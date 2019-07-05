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Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir

Dünyamızda çok kısıtlı miktarlarda bulunan nadir toprak elementleri elektronik cihazlar için olmazsa olmaz. İlerisi için sorun olabilecek bu konu için bir alternatif geliştirilmiş gibi görünüyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir
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Sahip olduğumuz elektronik cihazlar, nadir toprak metalleri olarak tanımlanan elementler sayesinde üretiliyorlar. Adlarından da anlaşabileceği gibi doğada az bulunan bu elementler, aynı zamanda oldukça da pahalılar. Topraktan bulup çıkarılması bir hayli zor olan bu elementlerin yakın bir gelecekte daha da zor bulunur bir hale geleceğini tahmin etmek ise zor değil.

Bu durumun farkında olan ve uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, çok daha yaygın olan elementleri birleştirerek bunları elektronik sektöründe kullanılabilir hale getirmeyi başardılar. Elde edilen bileşiklerin güneş panelleri ve parlaklığı ayarlanabilir ışıklandırma çözümlerinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Bilindiği üzere, periyodik tabloda düşey sütunlar halinde sıralanan elementler ilgili grupları oluşturur. Elektronik sektöründe kullanılan indiyum ve galyum gibi elementler de üçüncü gruba dâhildir. Michigan Lorraine ve Canterbury Üniversitelerinde görev yapan araştırmacılar ise bahsi geçen elementlerin özelliklerini sergileyen bileşikler üretmek için komşu gruplara bakmaya karar vermiş.

Moleküler Işın Epitaksisi (MBE) yöntemini kullanan araştırmacılar, elementleri atomik hassasiyetle birbirlerinin üzerine dizmiş ve böylece ince bir film tabakası şeklinde bir bileşik elde edebilmişler. Söz konusu bileşik; İki, dört ve beşinci grup elementler olan çinko, kalay ve hidrojen kullanılarak üretilmiş. Muadil elementlerle kıyaslandığında ise bileşik benzer optoelektronik özellikler sergilemeyi başarmış.

Moleküler Işın Epitaksisi Sistemi

Elde edilen bileşiğin bu haliyle oldukça maliyet etkin olduğunu ifade eden araştırmacılar, daha ucuz güneş panelleri, LED ampuller ve görüntü panelleri üretilebileceğini belirtiyor. Örneğin LED’ler üretim aşamasındayken değişikliğe uğratılması mümkün olan bileşiğin bu sayede LED ampullere farklı renklerde ışık yayma özellikleri kazandırılabileceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Araştırma ekibinde görev alan bilim insanı Roy Clarke bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Ofis ya da evinizi kullandığınız aydınlatma çözümlerinde ışığın ısısını değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu size doğal güneş ışığını taklit etme imkânı verir. Artık, iki, dört ve beşinci gruptan oluşturulan bileşikler bunu yapmamıza izin verecek.” ifadelerini kullanmış.


https://newatlas.com/common-elements-replace-rare-earth-metals-electronics/60447/ Yorum Yaz
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WB 2 gün en beğenilen
Çin bu haberi sevmedi..
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The souls migration 1 gün
farklı yaklaşımlar sergilenebilir aslında. mesela atıkların değerlendirmesi ve çevre kirliliğini önlemek açısından iyi olsa gerek. elektronik atıkları düşündüğümüzde kullanılan malzemedeki çeşitlilik bin rakamının üzerinde diye bir yazı okudum az önce. karşımıza çıkacak malzemeler içerisinde kurşun, civa, kadmiyum, krom, brom, berilyum yani bu ve bir çok malzemeden meydana gelen atığı düşündüğümüzde bunların geri dönüşümü ile uğraşmak var. bir de çeşitliliği en aza indirerek uğraşmak var. misal brom kullanılması gerektiren bir üründe brom yerine farklı elementlerin kullanılması ile meydana getirilebilecek olan farklı bileşikteki bir malzeme iş yapacaksa eğer brom kullanılmaktan vazgeçilecek. maliyeti düşürmek diğer bir konu, sağlık açısından bakılabilir. ama konuda esas işlenen tema az bulunan malzemelerin yerine alternatif malzemeler kullanabilmeye yönelik çalışmalar. az bulunan malzeme pahalı oluyor. bu malzemeden kurtulmaya çalışmak ana hedef olunca, mühendislik de işin başından beri her alanda bu konunun peşine takılır. aklıma forumdaki atomların dört boyutlu hareketinin
yakalanması konusu geldi. farklı bileşenlerle uygun algoritma ile amaca hizmet edebilecek yapıya sahip yeni bileşenlerin oluşturulması ve kullanılması. kısaca iyi haber diyebiliriz. özetle deniz suyundan içilebilir su elde etmek gibi bir şey. keşke şarap olsaydı diyen de çıkabilir. adamlar çalışıyor velhasıl. onlar açısından iyi bizim açımızdan kötü. bakış açısı farkı..
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scorpion20 1 gün
şimdi bu haber iyi mi kötü mü?
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The souls migration 2 gün
önce şunu belirtmek isterim. yukarıdaki mekanizmayı görünce kendimi kapalı çarşı mahmutpaşa kapısından içeri giriş yapmış gibi hissettim.
konu güzel ama o resim konuya pek iştirak edememiş. o sistem benzeri bir çok eleştiri alabilir. neyse ikinci olarak ben toprakdan alınan ve kullanılan elemntlerin biteceğini zannetmiyorum. hal böyle ise o zaman geri dönüşümü teşvik edici uygulama yapabilirler. eskiyi getir yenisini al veya eskiyi getir al sana şu kadar para gibilerinden ki bu da ne kadar cezbeder son kullanıcıyı bilmem. son olarak mühendislik çalışmalarında hem maliyeti düşürme hem de kaliteyi artırma çalışması yapılabileceği gibi hem kaliteyi düşürme hem de ucuzlatma sonucunda da maliyeti azaltma politikası güdülebilir. aslında bir çok politika üretilebilir.
nüilere bakınca biri amerika diğeride yeni zelanda ünileri görünüyor. bu durumda yapılan bu araştırmalar neticesinde ilgili malzemelerin üretiminde kullanılan asıl malzemelerin yerine, extra faaliyetler neticesinde üretilecek ve alternatif kabul edilebilecek malzemelerin ki buna isim buldum "melez malzemeler"
listesi ve nihayetinde standartlar oluşturulacak.. yüksek maliyet gerektirir diye düşünüyorum. aslına bakarsanız kaliteyi artırabilirlerse çok daha iyi bir çalışma olur ama örnek verecek olursam at ile eşeği çiftleştirip yavru aldığımızda malum ismini katana olarak vermişiz. bu malzeme olayı da kolay değil yani.. bence zaten bir şeyler yapıyorlar notebooklarda eski kalite kalmadı artık.. maliyeti düşürmek için kaliteden de ödün veriyorlar artık her şeyde. adam garanti veriyorsa 3 yıllık, en geç 3 yıl sonunda pert bile olmuyordu hatta erkenden bile ayvayı yiyor. bu proje bilindik çin projesine benziyor. kaliteyi düşürme projesi, kopya çekiyorlar diyesim geldi. şu saatde böyle düşünüyorum. gündüz farklı düşünebilirim.

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Jon_Kar 2 gün
Amerika şu projeyi 5 10 milyar dolar finanse etsin Çin'e ihtiyacı kalmayacak.
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WB 2 gün en beğenilen
Çin bu haberi sevmedi..
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