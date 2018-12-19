İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu"

Türk Telekom’un ADSL’de hat kiralama bedellerini %66 oranında artırmak istediğini belirten TurkNet yetkilileri bu konudaki çalışmanın da BTK onayından sonra yasalaşabileceğini ifade ediyor. %66 oranındaki artış, üzerine eklenecek vergiler ile birlikte servis sağlayıcılara çok daha yüksek bir maliyet olarak geri dönecektir. Dolayısıyla bu da doğrudan kullanıcılara en azından benzer oranda yansımış olacak.
Bu bilgilere ek olarak Sözcü Gazetesi’ne konuşan TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş şu ifadeleri kullanmış: “Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur.”
Bakalım BTK cephesinden bu konuya nasıl bir çözüm gelecek. Türk Telekom’un talebi onaylanırsa günün sonunda AKN’nin kalkmasını bekleyen son kullanıcıya yüklenecek maliyet külfeti bir hayli yükselmiş olacak.
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Hani devlet bu işi yapamıyordu da, özel sektör işi daha rekabetçi ve uygun fiyatla yapacaktı?
Hani özelleştirmeden bu millet kazançlı çıkacaktı?
Bunları ben hatırlıyorum da, bu kurum birilerine hediye edilirken bu cümleleri kuranlar nerede?