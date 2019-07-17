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Elon Musk, “Neuralink” sayesinde insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeyi hedefliyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink adlı şirket, engelli insanların düşünce yoluyla bilgisayar ve telefon kullanabilmesi için geliştirdiği teknolojiyi ilk kez açıkladı. Detaylar yazımızda.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Elon Musk, “Neuralink” sayesinde insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeyi hedefliyor
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Elon Musk’ın beyin-makine arayüzü geliştiren şirketi Neuralink, Salı günü yaptığı bir paylaşımda insan beyni ile bilgisayarları birleştirme planlarını ortaya koydu. Buna göre en erken önümüzdeki yıl, insanların beyinlerine yerleştirilen implantlar sayesinde bilgisayarları kontrol edebilecek.

Şirket CEO’su Max Hodak bu konuda yaptığı açıklamada, “Birçok insan bunun imkânsız olduğunu savunuyordu. Ancak takip eden 10 yıl içinde bu alanda inanılmaz gelişmelere tanıklık edeceğiz.” ifadelerini kullanmış.

2017 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, felçli hastaların beynine yerleştirilecek elektrotlar sayesinde bilgisayar kullanmayı mümkün kılacak teknolojinin insanlar üzerinde denenmesi için Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’nun onayını almaya çalışıyor.

Gerekli izinler alınabildiği takdirde bahsi geçen teknolojiyi hayata geçirecek şirket, robotlar aracılığıyla öncelikle hastaların kafatasında 8mm’lik delikler açacak. Bu delikler vasıtasıyla beyne yerleştirilen implantlar sayesinde ise hastalar, düşünce yoluyla bilgisayar kontrolü sağlayabilecek. Neuralink’in söz konusu işlemi en az 19 hayvan üzerinde denediği ifade ediliyor. İnsan saçından daha ince olan ve “iplik” adı verilen implantlar, bu hayvanlara %87 başarı oranıyla nakledilmiş.

Elon Musk, “Neuralink” sayesinde insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeyi hedefliyor

Hodak yaptığı açıklamada işlemi, “Lazer yöntemiyle ve acısız bir şekilde kafatasınızda delikler açıp iplikleri içine yerleştireceğiz. Açılan deliği sensör yardımıyla kapattıktan sonra evinize gidebileceksiniz. Yapılan işlem lazerli göz cerrahisi kadar kolay.” sözleriyle açıklamış.

İpliklerin bağlı olduğu ve kulak arkasına yerleştirilecek insan arayüz cihazı ile telefon ya da bilgisayara kelime girişi yapılarak web sayfaları ve televizyon ekranları arasında dolaşılabilecek. Şirketin sağlayacağı teknoloji bekleneni verebilirse hastaların dakikada en az 40 kelime girişi yapabileceği belirtiliyor.

Eğer başarı sağlanırsa Parkinson hastalığından muzdarip insanlarda da kullanılabileceği ifade edilen teknoloji için Neuralink’in 100 milyon doları Elon Musk’ın kendisinden olmak üzere toplamda 150 milyon dolar topladığı belirtiliyor. Şirketin 100 kadar çalışanı bulunuyor.

 

https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/07/17/neuralink-elon-musk-unveils-brain-microchip-treat-diseases-let/ Yorum Yaz
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