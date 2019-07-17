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Kayıtlara geçmiş en sıcak Haziran ayını 2019’da yaşadık

Küresel ısınma sonucu artan sıcaklıklar rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayı, kayıtlara geçen en sıcak Haziran oldu. Küresel ortalama, 0.93 derece arttı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Kayıtlara geçmiş en sıcak Haziran ayını 2019’da yaşadık
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Küresel ısınmaya karşı son yıllarda artan farkındalığa rağmen insanoğlunun bunun öncesinde bilinçsizce ortaya koyduğu davranışlar, dünyamızın giderek ısınmasındaki en büyük etken. Git gide artan sıcaklıklar dünyamızı ve içinde canlıları tehdit ederken, ortaya konan veriler de gelecekle ilgili endişeleri beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda NASA’nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir rapor, kayıtlara geçmiş en sıcak Haziran ayını yaşadığımızı ortaya koydu. Avrupa’da görülen tarihi bir sıcak hava dalgası ve termometrenin Kuzey Kutup Bölgesi ile Avrasya’da normalin üstü dereceler göstermesinin de yardımıyla fırlayan sıcaklıklar, Haziran ayı küresel ortalamasını 0.93 derece artırdı. Bu artış aynı zamanda 2016 yılında kayıtlara geçen 0.82 derecelik yükselişin de maalesef önünde.

Temmuz ayı da farklı olmayacak 

Fransa’nın 13 bölgesinde yapılan ölçümlerde ülkenin gördüğü en yüksek sıcaklıklar tespit edilmiş. Örneğin, Gallargues-le-Montueux şehrinde termometreler 45.9 dereceyi göstererek rekor kırmış.

Temmuz ayı için de karamsar konuşan uzmanlar, ABD kaynaklı bir sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların bu ay da rekor seviyelere gelebileceğini vurguluyor.

NASA’nın verilerini teyit eden bir başka kurum olan Kopernik İklim Değişikliği Servisi de Haziran ayı verilerini “en yüksek” olarak teyit etmiş.

Hatırlanacağı üzere İsviçre ETH Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma ile 2050 yılına kadar iklim değişikliği sebebiyle birçok dünya şehrinin yüksek sıcaklıklarla boğuşmak zorunda kalacağı ortaya konmuştu.


https://www.engadget.com/2019/07/16/june-2019-hottest-on-record/ Yorum Yaz
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Curimo 45 dk.
"Summer is coming..."
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Chagotta 46 dk.
Gerçekten İzmir'de gördüğüm en sıcak Hazirandı. Geçenlerde tweeter da güzel bir etkinlik için çabalıyordu insanlarımız. Dünya ağaç dikme günü ilan edelim diye resmi tatil olsun. Herkes ağaç dikmek için o gün doğa için en azından 2 saatini ayırsın. Yada kendi isteği ile ne kadar çalışabiliyorsa.
Bir başka konu ise el yıkamak nasıl olur onu öğretmek lazım. Bir kova su ile el yıkamaya devam edilirse bu kısıtlı yağışların olduğu yaz aylarının faturası ileride çok ciddi canlar yakacak.
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DH Misafiri 1 sa.
urfa geçen ay 58 dereceyi gördu
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warchief46 2 sa.
Adım adım 6.büyük yok oluşa gidiyoruz. Yalnız bu sefer insan eliyle olacak.
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Red_devil33 2 sa.
keşke 1 ay boyunca havalar 70 derece olsa
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mcebi001 3 sa.
Bu tür haberleri okuyunca evlenip çocuk yapmak o çocuga yapılmış en kötü şey gibi geliyor....yıllar önce izlediğim interstellar filmindede bu duyguyu yaşamıştım dünyanın gerçektende kimyasını çok büyük hızla bozuyoruz bizler belki değil ama gelecek nesillerin hiç iyi durumu yok..!!
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DH Misafiri 3 sa.
Dünyanın sonu yaklaştı, keyfini çıkarın
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matador_mirkhan 3 sa.
Yumurta ağzına geldiğinde değilde çıkıp kırıldıktan sonra insanlık birşeyler yapmaya çalışır ama nafile.Bizler bi şekilde gideriz de çocuklar, torunlara yazık olacak.
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