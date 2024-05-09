Neuralink, insan beynine çip taktıktan sonra bir sorun yaşandığını açıkladı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın şirketi Neuralink, felçli hastaların sadece zihinlerini kullanarak bilgisayar gibi harici teknolojik cihazları kontrol etmelerine yardımcı olabilecek bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştirmişti. Şimdi ise Neuralink, yayınladığı blog yazısında ilk insan hastasına implante ettiği cihazın mekanik sorunlar yaşadığını açıkladı.

Neuralink, ilk insan implantının sonuçlarını paylaştı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ocak ayında Neuralink, klinik bir çalışmanın parçası olarak Noland Arbaugh adlı 29 yaşındaki bir hastaya beyin çipini implante etti. Arbaugh, aradan geçen 100 günlük süreçte cihazı aktif bir şekilde kullandı. Hatta X’te canlı yayın açtı, canlı yayında oyunlar oynadı. Neuralink, geçtiğimiz ay yayınladığı ayrı bir blog yazısında ise ameliyatın son derece iyi geçtiğini belirtti.

Ancak firmanın kısa süre önce yayınladığı yeni bir güncellemede Arbaugh'un beyninden bir dizi ipliğin geri çekildiğini söyledi. Şirketin Link adını verdiği sistem, web sitesine göre, insan saçından daha ince olan 64 "iplik" boyunca 1.024 elektrot kullanarak sinir sinyallerini kaydettiğini belirtelim. Dolayısıyla geri çekilen bu iplikler cihazın düzgün çalışmamasına neden oldu. Neuralink, dokudan kaç ipliğin geri çekildiğini açıklamadı. Firma başlangıçta implantı çıkarmayı düşündü ancak sorun, Arbaugh'un güvenliği için doğrudan bir risk oluşturmadığından bu yola başvurulmadı.

Öte yandan şirket, geçici bir çözüm olarak kayıt algoritmasıyla birlikte kullanıcı arayüzünü geliştirdiği ve sinyalleri imleç hareketlerine çevirme tekniklerini iyileştirmek için çalıştığını belirtti. Yapılan değişiklikler sonucunda çipin azalan kabiliyetinin telafi edildiğinin altı çizildi. Şirket şu anda cihaz için metin girişinin yanı sıra imleç kontrolünü de iyileştirmek için çalıştığını ve sonunda robotik kollar ve tekerlekli sandalyeler gibi fiziksel dünya cihazlarının kullanımını genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

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Neuralink, Arbaugh'un beyin dokusundan bazı ipliklerin geri çekilmesine rağmen, şirketin BCI sistemini hafta içi günde yaklaşık sekiz saat, hafta sonları ise genellikle günde 10 saate kadar kullandığını söyledi.

Sorunun kaynağı ne?

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Beyin implantı alanında çalışan kişiler, komplikasyonların ipliklerin beyin dokusunun yüzeyinden ziyade kafatası kemiğinin içinde yer alan bir cihaza bağlanmasından kaynaklanmış olabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre beyin, kafatası boşluğunda sabit değil ve başı sallamak gibi basit hareketlerde bile birkaç milimetre olacak şekilde hareket edebiliyor.

Neuralink, beyin çipi geliştiren tek şirket değil ancak bu alandaki çoğu rakibi benzer iplikleri doğrudan beyin dokusuna yerleştirmeyi tercih ediyor.

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