Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir

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Sahip olduğumuz elektronik cihazlar, nadir toprak metalleri olarak tanımlanan elementler sayesinde üretiliyorlar. Adlarından da anlaşabileceği gibi doğada az bulunan bu elementler, aynı zamanda oldukça da pahalılar. Topraktan bulup çıkarılması bir hayli zor olan bu elementlerin yakın bir gelecekte daha da zor bulunur bir hale geleceğini tahmin etmek ise zor değil.

Bu durumun farkında olan ve uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, çok daha yaygın olan elementleri birleştirerek bunları elektronik sektöründe kullanılabilir hale getirmeyi başardılar. Elde edilen bileşiklerin güneş panelleri ve parlaklığı ayarlanabilir ışıklandırma çözümlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere, periyodik tabloda düşey sütunlar halinde sıralanan elementler ilgili grupları oluşturur. Elektronik sektöründe kullanılan indiyum ve galyum gibi elementler de üçüncü gruba dâhildir. Michigan Lorraine ve Canterbury Üniversitelerinde görev yapan araştırmacılar ise bahsi geçen elementlerin özelliklerini sergileyen bileşikler üretmek için komşu gruplara bakmaya karar vermiş.

Moleküler Işın Epitaksisi (MBE) yöntemini kullanan araştırmacılar, elementleri atomik hassasiyetle birbirlerinin üzerine dizmiş ve böylece ince bir film tabakası şeklinde bir bileşik elde edebilmişler. Söz konusu bileşik; İki, dört ve beşinci grup elementler olan çinko, kalay ve hidrojen kullanılarak üretilmiş. Muadil elementlerle kıyaslandığında ise bileşik benzer optoelektronik özellikler sergilemeyi başarmış.

Moleküler Işın Epitaksisi Sistemi

Elde edilen bileşiğin bu haliyle oldukça maliyet etkin olduğunu ifade eden araştırmacılar, daha ucuz güneş panelleri, LED ampuller ve görüntü panelleri üretilebileceğini belirtiyor. Örneğin LED’ler üretim aşamasındayken değişikliğe uğratılması mümkün olan bileşiğin bu sayede LED ampullere farklı renklerde ışık yayma özellikleri kazandırılabileceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Araştırma ekibinde görev alan bilim insanı Roy Clarke bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Ofis ya da evinizi kullandığınız aydınlatma çözümlerinde ışığın ısısını değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu size doğal güneş ışığını taklit etme imkânı verir. Artık, iki, dört ve beşinci gruptan oluşturulan bileşikler bunu yapmamıza izin verecek.” ifadelerini kullanmış.

https://newatlas.com/common-elements-replace-rare-earth-metals-electronics/60447/