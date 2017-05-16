Elektrik kesintilerini bir saniyeye düşürecek çalışma

İstanbul Avrupa Yakası'nda uygulanan ve Kapalı Ring adı verilen yeni bir sistem de bu çalışmalardan. Özel bir elektrik şirketinin test amaçlı uygulamaya aldığı proje, trafoların tek bir elektrik hattı yerine iki hattan destekli olması anlamını taşıyor. Ana elektrik hattı, normal durumda şebekeyi beslerken, yedek hat, diğer hattaki arıza durumunda saniyelik bir sürede otomatik devreye giriyor ve şebekeyi beslemeye devam ediyor. Tabi aşırı yüke bağlı olarak trafoda yaşanacak sorun, kesintinin önüne yine geçemeyecek.
Hatırlanacağı üzere 2016 yılının son günlerinde özellikle Marmara Bölgesi’nde büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanmıştı. Kesintilere gerekçe olarak olumsuz hava şartları, şebekeye kasıtlı fiziksel saldırı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Sorun her ne olursa olsun en azından kritik bölgelerde (turizm, sanayi, hastane gibi) böylesi teknolojiler kullanılarak alt yapı güvenilirliği bir kat daha yükseltilebilir.
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