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Elektronik kağıt ekranlarda piksel yoğunluğu rekoru

E-kitap okuyucularda ekran çözünürlüğü giderek önem kazanmaya başladı. Daha yüksek çözünürlükteki ekranlar okuyucuya çok daha iyi bir okuma deneyimi sağlıyor.
1 yıl
3,8b
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22
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde e-kitap sektöründe bir gerileme olduğu gözlerden kaçmıyor ancak çığır açacak yeni teknolojiler ile çalışmalar devam ediyor. Geliştirilen yeni elektronik kağıt ekran e-kitap okuyucuların çözünürlük tanımını kökten değiştiriyor.

Elektronik kağıt ekranlarda piksel yoğunluğu rekoru

E-kağıt

Elektronik kağıt olarak adlandırılan bu ekran teknolojisi e-kitap okuyucularda karşımıza çıkıyor. Aynı bir kağıt gibi görüntü veren bu ekranlar çok az enerji tüketiyor ve tek renkli olduğu için gözleri de yormuyor.

E Ink ve Japan Display Inc. ortaklığında geliştirilen yeni e-kağıt panel tam 600 ppi piksel yoğunluğuna kadar çıkabiliyor. Piyasadaki Aura One ve Kindle Oasis gibi üst seviye e-kitap okuyucularda en fazla 300ppi değeri yer alıyordu. Yeni ekran bunları bile ikiye katlamış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Powerbank arayanlara Oukitel K10000 Pro akıllı telefon"

E-kağıt ekranlarda piksel yoğunluğunun artması daha keskin yazılar ve sığdırılan içeriklerin daha fazla olması anlamına geliyor. E Ink, yeni teknolojinin 400ppi-600ppi arasında piksel yoğunluğu sunacağını ifade ediyor.

Sadece e-kitap okuyucular değil akıllı telefon, tablet ve akıllı saat ekranları için de oldukça yüksek bir değer. Örneğin Galaxy S8 modelinde 570ppi yoğunluk değeri bulunuyor. E Ink yeni ekranını e-kitap okuyucu ve mobil cihaz yanında Nesnelerin İnterneti sektörü için de geliştiriyor. Henüz erken aşamada olan yeni ekranın ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. 


https://techcrunch.com/2017/05/25/feast-your-eyes-on-this-600-dpi-e-paper-screen/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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GreyParrot 1 yıl en beğenilen 10ff
Orijinalden alıntı: 10ff
Hep kitabin elektronik ortamdaki halini bulamiyoruz. Hele ki ulkemiz sartlarinda bir dunya parayi bu makineye, bir dunya parayida e kitaplara vermek hic mantikli degil. Bu gibi sebeplerin ucu da korsana cikiyor malesef.


Şunu da anlamak lazım bizim için üretilmiyor bu cihazlar, dünya bizim etrafımızda dönmüyor, her şeyi kendinize yormayın, Japonya, ABD'de gelişmiş ülkelerde ucuz bu cihazlar, ingilizce çoğu esere ulaşırsın, ulaşamadığını da fiziksel kitap olarak satın alırsın dünyanın sonu değil.
Orijinalden alıntı: 10ffHep kitabin elektronik ortamdaki halini bulamiyoruz. Hele ki ulkemiz sartlarinda bir dunya parayi bu makineye, bir dunya parayi...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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GreyParrot 1 yıl MHEC
Ipardon
Sony xperia z5 premium da 806 ppi ekran değeri.

Okuduğunu anlamak çok önemli.
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veteriner69 1 yıl
Evet arkadan aydınlatmalı değil, aydınlatmalı e-ink.
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Zuko 1 yıl
Renklilerini istiyorum bunlarin, gelsin de sony digital paper 2 alabileyim.
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DH Misafiri 1 yıl
E kitap okuyucular bence pratiklikletini kaybettiler ucuz olmadı açısından alınırsa Amerikada amazon kindle tabletler iş görüyor. (amazonun kendi e kitap servisi sayesinde) onun dışında adam gibi e kitap okumak isteyenler için tablet pitasası yeterince geniş. Artık akıllı telefonlar 5.7 6.4 inç seviyelerine yükseldi bu teknolonilerin geliştirilmesine devam edilmesi gereksede artık pratikliklerini kaybetmeye başlıyorlar kimse yanında 10 cihaz taşımak istemiyor 1 büyük ekranlı telefon 1 powerbank ile heryerde tüm işlerini görebilmek istiyorlar.
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dede17 1 yıl
Keşke bu ekran ile android tel yapsalar tek renk sade ve hızlı yada iki ekran hem arkada hem önde
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MHEC 1 yıl
Sony xperia z5 premium da 806 ppi ekran değeri.
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GreyParrot 1 yıl MHEC
Ipardon
Sony xperia z5 premium da 806 ppi ekran değeri.

Okuduğunu anlamak çok önemli.
1 Yanıt Yanıtla +5
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tachyon 1 yıl
Çok az enerji tükettiği doğru ama gözleri yormamasının sebebi tek renkli olduğu için değil geleneksel lcd ekranlar gibi arkadan aydınlatması olmadığı içindir. Bu sebeple karanlıkta okunamazlar. Zaten e-ink denmesinin sebebi de bu.
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veteriner69 1 yıl tachyon
tachyon

Çok az enerji tükettiği doğru ama gözleri yormamasının sebebi tek renkli olduğu için değil geleneksel lcd ekranlar gibi arkadan aydınlatması olmadığı içindir. Bu sebeple karanlıkta okunamazlar. Zaten e-ink denmesinin sebebi de bu.

Tamamen yanlış, arkadan aydınlatması olan bir çok modeli var ve gece okunabiliyor.
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10ff 1 yıl
Hep kitabin elektronik ortamdaki halini bulamiyoruz. Hele ki ulkemiz sartlarinda bir dunya parayi bu makineye, bir dunya parayida e kitaplara vermek hic mantikli degil. Bu gibi sebeplerin ucu da korsana cikiyor malesef.
1 Yanıt Yanıtla +2
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GreyParrot 1 yıl 10ff
Orijinalden alıntı: 10ff
Hep kitabin elektronik ortamdaki halini bulamiyoruz. Hele ki ulkemiz sartlarinda bir dunya parayi bu makineye, bir dunya parayida e kitaplara vermek hic mantikli degil. Bu gibi sebeplerin ucu da korsana cikiyor malesef.


Şunu da anlamak lazım bizim için üretilmiyor bu cihazlar, dünya bizim etrafımızda dönmüyor, her şeyi kendinize yormayın, Japonya, ABD'de gelişmiş ülkelerde ucuz bu cihazlar, ingilizce çoğu esere ulaşırsın, ulaşamadığını da fiziksel kitap olarak satın alırsın dünyanın sonu değil.
1 Yanıt Yanıtla +15
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