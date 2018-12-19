Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu"

Adil Kullanım Kotası’nın kalkması kararı sonrasında Türk Telekom cephesinde zam hareketliliği devam ediyor. Şirket şimdi de diğer firmalara verdiği toptan hat kiralama bedellerinde zamma hazırlanıyor.
5 ay
63,9b
1
579
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet fiyatları uçacak:
Tam Boyutta Gör

Adil Kullanım Kotası kaldırılacak diye beklerken ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir dedikodu olarak dile getirilen ancak henüz resmi bir açıklama kazanmayan zam gelişmesinde yetkili ağızlardan bilgiler gelmeye başladı. Söylentileri DonanımHaber olarak sorduğumuz TurkNet yetkilileri Türk Telekom’un toptan hat kiralama bedellerinde ciddi bir artışa hazırlandığını doğruladı ve konunun BTK’ya iletildiğini aktardı.

Türk Telekom’un ADSL’de hat kiralama bedellerini %66 oranında artırmak istediğini belirten TurkNet yetkilileri bu konudaki çalışmanın da BTK onayından sonra yasalaşabileceğini ifade ediyor. %66 oranındaki artış, üzerine eklenecek vergiler ile birlikte servis sağlayıcılara çok daha yüksek bir maliyet olarak geri dönecektir. Dolayısıyla bu da doğrudan kullanıcılara en azından benzer oranda yansımış olacak.

Bu bilgilere ek olarak Sözcü Gazetesi’ne konuşan TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş şu ifadeleri kullanmış: “Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur.”

