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The Rise of Skywalker’da Rey’in ailesinin kim olduğu ortaya çıkacak

Yeni üçleme ve "Skywalker Efsanesini" sonlandıracak film olan The Rise of Skywalker'da Rey'in ailesinin kim olduğu da ortaya çıkacak. Konuyla ilgili detaylar haberimizde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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The Rise of Skywalker’da Rey’in ailesinin kim olduğu ortaya çıkacak
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Aralık ayında izleyeceğimiz yeni Star Wars üçlemesinin son bölümü olan Star Wars: The Rise of Skywalker’da üçlemenin en çok merak edilen konularından birinin açıklığa kavuşmasına tanıklık edeceğiz.

Üçlemede Rey karakterini canlandıran Daisy Ridley, The USA Today’e yaptığı açıklamada filmin yönetmeni JJ Abrams’ın karakterin ailesi ile ilgili detayları açığa çıkarmayı planladığını söyledi.

Üçlemenin ikinci filmi olan The Last Jedi’da füçlemenin kötü karakteri Kylo Ren (Adam Driver), Rey ile mücadele ettiği bir sahnede Rey’e ailesinin “hurda ticareti” yapan önemsiz insanlar olduğunu söylemişti. Oldukça gergin bir ortam olarak kurgulanan sahnede Ren’in Rey’i manipüle etmeye çalıştığı, dolayısıyla Rey’in ailesiyle ilgili söylenen ifadelerin yalan olduğu görüşü kabul görmüştü.

Abrams bu yılın başında verdiği bir röportajda The Rise of Skywalker’ın hem 2015 yılında başlayan yeni üçlemeye hem de 1977 yılında başlamış olan “Skywalker Efsanesine” uzun süre hatırlanacak bir sonla veda edeceğini söylemişti. Anlaşılan Rey’in ailesinin kim olduğunun ortaya çıkması bu anlamda önem arz ediyor.

Rey’in ailesi hakkındaki teoriler ise serinin önemli figürleri arasında gidip geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar Ray’in Luke Skywalker’ın kızı veya bir Kenobi olabileceği ya da Palpatine’nin soyundan geldiği teorileri. Daha farklı tahminler olsa da filmin yönetmeni JJ Abrams’ın ifadelerine göre bahsi geçen teorilerden hangisinin doğru olduğunu Aralık ayında öğrenme şansı elde edeceğiz. Filmle ilgili yeni detaylar gelmeye başladıkça sizleri bilgilendirmeyi devam edeceğiz.


https://www.gamespot.com/articles/the-rise-of-skywalker-will-reveal-who-reys-parents/1100-6468232/ Yorum Yaz
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strathmorea 2 gün en beğenilen
Karakter gelişimi bu kadar zayıf işlenen bir filmde ailesinin kim olduğu zaten konuşulan bir merak olmadı ki. Bu son üçleme aynı hobbit filmleri gibi ileride bildiğin yok hükmünde ve hatırlamayan bir seri olacak.
Karakter gelişimi bu kadar zayıf işlenen bir filmde ailesinin kim olduğu zaten konuşulan bir merak olmadı ki. Bu son üçleme aynı hobbit filmleri gibi ileride bi...
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Henkan 2 gün yeni yorumcu
Star Wars filmine dair en sevdiğim şey şu ışın kılıç düelloları ama yeni seride bir türlü tatmin etmedi. Nerede o Obi-Wan ile Anakin'in yaptığı efsane dövüş ya da Darth Maul. Şöyle düşünce onlarca sahne var ya. Count Dooku bile güzeldi. Pöff.
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Alarak 2 gün
İnternete düşünce bakarım bu çöp için sinemaya gidilmez.
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Whippoorwill 2 gün
Efsaneyi kestane yaptılar birde üzerine tüy dikerler artık.
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general4242 2 gün
Skywalker serüvenini sonlandıran filmin adi skywalkerin yükselişi.




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Jowiyaga 2 gün
Kylo'nun kardeşi çıkmasında yine saçma sapan.
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Kirylo Sidorovich Razumov 2 gün
Unutmuştum bile böyle bir seri olduğunu.
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Nevfel 2 gün
Luke skywalker'ın bilmediği amca kızı bilemedin teyze kızı çıkar.
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WB 2 gün
7 de kredi verdik 8’de tukettiler, 9’dan pek beklentim yok..
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darkaura 2 gün
efsane? ne efsanesi. j.j. abrams onu kestane etti. uzay yoluna yaptigi gibi. hep derim j.j. abrams yakin zamanda bilim kurgu turunun basina gelmis en buyuk felakettir diye.
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LukeSkywalker24 1 gün darkaura
Bu seriyi kestane eden Rian Johnson yalnız, ep. 8'i o yazdı ve yönetti. J.J. olsaydı en azından önceki bölümle tutarlılık olurdu o da olmadı.
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strathmorea 2 gün en beğenilen
Karakter gelişimi bu kadar zayıf işlenen bir filmde ailesinin kim olduğu zaten konuşulan bir merak olmadı ki. Bu son üçleme aynı hobbit filmleri gibi ileride bildiğin yok hükmünde ve hatırlamayan bir seri olacak.
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