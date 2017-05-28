Elektronik kağıt ekranlarda piksel yoğunluğu rekoru

Son dönemde e-kitap sektöründe bir gerileme olduğu gözlerden kaçmıyor ancak çığır açacak yeni teknolojiler ile çalışmalar devam ediyor. Geliştirilen yeni elektronik kağıt ekran e-kitap okuyucuların çözünürlük tanımını kökten değiştiriyor.
E-kağıt
Elektronik kağıt olarak adlandırılan bu ekran teknolojisi e-kitap okuyucularda karşımıza çıkıyor. Aynı bir kağıt gibi görüntü veren bu ekranlar çok az enerji tüketiyor ve tek renkli olduğu için gözleri de yormuyor.
E Ink ve Japan Display Inc. ortaklığında geliştirilen yeni e-kağıt panel tam 600 ppi piksel yoğunluğuna kadar çıkabiliyor. Piyasadaki Aura One ve Kindle Oasis gibi üst seviye e-kitap okuyucularda en fazla 300ppi değeri yer alıyordu. Yeni ekran bunları bile ikiye katlamış oluyor.Ayrıca Bkz. "Powerbank arayanlara Oukitel K10000 Pro akıllı telefon"
E-kağıt ekranlarda piksel yoğunluğunun artması daha keskin yazılar ve sığdırılan içeriklerin daha fazla olması anlamına geliyor. E Ink, yeni teknolojinin 400ppi-600ppi arasında piksel yoğunluğu sunacağını ifade ediyor.
Sadece e-kitap okuyucular değil akıllı telefon, tablet ve akıllı saat ekranları için de oldukça yüksek bir değer. Örneğin Galaxy S8 modelinde 570ppi yoğunluk değeri bulunuyor. E Ink yeni ekranını e-kitap okuyucu ve mobil cihaz yanında Nesnelerin İnterneti sektörü için de geliştiriyor. Henüz erken aşamada olan yeni ekranın ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.
https://techcrunch.com/2017/05/25/feast-your-eyes-on-this-600-dpi-e-paper-screen/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şunu da anlamak lazım bizim için üretilmiyor bu cihazlar, dünya bizim etrafımızda dönmüyor, her şeyi kendinize yormayın, Japonya, ABD'de gelişmiş ülkelerde ucuz bu cihazlar, ingilizce çoğu esere ulaşırsın, ulaşamadığını da fiziksel kitap olarak satın alırsın dünyanın sonu değil.
Okuduğunu anlamak çok önemli.