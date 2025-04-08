Çin, nadir toprak elementlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi

Nadir toprak elementlerine yeni kısıtlama
Yeni düzenlemeler, sektörlerin malzeme temin süreçlerinde ciddi zorluklar yaratacak gibi görünüyor. İhracatçılardan, malzeme tedarik edecek alıcıların kullanım amaçlarını belirtmeleri ve gerekli lisansları almaları talep ediliyor. Bu, bürokratik engeller oluşturacak ve teslimatları geciktirerek maliyetleri artırabilecek bir durum yaratıyor. Çin’in bu adımı ABD’nin ilave gümrük vergilerinden sonra atıldı.
Nadir toprak elementleri, modern teknolojilerdeki benzersiz kimyasal ve fiziksel özellikleri sayesinde kritik bir rol oynamaktadır. Örneğin, skandiyum, telekom cihazlarında kullanılıyor. Malzeme, 5G, Wi-Fi sistemleri ve baz istasyonlarındaki yüksek frekanslı dalga filtrelerinde önemli unsurlardan birisi. Disprosiyum ise çok geniş bir endüstri yelpazesinde kullanılıyor. Elektrikli araç motorları ve sabit disk sürücülerinden nükleer reaktörlere ve uydu sistemlerine kadar çoğu üründe kullanılıyor.
Bu arada kısıtlanan diğer elementler – gadolinyum, terbiyum, itriyum, lutetiyum ve samaryum gibi – de ileri teknolojilerde kritik işlevler görmekte. Bu elementlerin yerine alternatifler bulmak genellikle pahalı çözümler gerektiriyor veya performans kayıplarına yol açıyor.
Çin bu alana hakim
Bu yeni ihracat kısıtlamaları, ABD ile artan ticaret gerilimlerine Çin’in verdiği stratejik bir yanıt olarak görülüyor. Bu kısıtlamalar aynı zamanda Çin’in yakın zamanda uyguladığı galyum ve germanyum gibi yarı iletken üretiminde kullanılan kritik materyaller üzerindeki sınırlamalardan sonra gelen üçüncü ihracat kontrolü konumunda.
Kısıtlamaların Broadcom, Qualcomm, TSMC, Samsung, Seagate ve Western Digital üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, kısıtlanan materyallerin fiyatlarının iki katına veya beş katına çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu malzemeler savunma sanayi teknolojilerinde de kullanılıyor. ABD'nin bu malzemeler için Çin'den ithalata büyük ölçüde bağımlı olduğunun da altını çizelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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