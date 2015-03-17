Electrolux kameralı ankastre fırın geliştirdi

Beyaz eşya sektörünün önde gelen isimlerinden Electrolux, mobil cihazlardan kontrol edebileceğiniz ve kamerası ile pişen yemeği takip edebileceğiniz yeni bir ankastre fırın geliştirdiğini duyurdu.

Fırın Bluetooth üzerinden uyumlu uygulamasına bağlanıyor ve pişen yemeği entegre kamerası ile canlı olarak kullanıcıya aktarıyor. Böylece kullanıcının kontrol amacıyla sürekli fırının başında olması gerekmiyor. Ürün bu aktarımı WiFi üzerinden de yapabilecek.

Electrolux bir sosyal ağ oluşturmak adına uygulama ile kullanıcıları bir araya getirmeyi ve bu yayınlarını paylaşmalarını amaçlıyor. Böylece mutfak tecrübeleri gelişmiş ve zenginleşmiş olacak.

Electrolux daha önce bu fikri bir konsept olarak geliştirmişti. Ancak zamanla konsept prototip haline dönüştü. Electrolux yeni fırınını yıl sonuna doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Fiyat konusunda ise bir bilgi yok.









http://www.digitaltrends.com/home/smart-oven-electrolux-home-automation/