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    Musk'ın Neuralink beyin çipi ikinci deneme için hazır: Yenilikler yapıldı

    Elon Musk, Neuralink'in, önümüzdeki hafta ikinci hastaya beyin çipini implante edeceğini açıkladı. Ayrıca şirket, implant için bazı geliştirmeler yapıldığını da duyurdu.
    Musk'ın Neuralink beyin çipi ikinci deneme için hazır Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, yaptığı açıklamada, beyin teknolojisi girişimi Neuralink'in sistemini önümüzdeki hafta içinde ikinci bir insan hastaya implante edeceklerini söyledi. Ayrıca Neuralink'in yöneticileri ilk insan denemesinde karşılaşılan donanım sorunlarını gidermek için önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

    Neuralink, felçli hastalara yardımcı olmayı amaçlayan bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor. Şirketin Telepathy (Telepati) adı verilen ilk sistemi, doğrudan beyne yerleştirilen 64 "iplik" içeriyor. Neuralink'in web sitesine göre, iplikler bir insan saçından daha ince ve 1.024 elektrot aracılığıyla sinirsel sinyalleri kaydediyor. BCI alanında onlarca yıldır çalışan şirketler olsa da hiçbiri cihazlarını ticarileştirmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay almış değil.

    Musk'ın Neuralink beyin çipi ikinci deneme için hazır Tam Boyutta Gör
    X üzerinden yapılan canlı yayında Musk ve Neuralink yöneticileri, şirketin cihazını bu yıl 5-10 hastaya implante etmeyi planladıklarını söyledi. Ocak ayında Neuralink, FDA tarafından onaylanan klinik çalışma kapsamında ilk insan hastası olan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a BCI'ını implante etmişti. Arbaugh, implant sonrasında düşünceleriyle fare imlecini kontrol edebiliyor, Civilization VI gibi oyunlar oynayabiliyor ve canlı yayın açabiliyor. Mayıs ayında yapılan bir güncellemede ise şirket, ilk beyin çipi implantında sorun yaşadığını açıkladı. Telepathy sisteminin bazı ipliklerin düzgün çalışmadığı, yüzde 15 işlev kaybı yaşandığı ancak bunun Arbaugh için bir sorun teşkil etmediği belirtilmişti.
    Musk'ın Neuralink beyin çipi ikinci deneme için hazır Tam Boyutta Gör
    Canlı yayında gösterilen sunumlarda Neuralink'in bu sorunları çözmek için bazı önemli değişiklikler yaptığı belirtildi. Bunlar arasında çipin elektrotlarının deneğin beyninin daha derinlerine yerleştirilmesi de yer alıyor. Daha derine yerleştirme işlemi birkaç milimetre ile sınırlı olacak.
    Musk'ın Neuralink beyin çipi ikinci deneme için hazır Tam Boyutta Gör
    Neuralink, yaptığı açıklamada düzgün çalışmayan ve yerlerinden çıkan ipliklerin ameliyat sırasında beynin içinde oluşan hava cebi yüzünden olduğunu söyledi. Şirket ayrıca kafatasının altında bir boşluk oluşmasını önlemek için implantı daha iyi şekillendirmeyi planlıyor. Bu sayede implan beyne daha yakın bir yere konumlandırılacak ve iplikler üzerindeki gerilim düşürülecek. Düzenleyici onayına bağlı olarak Neuralink, çipi birkaç yıl içinde binlerce hastaya genişletmeyi öngörüyor. En nihayetinde ise Musk, Neuralink ile teknolojiyi kontrol edebilmeyi umuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 14 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 16 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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