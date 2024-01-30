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    Neuralink nedir? Elon Musk'ın beyin çipi projesi neyi amaçlıyor?

    Neuralink çipi bugün ilk kez bir insana implante edildi. Peki, insanlara çip takılarak ne amaçlanıyor? Elon Musk'ın getirdiği, ameliyatla yerleştirilen beyin çipi hakkında her şey burada.

    Elon Musk’ın Neuralink’in beyin çipinin bir insana implante edildiğini söylemesi üzerine Neuralink nedir, ne işe yarar, amaç ne? sorusu tekrar gündeme geldi. Neuralink teknolojisi nasıl çalışır? dahil olmak üzere Elon Musk’in Neuralink projesihakkında tüm merak edilenler burada.

    neuralink tanımı Tam Boyutta Gör
    Neuralink kısaca; elektrik akımlarını kullanarak beyin aktivitesini izleyebilen ve uyarabilen bir implant.

    Neuralink, aynı zamanda Elon Musk tarafından 2016 yılında kurulan ve beyin aktivitesinin kodunu çözmek ve uyarmak için tasarlanmış, cerrahi olarak yerleştirilen bir sinir çipi implantı olan “the Link" adında bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştiren bir şirket.

    Kulaklık şeklinde müdahalesiz beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren nöroteknoloji şirketi olan Neurable'ın CEO'su Ramses Alcaide, cihazın insan beynini doğrudan bilgisayarlara bağlamak için tasarlandığını söylüyor. Neuralink’in teknolojisi sinir sinyallerini kaydedip kodunu çözüyor ve ardından elektriksel uyarıyı kullanarak bilgiyi beyne geri aktarıyor.

    İmplantın kendine “the Link" adı veriliyor. Bu madeni para büyüklüğündeki beyin çipi, cerrahi olarak kafatasının altına yerleştiriliyor ve burada, motor becerilerin kontrolü için deneğin beyninin farklı bölümlerine yayılan sinir liflerinden bilgi alıyor. Her bir kablo, elektrik akımlarını kaydedebilen ve yayabilen sensörler olan 1.024 elektrot içeriyor ve insan eliyle yerleştirilemeyecek kadar ince ve esnek. Bu nedenle Neuralink, tamamen otomatik olacak şekilde tasarlanmış bir beyin cerrahisi robotu üretti. Şirket ayrıca, kişinin klavye ve fareyi yalnızca zihnini kullanarak yönetmesine olanak tanıyan bir uygulama da geliştiriyor.

    neuralink teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Neuralink'in beyin-makine arayüz cihazı olan Link, nöronların elektriksel aktivitesini kaydetmek için beyne yerleştirilen küçük elektrotları kullanıyor. Bu bilgi daha sonra analiz için bir bilgisayara gönderiliyor ve bilgisayar bunu robotik kol veya bilgisayar imleci gibi harici cihazları kontrol etmek için kullanıyor. Elektrotlar, nöronların birbirleriyle iletişim kurduğunda ürettiği, “spike" veya "aksiyon potansiyelleri" olarak da adlandırılan elektrik sinyallerini algılayabilen esnek, biyouyumlu bir materyalden yapılıyor. Çip, elektrotlardan gelen sinyalleri işliyor ve bunları kablosuz olarak kulağın arkasına takılan küçük bir bilgisayara gönderiyor; bu bilgisayar daha sonra internete ve diğer cihazlara bağlanıyor.

    Neuralink, implante edilecek çip için elektrotları zarar vermeden beyne doğru bir şekilde yerleştirebilen robotik cerrahi sistem ve fiziksel bağlantıya ihtiyaç duymadan elektrotlardan gelen verileri bilgisayara aktarabilen kablosuz iletişim sistemi üzerinde çalışıyor. Robotik cerrahi sistem, elektrotları zarar vermeden beyne doğru şekilde yerleştirecek şekilde tasarlanmış. Neuralink çipinden gelen kabloları beyne dikmek için 24 mikron büyüklüğünde bir iğne kullanılıyor.

    Kablosuz iletişim sistemi de teknolojinin önemli bir parçası çünkü; verilerin elektrotlardan bilgisayara fiziksel bir bağlantıya ihtiyaç duymadan iletilmesini sağlıyor. Bu, beyin ile bilgisayar arasındaki kablolu bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırarak teknolojiyi daha pratik ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Ancak Neuralink, çipte kullanılan Bluetooth sisteminin türü hakkında henüz detayları paylaşmadı.

    beyin çipi hangi hastalıklara iyi gelir Tam Boyutta Gör
    Neuralink'in "The Link" cihazının uygulamaları öncelikli olarak tıbbi ve tedavi amaçlı kullanımlara odaklanıyor. Neuralink teknolojisi şu amaçlarla kullanılabilir:
    • Felçli bireylerde motor fonksiyonunun geri kazandırılması
    • Nörolojik bozuklukların tedavisi
    • Konuşma bozukluğu olan bireylerin etkili iletişim kurmasına yardımcı olma
    • Cihazları düşünceyle kontrol etme

    İlk hedef, felç nedeniyle hareketsiz kalanların kaybolan iletişim becerilerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak. Sonuçta motor, duyu ve görsel işlevlerin onarılmasının yanı sıra nörolojik bozuklukların tedavisini de amaçlıyor.

    Neuralink teknolojisi, beyin-bilgisayar arayüzleri protezleri veya dış iskeletleri kontrol etmek için de kullanılabilir. Bu kullanım durumu, felçli veya ampütasyonlu kişilerin belirli bir düzeyde hareketlilik ve bağımsızlığa yeniden kavuşmasını sağlayacak.

    Neuralink'in ana odağı, konuşamayan veya yazamayan kişilerin sanal bir fareyi, klavyeyi kontrol etmelerine veya düşünceleriyle mesaj göndermelerine olanak tanıyarak başkalarıyla iletişim kurmalarına yardımcı olmak. Örneğin; omuriliği felçli bir kişi, internette gezinmek ve dijital çizim yapmak için konuşma veya yazı birleşimiyle bir bilgisayarı veya mobil cihazı kontrol edebilecek.

    Beyin-bilgisayar arayüzleri, beyin aktivitesini takip ederek epilepsi, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, alzheimer veya parkinson hastalığı gibi nörolojik durumları gösterebilecek değişiklikleri de tespit edebiliyor.

    Bu teknoloji aynı zamanda insanların gerçek zamanlı nöroterapi ve diğer teknikleri kullanarak beyinlerini eğitmelerine olanak tanıyıp odaklanmalarını, hafızalarını ve dikkatlerini geliştirmelerine de yardımcı olabilir. Musk, Link’i bir akıllı saatte görmeyi beklediğiniz tüm sensörleri içeren bir tür kafatasımızdaki Fitbit olarak tanımlıyor.

    Evet. Neuralink, beyin implantını insanlar üzerinde test etmek için 25 Mayıs 2023'te Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) izin alındığını belirtiyor. Nöral implant bugüne kadar yalnızca sıçanlar, fareler, maymunlar, koyunlar ve domuzlar üzerinde test edildi. Elon Musk, 29 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Neuralink beyin çipinin ilk kez bir insana takıldığını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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