Bakalım BTK cephesinden bu konuya nasıl bir çözüm gelecek. Türk Telekom’un talebi onaylanırsa günün sonunda AKN’nin kalkmasını bekleyen son kullanıcıya yüklenecek maliyet külfeti bir hayli yükselmiş olacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
webbie 5 ay en beğenilen
Hani özel sektör iyiyidi?
Hani devlet bu işi yapamıyordu da, özel sektör işi daha rekabetçi ve uygun fiyatla yapacaktı?
Hani özelleştirmeden bu millet kazançlı çıkacaktı?
Bunları ben hatırlıyorum da, bu kurum birilerine hediye edilirken bu cümleleri kuranlar nerede?
Hani özel sektör iyiyidi?Hani devlet bu işi yapamıyordu da, özel sektör işi daha rekabetçi ve uygun fiyatla yapacaktı?Hani özelleştirmeden bu millet ...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +679
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cronaldo2 5 ay
Araplar icini bosallti tabii para lazim.
1 Yanıt Yanıtla +308
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-erna- 5 ay
Arapların attığı kazığı kimden çıkaracaklarını sanıyordunuz... Tabii ki de bizden çıkaracaklar. Asıl sıkıntı btk bunu kabul ederse ve diğer firmalar da fiyatlarını bu seviyeye çekerse olur.
Arapların attığı kazığı kimden çıkaracaklarını sanıyordunuz... Tabii ki de bizden çıkaracaklar. Asıl sıkıntı btk bunu kabul ederse ve diğer firmalar da fiyatla...
Devamını Gör
Yanıtla +234
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
ilkerinanç 4 ay
Telekom gibi stratejik kurumların yönetimi devletin elinden alacak özelleştirmeler yapılmamalı bu doğru ben de katılıyorum.İlla özelleştireceksen yüzde 55 sende kalacak gerisini özel şirketlere bırakacaksın.O kadar kazanıyorki bu bile yeter onlara.Bu Araplar bu kadar kar eden bir firmada niye kıvıramadı anlamadım ben zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DEMİRCİEFE 4 ay
valla benim bildiğim şu: önemli kurumlar, Telekom,Turksat, kara yolları,elektrik,deniz ulaşımı,hava ulaşımı, ve bunun gibi benzerleri kesinlikle özelleştirilmemeli.özelleşti ise derhal devletleştirilmeli.
bir örnek: gazetelerden okumuştum.ABD önemli bir limanını özelleştirmek için ihaleye çıkmış.Bakmış ki en yüksek teklifi çin liler vermiş.Bakmışlar bu limanının çinli,lerin eline geçmesi stratejik olarak çok tehlikeli. hemen ihaleyi iptal etmiş.
Onun için yukarıda saydıgım kurumlar derhal devletleştirilmeli.Tabi arpalık olmamak kaydı ile..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 4 ay
Telekom Özal zamanından beri özelleştirmesi konuşuluyor defalarca ihale yapıldı iptal edildi en son 2005 de 21 yıllığına kiralandı.Robot gibi davranmayı bırakın birilerinin size kodladığı verdiği programın az dışına çıkıp,araştırın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
güzel bir konu seçmişsiniz tebrik edrim fakat milleti dolandıran türknet iletişimi bilirkişi gibi referas göstermeniz hiç hoş olmadı konuyu direkt ttnet ten sorsaydınız daha doğru bilgi gelirdi siz bu haberle vatandaşı mağdur eden türknetin reklamınıda yapmış oluyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
System Lord 4 ay
ttnet full fiber gerçek fiber yani 50 mbps aknsiz 115 tl den devam ediyoruum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
arkadas şuğanki sistem iyi btk bu sistemde kalmak isteyenleri serbest bıraksınlar isteyen adil kulanım kotalı sözleşmeli kulana bilsin iki sistemde olsun isteyen geçsin kotasız sisteme dikate almalı bunu btk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Olay çok basit fiyatlar yükselirse iptal ederim interneti olur biter. Zaten ateş pahası fiyatlar adamların maliyetimi var. Yurtdışında çok ülkede internet bedava hale geliyor. Cidden hiç umurumda olmaz telefonda da bakarız baktık pahalı satarım telefonuda biter gider. Yeterince milleti öptüler fahiş fiyatlarla ciddiyim hiç gereği yok. Yetti artık her şey gibi fiyatlar yüksek olursa kapatırım interneti. Zaten çok iyide değiller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saint Ralph 5 ay
Türk telekom altyapısını kullanacak her firma fiyat artıracak.
Ben şuna taahhütsüz geçtim kurtuldum yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C0MPUTER 5 ay
SON DAKİKA!
Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesinin Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ortalığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye devri gerçekleşti. Türk Telekom’da yönetim kurulu üyelerinden Mohammed Hariri’nin aralarında bulunduğu 4 isim de istifa etti.
Asıl olay bundan sonra başlıyor bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
supervisorberk 5 ay
vodafone iyidir 100mbs 100gb adil kullanımlı şuan 74,99 veriyorum 13ayım daha var allahtan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
63931 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, türk telekom ve
9 etiket daha adil kullanım kotası turknet zam akn Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Red Bull 2018 yılı fotoğrafları bu sene de nefesinizi kesecek 5 ay Porsche'den safkan sürüş deneyimi arayanlara iki yeni model: 718 Cayman T ve 718 Boxster T 5 ay Şimdi de Honor ve Maserati ortaklığı 5 ay Bunama hastalığına çığır açan tedavi 5 ay AB'den otomobil üreticilerini kızdıran emisyon kararı 5 ay Facebook, Netflix ve Microsoft gibi 150 şirkete kullanıcıların kişisel verilerini açtı [Güncellendi] 5 ay Türkiye’de gizli madencilik yazılımları 4 kat arttı 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 5 ay Xiaomi’nin Android Go telefonu ortaya çıktı 5 ay Google’un mesajlaşma servisleri için gelecek planları neler? 5 ay Google Asistan ertelenebilecek uçak seferleri için kullanıcıları uyaracak 5 ay İnternet reklamları vergi stopajı kapsamına alındı 5 ay Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı 5 ay Instagram Hikayeler'e yeni özellikler geldi 5 ay Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi 5 ay Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı 5 ay Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı 5 ay HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlara odaklanacak 5 ay Lenovo S5 Pro GT tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu" Sonraki Intel Vaunt akıllı gözlük projesi el değiştirdi 5 ay Facebook, geçmişi temizleme özelliğini 2019'a erteledi 5 ay ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı 5 ay Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı 5 ay Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü 5 ay Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış 5 ay Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 5 ay Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT 5 ay Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor 5 ay ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu 5 ay Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü 5 ay Monster'da Bu Hafta - CS: GO 5 ay Xbox platformuna Steam desteği iddiaları 5 ay Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın 5 ay Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km 5 ay Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek 5 ay Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim