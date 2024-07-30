Neuralink'in rakibi Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanımını mümkün kıldı

Synchron, felçli hastaların akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi teknolojileri zihinleriyle çalıştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor. Firma halihazırda toplamda 10 hastaya geliştirdiği cihazı implante etmiş durumda. Ancak ticari kullanım için halen FDA onayı alması gerekiyor.
Synchron, Mark adlı 64 yaşındaki bir hastanın şirketin Vision Pro başlığıyla yaptığı çalışmalara öncülük ettiğini söyledi. Hastaların kaslarının kontrolünü yavaş yavaş kaybetmelerine neden olan dejeneratif ALS hastalığına sahip olan Mark, 2023 yılının ortalarında ameliyat oldu. Mark, Vision Pro'yu Nisan ayından bu yana aralıklı olarak test ettiğini ve mesaj göndermek, Solitaire oynamak ve TV izlemek için kullanabildiğini söyledi.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.