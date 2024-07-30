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    Neuralink'in rakibi Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanımını mümkün kıldı

    Nöroteknoloji girişimi Synchron tarafından geliştirilen beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı sayesinde hastalar düşünceleri ile Apple Vision Pro’yu kullanabiliyor.
    Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanımını mümkün kıldı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Neuralink şirketinin rakibi nöroteknoloji girişimi Synchron, adından söz ettirmeye devam ediyor. Firma tarafından yapılan açıklamada şirketin geliştirdiği implant aracılığıyla Apple'ın Vision Pro başlığıyla bağlantı kurulduğu duyuruldu. Artık sınırlı fiziksel hareket kabiliyetine sahip hastaların sadece düşüncelerini kullanarak cihazı kontrol etmeleri mümkün.

    Düşünce yoluyla Vision Pro kontrolü

    Synchron, felçli hastaların akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi teknolojileri zihinleriyle çalıştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor. Firma halihazırda toplamda 10 hastaya geliştirdiği cihazı implante etmiş durumda. Ancak ticari kullanım için halen FDA onayı alması gerekiyor.

    Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanımını mümkün kıldı Tam Boyutta Gör
    Firma, yaptığı yeni açıklamada ise Apple bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü ve kullanıcıların genellikle göz hareketleri, sesli komutlar ve el hareketleri ile kontrol ettiği Vision Pro'yu artık kendi implantını takan kişiler tarafından da sadece düşünce yoluyla kullanılabileceğini açıkladı. Synchron, bu teknolojiyi konuşamayan ya da üst uzuvlarını hareket ettiremeyen hastalar için erişilebilir hale getireceklerini söylüyor. Bununla birlikte firma sadece Vision Pro ile sınırlı kalmayacak ve diğer başlıklar için de çalışmalar yapacak.
    Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanımını mümkün kıldı Tam Boyutta Gör
    Synchron'un geliştirdiği BCI, Neuralink’in aksine doğrudan beyin ameliyatı yaparak değil, hastanın şah damarından yerleştiriliyor. Beynin motor korteksinin yüzeyinde bulunan kan damarına iletilen stent benzeri cihaz, göğüste deri altında bulunan bir antene bağlanıyor. Anten ham beyin verilerini topluyor ve harici cihazlara gönderiyor.

    Synchron, Mark adlı 64 yaşındaki bir hastanın şirketin Vision Pro başlığıyla yaptığı çalışmalara öncülük ettiğini söyledi. Hastaların kaslarının kontrolünü yavaş yavaş kaybetmelerine neden olan dejeneratif ALS hastalığına sahip olan Mark, 2023 yılının ortalarında ameliyat oldu. Mark, Vision Pro'yu Nisan ayından bu yana aralıklı olarak test ettiğini ve mesaj göndermek, Solitaire oynamak ve TV izlemek için kullanabildiğini söyledi.

    Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanımını mümkün kıldı Tam Boyutta Gör
    Synchron, bir süre önce hastalar için yeni bir üretken sohbet özelliği oluşturmak amacıyla OpenAI’ın yapay zeka modellerini kullandığını açıklamıştı. Synchron, yeni AI sohbet özelliğinin metin, ses ve görüntülerden girdi alabileceğini ve hastaların mesajlaşırken kullanabileceği istemler üretebileceğini söylüyor. Mark, şirketin bu entegrasyonunu da deniyor.

     

    Kaynakça https://www.businesswire.com/news/home/20240730923591/en/Synchron-Announces-First-Use-of-Apple-Vision-Pro-with-a-Brain-Computer-Interface https://www.cnbc.com/2024/07/16/neuralink-rival-synchron-is-using-openai-models-to-power-chat-feature.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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