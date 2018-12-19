Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi

Bugün 30630 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile e-kitap, dergi ve gazetelerin KDV oranlarında düzenleme yapıldı. Karar, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
5 ay
13,7b
1
31
E-Kitap Okuyucu
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi
 

2013 yılında yapılan KDV düzenlemesiyle birlikte e-gazete ve e-dergilerin KDV oranı yüzde 1’e, e-kitapların KDV oranı da yüzde 8’e düşürülmüştü. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir Cumhurbaşkanı kararı ile bu oranlar yükseltildi.

Bugün yayımlanan 30630 sayılı Resmi Gazete’de, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da yer aldı. Buna göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 18’e çıkarıldı. Kararın 1 Ocak’ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda internet reklamlarına yönelik vergi düzenlemesi de yer aldı. Buna göre, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Bu uygulama da 1 Ocak’tan itibaren başlayacak.


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181219.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Theologist 5 ay en beğenilen
Zaten okunmuyordu, amaç zaten azalan okuyan kesimi tamamen koparmak!
Art niyetli bir uygulama, milletine düşman bir uygulama!
Çünkü okuyan toplum bilinçlenir ve bilinçlenmesini istemiyorlar!
Zaten okunmuyordu, amaç zaten azalan okuyan kesimi tamamen koparmak!Art niyetli bir uygulama, milletine düşman bir uygulama!Çünkü okuyan toplum bilinç...
Devamını Gör
Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 5 ay
Yağıyor bugün maşşallah.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elonardo 5 ay
her dh haberine üşüsen akpliler buraya niye uğramamış ki

1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
betulsarardi 4 ay
Okumayı nasıl yaygınlaştırırızdan, okuyanı nasıl yok ederize ışık hızıyla geldik. Her gün şoka girmezsem yaşayamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 5 ay
Ben hep 50 liralık alıyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-458B4BD66 5 ay
var mı dünya da abd nin ilerisinde olup abd yi kara kara düşündürüp "nasıl türkiye yi geçeriz" diye(asrın liderinden alıntıdır) hummalı gecelere saplayıp sonra da her allahın mübarek günü zam yapıp milletini düdükleyen bir ülke?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom.X 5 ay
Okumayın arkadaşlar okuyup ne yapacaksınız. Daha kolay yönetmek varken lütfen :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PRODJ 5 ay
Çok yaratıcı bir yönetimimiz var. Herseye zam yapabiliyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 ay
Adam gibi ekitap okuyucu asgari ücretten fazla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ashley j williams 5 ay
Hülacanlar nerdesiniz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rockndarkk 5 ay
Türkiyede e-kitap diye bişey yok zaten. Yayın evleri e-kitaba karşı büyük ihtimalle korsan gerekçesiyle. Bir kitap çıkıp 5-7 sene satılır yayın evi canı isterse e-kitabını piyasaya sürer. Fiyata gelirsek basılı geleneksel kitaptan farkı yoktu yüzde 8 olmuş 18 olmuş ne farkedecekki birileri daha az kazanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9600_G_T 5 ay
maksat agacları korumaksa e kıtaplara neden zam yapılıyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vollkan59 5 ay
Ücretsiz! olması gereken bilgi, maalesef üstüne zam ile satılıyor.

Zaten kitap okumuyoruz, artık düşünmeyi de bırakırız, oh ne güzel.

Tam aradığım toplum tipi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13713 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
e-kitap, e-dergi ve
8 etiket daha e-gazete e-kitap kdv yüzde 18 kdv E-Kitap Okuyucu Ev Elektroniği Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Casper’dan yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü 5 ay Red Bull 2018 yılı fotoğrafları bu sene de nefesinizi kesecek 5 ay Porsche'den safkan sürüş deneyimi arayanlara iki yeni model: 718 Cayman T ve 718 Boxster T 5 ay Şimdi de Honor ve Maserati ortaklığı 5 ay Bunama hastalığına çığır açan tedavi 5 ay AB'den otomobil üreticilerini kızdıran emisyon kararı 5 ay Facebook, Netflix ve Microsoft gibi 150 şirkete kullanıcıların kişisel verilerini açtı [Güncellendi] 5 ay Türkiye’de gizli madencilik yazılımları 4 kat arttı 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 5 ay Xiaomi’nin Android Go telefonu ortaya çıktı 5 ay Google’un mesajlaşma servisleri için gelecek planları neler? 5 ay Google Asistan ertelenebilecek uçak seferleri için kullanıcıları uyaracak 5 ay İnternet reklamları vergi stopajı kapsamına alındı 5 ay Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı 5 ay Instagram Hikayeler'e yeni özellikler geldi 5 ay Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi 5 ay Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı 5 ay Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı 5 ay HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlara odaklanacak 5 ay Lenovo S5 Pro GT tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi Sonraki İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu" 5 ay Intel Vaunt akıllı gözlük projesi el değiştirdi 5 ay Facebook, geçmişi temizleme özelliğini 2019'a erteledi 5 ay ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı 5 ay Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı 5 ay Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü 5 ay Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış 5 ay Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 5 ay Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT 5 ay Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor 5 ay ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu 5 ay Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü 5 ay Monster'da Bu Hafta - CS: GO 5 ay Xbox platformuna Steam desteği iddiaları 5 ay Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın 5 ay Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km 5 ay Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim