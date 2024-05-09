Neuralink, insan beynine çip taktıktan sonra bir sorun yaşandığını açıkladı

Neuralink, ilk insan implantının sonuçlarını paylaştı
Ancak firmanın kısa süre önce yayınladığı yeni bir güncellemede Arbaugh'un beyninden bir dizi ipliğin geri çekildiğini söyledi. Şirketin Link adını verdiği sistem, web sitesine göre, insan saçından daha ince olan 64 "iplik" boyunca 1.024 elektrot kullanarak sinir sinyallerini kaydettiğini belirtelim. Dolayısıyla geri çekilen bu iplikler cihazın düzgün çalışmamasına neden oldu. Neuralink, dokudan kaç ipliğin geri çekildiğini açıklamadı. Firma başlangıçta implantı çıkarmayı düşündü ancak sorun, Arbaugh'un güvenliği için doğrudan bir risk oluşturmadığından bu yola başvurulmadı.
Öte yandan şirket, geçici bir çözüm olarak kayıt algoritmasıyla birlikte kullanıcı arayüzünü geliştirdiği ve sinyalleri imleç hareketlerine çevirme tekniklerini iyileştirmek için çalıştığını belirtti. Yapılan değişiklikler sonucunda çipin azalan kabiliyetinin telafi edildiğinin altı çizildi. Şirket şu anda cihaz için metin girişinin yanı sıra imleç kontrolünü de iyileştirmek için çalıştığını ve sonunda robotik kollar ve tekerlekli sandalyeler gibi fiziksel dünya cihazlarının kullanımını genişletmeyi hedeflediğini söyledi.
Neuralink, Arbaugh'un beyin dokusundan bazı ipliklerin geri çekilmesine rağmen, şirketin BCI sistemini hafta içi günde yaklaşık sekiz saat, hafta sonları ise genellikle günde 10 saate kadar kullandığını söyledi.
Sorunun kaynağı ne?
Beyin implantı alanında çalışan kişiler, komplikasyonların ipliklerin beyin dokusunun yüzeyinden ziyade kafatası kemiğinin içinde yer alan bir cihaza bağlanmasından kaynaklanmış olabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre beyin, kafatası boşluğunda sabit değil ve başı sallamak gibi basit hareketlerde bile birkaç milimetre olacak şekilde hareket edebiliyor.
Neuralink, beyin çipi geliştiren tek şirket değil ancak bu alandaki çoğu rakibi benzer iplikleri doğrudan beyin dokusuna yerleştirmeyi tercih ediyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/neuralink-bci-human-malfunctions https://neuralink.com/blog/prime-study-progress-update-user-experience/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.