Kayıtlara geçmiş en sıcak Haziran ayını 2019’da yaşadık

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Küresel ısınmaya karşı son yıllarda artan farkındalığa rağmen insanoğlunun bunun öncesinde bilinçsizce ortaya koyduğu davranışlar, dünyamızın giderek ısınmasındaki en büyük etken. Git gide artan sıcaklıklar dünyamızı ve içinde canlıları tehdit ederken, ortaya konan veriler de gelecekle ilgili endişeleri beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda NASA’nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir rapor, kayıtlara geçmiş en sıcak Haziran ayını yaşadığımızı ortaya koydu. Avrupa’da görülen tarihi bir sıcak hava dalgası ve termometrenin Kuzey Kutup Bölgesi ile Avrasya’da normalin üstü dereceler göstermesinin de yardımıyla fırlayan sıcaklıklar, Haziran ayı küresel ortalamasını 0.93 derece artırdı. Bu artış aynı zamanda 2016 yılında kayıtlara geçen 0.82 derecelik yükselişin de maalesef önünde.

Temmuz ayı da farklı olmayacak

Fransa’nın 13 bölgesinde yapılan ölçümlerde ülkenin gördüğü en yüksek sıcaklıklar tespit edilmiş. Örneğin, Gallargues-le-Montueux şehrinde termometreler 45.9 dereceyi göstererek rekor kırmış.

Temmuz ayı için de karamsar konuşan uzmanlar, ABD kaynaklı bir sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların bu ay da rekor seviyelere gelebileceğini vurguluyor.

NASA’nın verilerini teyit eden bir başka kurum olan Kopernik İklim Değişikliği Servisi de Haziran ayı verilerini “en yüksek” olarak teyit etmiş.

Hatırlanacağı üzere İsviçre ETH Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma ile 2050 yılına kadar iklim değişikliği sebebiyle birçok dünya şehrinin yüksek sıcaklıklarla boğuşmak zorunda kalacağı ortaya konmuştu.

https://www.engadget.com/2019/07/16/june-2019-hottest-on-record/