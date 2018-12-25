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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk'tan orta okul öğrencilerine 423 bin dolarlık laptop kıyağı

Kurduğu vakıfla insanlığa fayda sağlayan her türlü eğitim ve araştırma projelerine hibe desteği veren Elon Musk bu kez orta okul öğrencilerine dizüstü bilgisayar alınabilsin diye bağış yaptı.
4 ay
9,4b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Elon Musk, ABD'nin Michigan eyaletindeki Flint Community School adlı okula tüm yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine dizüstü bilgisayar alınabilmesi için gerekli fonu sağlayacak önemli bir bağışta bulundu. Okulun yönetim kurulunun son toplantısında Musk Vakfı'nın 423.600 dolarlık bağışta bulunduğu açıklandı.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük beşinci telefon üreticisi Oppo resmen Türkiye'de"
Musk bahsi geçen vakfı 2002 yılında kardeşi Kimbal ile kurmuştu. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre Musk Vakfı yenilenebilir enerji araştırmaları, bilim ve mühendislik eğitimi, pediatrik araştırmalar ve uzay araştırmaları gibi insanlık için büyük fayda sağlayacak projeler için hibe desteği veriyor.

Öğrenciler dizüstü bilgisayarı eve de götürebilecek

Vakfın yaptığı bağışla ortaokul öğrencileri için Chromebook satın alınacak. Ayrıca bu bilgisayarların sadece okulda kullanılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. İsteyen öğrenciler evlerine de götürebilecekler.
Flint okullarının sorumlusu Derrick Lopez öğrencilerin Chromebook'ları eve götürebileceklerini ve onları bir öğretim aracı olarak kullanabileceklerini belirtti.

https://www.mlive.com/news/flint/2018/12/elon-musk-provides-423k-to-buy-laptops-for-all-flint-middle-schoolers.html Yorum Yaz
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StaatSanWalt 4 ay en beğenilen
Eğer Elon Musk işi bilseydi uzaya falcon heavy göndermeye uğraşacağına Trump'a yakın dururdu, Fatih projesi gibi yaparlardı bir Elon projesi köşeyi dönerdi, nerde onda o akıl, zeka peh.
Eğer Elon Musk işi bilseydi uzaya falcon heavy göndermeye uğraşacağına Trump'a yakın dururdu, Fatih projesi gibi yaparlardı bir Elon projesi köşeyi dönerdi, ner...
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interwap 4 ay
Bizde dağıtılan tabletler halen kullanılıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla +19
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incicibin 4 ay interwap
Kardeşime verilmişti, 5 sene oldu hala sapa sağlam :D arada bir kullanıyorum ben.
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Orta Seviye Gitarist 4 ay
PUBG acmadiktan sonra neye yarar
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RaptorFX 4 ay
Orta okul değil ortaokul şeklinde yazılıyor.
Konuya gelirsek demek emerika da bizi gısganıyor.
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aydınayhan 4 ay
bu adam işsiz değilmiydi atmıslardıya
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milyondabir 4 ay
insanlıga katkıları inanılmaz.sonsuza kadar yaşaması gereken biri D
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Lene 4 ay
ADAM YA...
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YOURMOVE 4 ay
Bol bol tik tok videosu çekerler. Dünya tik tok ile zehirlendi be kardeşim.
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k3k 4 ay
gostermelik herhalde yoksa ortalama bir amerikali cocugun laptopa ihtiyaci var mi? durumu olmayan cocuklara falan dagittiysa mantikli ama.
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StaatSanWalt 4 ay en beğenilen
Eğer Elon Musk işi bilseydi uzaya falcon heavy göndermeye uğraşacağına Trump'a yakın dururdu, Fatih projesi gibi yaparlardı bir Elon projesi köşeyi dönerdi, nerde onda o akıl, zeka peh.
Yanıtla +27
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interwap 4 ay
Bizde dağıtılan tabletler halen kullanılıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla +19
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incicibin 4 ay interwap
Kardeşime verilmişti, 5 sene oldu hala sapa sağlam :D arada bir kullanıyorum ben.
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Orta Seviye Gitarist 4 ay
PUBG acmadiktan sonra neye yarar
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