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Dünyanın en büyük beşinci telefon üreticisi Oppo resmen Türkiye'de

Oppo resmen Türkiye pazarına girdi. Çinli firma Türkiye'deki ofisini açtı. Oppo Türkiye Genel Müdürü görevini Weijan Zhou üstleniyor. Oppo'nun ne zaman satış yapacağı bilinmiyor.
4 ay
32,5b
1
38
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dünyanın en büyük beşinci telefon üreticisi Oppo resmen Türkiye'de
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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo resmen Türkiye pazarına girdi. Oppo, ülkemizdeki ilk ofisini İstanbul’da açtığını ve Türkiye Genel Müdürü olarak Weijan Zhou’nun göreve başladığını duyurdu.

2004 yılında kurulan Oppo, IDC’nin 2018 3. çeyrek verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında beşinci marka konumunda. Oppo, üç aylık dönemde akıllı telefon pazarından yüzde 8.4 pay aldı ve yaklaşık 30 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

Oppo Türkiye’nin genel müdürü Weijan Zhou, daha önce Lenovo Türkiye’de benzer görevi üstlenmişti. Oppo markası, BBK Electronics bünyesinde faaliyet gösteriyor. BBK Electronics aynı zamanda Vivo, OnePlus ve Realme markalarını bünyesinde barındırıyor. Bu markaların Türkiye planları hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.

Oppo, çentiksiz ve çerçevesiz telefonu Oppo Find X ile büyük beğeni topladı. Kızaklı yapıdaki telefonun ön kamerası ve ahizesi buraya gizlenmiş . Diğer Oppo modelleri ise su damlası şeklindeki çentik tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Oppo marka telefonların ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Öte yandan Eylül ayında Evofone distribütörlüğünde resmen Türkiye'ye giriş yapan Xiaomi'nin ülkemizdeki ikinci fiziksel mağazası 28 Aralık tarihinde Forum İstanbul'da açılacak.



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caneycaney 4 ay en beğenilen
xiaomi gibi gelecekse hiç gelmesin
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zdniz 4 ay
gelmesi sorun digil sorun fiyat xiomi geldi mesala laptoplarına bakıyosun az daha versem mac alırım dedirticek fiyata telefonları keza aynı şekilde bu şekilde olucaksa hiç gelmesinler daha iyi
gelmesi sorun digil sorun fiyat xiomi geldi mesala laptoplarına bakıyosun az daha versem mac alırım dedirticek fiyata telefonları keza aynı şekilde bu şekilde o...
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Tengrist 4 ay
Doğu Türkistan aklıma geldikçe çinli den iğne dahi almak istemiyorum
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fhrstw 4 ay
Xiaomi Türkiye diye bişey yok kandırmayın insanları
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iquique 4 ay fhrstw
hocam bazı satıcılarda şu ibare var: "MIUI TÜRKİYE DESTEKLİ TEK YETKİLİ SATICIDIR - ''KVK TEKNİK SERVİS GÜVENCESİYLE"
bu yanlış mı?
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iquique 4 ay
Oppo Find x'i şöyle 3000 liraya satsalar Xiaomiyi piyasadan siler bence.
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haylaz__ 4 ay
Ucuz telefon satarsa çok eleştirirler
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huseyincarnege 4 ay
türkiyeye gelip fiyatlar uçaçaksa gene satmıcak
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nefendim 4 ay
İş görüşmesine çağırdılar, bu Çinli müdürü İngilizcemle tokatladım, işe almadı :D
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shadowtr 4 ay
F9 migrosta 3k. Bakalım resmi fiyatları nasıl olacak.
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Redunay 4 ay
Takip
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numenorian 4 ay
güzel haber. Oneplus ' ta gelebilir belki.
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TearsForFears 4 ay
Oppo pahalı ama kaliteli telefon üretiyor. Telefonlarının tasarımları çok şık. Snapdragon 660 lı telefonları 500 dolar seviyesinde. Rx17 pro snapdragon 710 ile 600 eurodan çıktimıştı. İşlemci harici amiral gemisi kalitesindeydi.
Ülkemize özel fiyatlandırmayla gelmezse satmaz. 4 bine s9 plus 6 bine iphone xr varken kimse oppodur xiaomidir almaz almamalı :)
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CoreXXX 4 ay
şaomi tr ye girdide ne oldu fiyatlar uçtu. ithalatçı garantililer daha uygun satıyorlar valla.:)
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