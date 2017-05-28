Elektronik kağıt ekranlarda piksel yoğunluğu rekoru

Son dönemde e-kitap sektöründe bir gerileme olduğu gözlerden kaçmıyor ancak çığır açacak yeni teknolojiler ile çalışmalar devam ediyor. Geliştirilen yeni elektronik kağıt ekran e-kitap okuyucuların çözünürlük tanımını kökten değiştiriyor.

E-kağıt

Elektronik kağıt olarak adlandırılan bu ekran teknolojisi e-kitap okuyucularda karşımıza çıkıyor. Aynı bir kağıt gibi görüntü veren bu ekranlar çok az enerji tüketiyor ve tek renkli olduğu için gözleri de yormuyor.

E Ink ve Japan Display Inc. ortaklığında geliştirilen yeni e-kağıt panel tam 600 ppi piksel yoğunluğuna kadar çıkabiliyor. Piyasadaki Aura One ve Kindle Oasis gibi üst seviye e-kitap okuyucularda en fazla 300ppi değeri yer alıyordu. Yeni ekran bunları bile ikiye katlamış oluyor.

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E-kağıt ekranlarda piksel yoğunluğunun artması daha keskin yazılar ve sığdırılan içeriklerin daha fazla olması anlamına geliyor. E Ink, yeni teknolojinin 400ppi-600ppi arasında piksel yoğunluğu sunacağını ifade ediyor.

Sadece e-kitap okuyucular değil akıllı telefon, tablet ve akıllı saat ekranları için de oldukça yüksek bir değer. Örneğin Galaxy S8 modelinde 570ppi yoğunluk değeri bulunuyor. E Ink yeni ekranını e-kitap okuyucu ve mobil cihaz yanında Nesnelerin İnterneti sektörü için de geliştiriyor. Henüz erken aşamada olan yeni ekranın ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.