Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi

2013 yılında yapılan KDV düzenlemesiyle birlikte e-gazete ve e-dergilerin KDV oranı yüzde 1’e, e-kitapların KDV oranı da yüzde 8’e düşürülmüştü. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir Cumhurbaşkanı kararı ile bu oranlar yükseltildi.

Bugün yayımlanan 30630 sayılı Resmi Gazete’de, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da yer aldı. Buna göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 18’e çıkarıldı. Kararın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda internet reklamlarına yönelik vergi düzenlemesi de yer aldı. Buna göre, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Bu uygulama da 1 Ocak’tan itibaren başlayacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219.htm