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Elektrik kesintilerini bir saniyeye düşürecek çalışma

Türkiye’de elektrik kesintilerinin saniyelik zamanlarla ifade edilebilecek kadar düşürebilecek önemli bir çalışma planlanıyor. Pilot bölge olarak İstanbul seçilmiş durumda. İşte detaylar:
2 yıl
5,2b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Elektrik kesintilerini bir saniyeye düşürecek çalışma
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Elektrik kesintileri özellikle büyük şehirlerde ciddi bir problem. Günlük hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra sanayi tesislerinde üretimin aksamasına neden olarak milli gelirde dolaylı yoldan bir kayda da yol açabiliyor. Bu noktada uzunca bir süredir önemli çalışmalar yapan ve yaptırımlar uygulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, farklı çalışmaların denenmesi için de yeniliklere açık bir vizyon sergiliyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda uygulanan ve Kapalı Ring adı verilen yeni bir sistem de bu çalışmalardan. Özel bir elektrik şirketinin test amaçlı uygulamaya aldığı proje, trafoların tek bir elektrik hattı yerine iki hattan destekli olması anlamını taşıyor. Ana elektrik hattı, normal durumda şebekeyi beslerken, yedek hat, diğer hattaki arıza durumunda saniyelik bir sürede otomatik devreye giriyor ve şebekeyi beslemeye devam ediyor. Tabi aşırı yüke bağlı olarak trafoda yaşanacak sorun, kesintinin önüne yine geçemeyecek.

Hatırlanacağı üzere 2016 yılının son günlerinde özellikle Marmara Bölgesi’nde büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanmıştı. Kesintilere gerekçe olarak olumsuz hava şartları, şebekeye kasıtlı fiziksel saldırı gibi iddialar ortaya atılmıştı. Sorun her ne olursa olsun en azından kritik bölgelerde (turizm, sanayi, hastane gibi) böylesi teknolojiler kullanılarak alt yapı güvenilirliği bir kat daha yükseltilebilir.


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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Önce kaçak kullananların faturasını bize vergi adı altında ödetmeyi kessinler ona sonra bakarız...
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webbie 2 yıl
Benim bu haberden anladığım kadarıyla, iktidar üyesi bir siyasetçi-işadamı kablo işine girmiş.
3 Yanıt Yanıtla +39
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sadrag 2 yıl
Niyeyse bu tarz haberlerin bir çoğu "birikmiş gazı almak için"miş gibi geliyor bana. Insallah doğrudur da bi sıkıntı daha tarih olur..
Yanıtla +32
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DH Misafiri 2 yıl
yil 2017 hala elektrik kesintisi. bu ulkenin refahi sadece siyasetcilerin cebinden ibaret. avrupa bizi kiskaniyor onlar bilerek elektrigimizi kesiyorlar, kandirmayin milleti.
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Ray Kurzweil 2 yıl
Bu haber bazı yandaş haber sitelerinde kaynak gösterilmeden kullanıldı.
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10ff 2 yıl
ankaranin cankayasinin luks bir semtinde 10 saati askin elektrik gitmeleri oluyor. bu rezillik degilde nedir? nerede cag disi sey var burada arkadas. ne hallere dustuk biz? kac yildir zulum yapiliyor. vallahi yeter.
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GreyParrot 2 yıl
Diğer ülkeler elektrik nasıl kesilmez ona uğraşır gerçi artık öyle bir sorunları yok bizim ülke ise elektrik nasıl daha kısa kesilir ona kafa yoruyor, vizyona bak be.
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hanox 2 yıl
Bir şeyden de memnun olun be, her icat'tan sonra karnınız ağrıyor yawww.
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murdocklawless 2 yıl
bir saniye de olsa pc kapanır açılır. bilgisayarla iş yapan yine ups almak zorunda. ama neyseki ucuz bir ups iş görebilir böyle bir durumda. sistemi 1-2 dakika besleyecek bir şey yeterli.
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webbie 2 yıl
Benim bu haberden anladığım kadarıyla, iktidar üyesi bir siyasetçi-işadamı kablo işine girmiş.
3 Yanıt Yanıtla +39
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umut_baris 2 yıl webbie
webbie
Benim bu haberden anladığım kadarıyla, iktidar üyesi bir siyasetçi-işadamı kablo işine girmiş.



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Fiasco 2 yıl webbie
webbie

Benim bu haberden anladığım kadarıyla, iktidar üyesi bir siyasetçi-işadamı kablo işine girmiş.

21.yüzyıl türkiye'sinin özeti
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Amore 2 yıl webbie
Benim bu haberden anladığım, trafo merkezlerindeki arıza durumlarında bu trafo merkezinin yedeklemesinin yapılması ve uzun süreli kesintilerin önüne geçilmesi, kesintilerden dolayı oluşan mazot sarfiyatının azaltılması adına güzel bir uygulama.
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dr20mouse 2 yıl
Bir ara her gece saat 2 gibi 5 dakikalık kesinti oluyordu acaba bu sistemi mi test ettiler?
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michael01 2 yıl dr20mouse
Hiç sorma.Yazın tam pc başındayım elektrik gidiyor 2-3 gibi gel de sinir olma.
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farukaan 2 yıl
Kapalı ring yeni birşey değil, enterkonnekte dediğimiz sistem zaten kapalı ring.İletimde sıkıntı yok, sıkıntı dağıtımda cikiyor çoğu zaman.İletimde sıkıntı çıkınca şehirler bölgeler gidiyor hatta iki sene evvelki gibi tüm ülke elektriksiz kalabiliyor.Dagitimdaki kesintilerde oturduğunuz sokak yada mahalle gibi kesintiler olur en fazla yaşadığınız ilçe enerjisiz kalır.Kapali ringi dağıtımda uygulayabilirlerse planlı bakımlar hariç kesinti sorunu yaşanmaz.
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TheCaliph_ 2 yıl
AHaber
Ahmet Haber
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elektrik, Türkiye Gündemi ve
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