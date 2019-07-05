The Rise of Skywalker’da Rey’in ailesinin kim olduğu ortaya çıkacak

Tam Boyutta Gör

Aralık ayında izleyeceğimiz yeni Star Wars üçlemesinin son bölümü olan Star Wars: The Rise of Skywalker’da üçlemenin en çok merak edilen konularından birinin açıklığa kavuşmasına tanıklık edeceğiz.

Üçlemede Rey karakterini canlandıran Daisy Ridley, The USA Today’e yaptığı açıklamada filmin yönetmeni JJ Abrams’ın karakterin ailesi ile ilgili detayları açığa çıkarmayı planladığını söyledi.

Üçlemenin ikinci filmi olan The Last Jedi’da füçlemenin kötü karakteri Kylo Ren (Adam Driver), Rey ile mücadele ettiği bir sahnede Rey’e ailesinin “hurda ticareti” yapan önemsiz insanlar olduğunu söylemişti. Oldukça gergin bir ortam olarak kurgulanan sahnede Ren’in Rey’i manipüle etmeye çalıştığı, dolayısıyla Rey’in ailesiyle ilgili söylenen ifadelerin yalan olduğu görüşü kabul görmüştü.

Abrams bu yılın başında verdiği bir röportajda The Rise of Skywalker’ın hem 2015 yılında başlayan yeni üçlemeye hem de 1977 yılında başlamış olan “Skywalker Efsanesine” uzun süre hatırlanacak bir sonla veda edeceğini söylemişti. Anlaşılan Rey’in ailesinin kim olduğunun ortaya çıkması bu anlamda önem arz ediyor.

Rey’in ailesi hakkındaki teoriler ise serinin önemli figürleri arasında gidip geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar Ray’in Luke Skywalker’ın kızı veya bir Kenobi olabileceği ya da Palpatine’nin soyundan geldiği teorileri. Daha farklı tahminler olsa da filmin yönetmeni JJ Abrams’ın ifadelerine göre bahsi geçen teorilerden hangisinin doğru olduğunu Aralık ayında öğrenme şansı elde edeceğiz. Filmle ilgili yeni detaylar gelmeye başladıkça sizleri bilgilendirmeyi devam edeceğiz.

https://www.gamespot.com/articles/the-rise-of-skywalker-will-reveal-who-reys-parents/1100-6468232/