Elon Musk'tan orta okul öğrencilerine 423 bin dolarlık laptop kıyağı

Elon Musk, ABD'nin Michigan eyaletindeki Flint Community School adlı okula tüm yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine dizüstü bilgisayar alınabilmesi için gerekli fonu sağlayacak önemli bir bağışta bulundu. Okulun yönetim kurulunun son toplantısında Musk Vakfı'nın 423.600 dolarlık bağışta bulunduğu açıklandı.

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Musk bahsi geçen vakfı 2002 yılında kardeşi Kimbal ile kurmuştu. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre Musk Vakfı yenilenebilir enerji araştırmaları, bilim ve mühendislik eğitimi, pediatrik araştırmalar ve uzay araştırmaları gibi insanlık için büyük fayda sağlayacak projeler için hibe desteği veriyor.

Öğrenciler dizüstü bilgisayarı eve de götürebilecek

Vakfın yaptığı bağışla ortaokul öğrencileri için Chromebook satın alınacak. Ayrıca bu bilgisayarların sadece okulda kullanılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. İsteyen öğrenciler evlerine de götürebilecekler.

Flint okullarının sorumlusu Derrick Lopez öğrencilerin Chromebook'ları eve götürebileceklerini ve onları bir öğretim aracı olarak kullanabileceklerini belirtti.

https://www.mlive.com/news/flint/2018/12/elon-musk-provides-423k-to-buy-laptops-for-all-flint-middle-schoolers.html