. Bunlar arasında çipin elektrotlarının deneğin
beyninin daha derinlerine yerleştirilmesi de yer alıyor. Daha derine yerleştirme işlemi birkaç milimetre ile sınırlı olacak.
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Neuralink, yaptığı açıklamada düzgün çalışmayan ve yerlerinden çıkan ipliklerin ameliyat sırasında
beynin içinde oluşan hava cebi yüzünden olduğunu söyledi. Şirket ayrıca kafatasının altında bir boşluk oluşmasını önlemek için implantı daha iyi şekillendirmeyi planlıyor. Bu sayede implan beyne daha yakın bir yere konumlandırılacak ve iplikler üzerindeki gerilim düşürülecek. Düzenleyici onayına bağlı olarak Neuralink, çipi birkaç yıl içinde binlerce hastaya genişletmeyi öngörüyor. En nihayetinde ise Musk, Neuralink ile teknolojiyi kontrol edebilmeyi umuyor.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.