Dünyanın en büyük beşinci telefon üreticisi Oppo resmen Türkiye'de

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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo resmen Türkiye pazarına girdi. Oppo, ülkemizdeki ilk ofisini İstanbul’da açtığını ve Türkiye Genel Müdürü olarak Weijan Zhou’nun göreve başladığını duyurdu.

2004 yılında kurulan Oppo, IDC’nin 2018 3. çeyrek verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında beşinci marka konumunda. Oppo, üç aylık dönemde akıllı telefon pazarından yüzde 8.4 pay aldı ve yaklaşık 30 milyon adet telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

Oppo Türkiye’nin genel müdürü Weijan Zhou, daha önce Lenovo Türkiye’de benzer görevi üstlenmişti. Oppo markası, BBK Electronics bünyesinde faaliyet gösteriyor. BBK Electronics aynı zamanda Vivo, OnePlus ve Realme markalarını bünyesinde barındırıyor. Bu markaların Türkiye planları hakkında resmi bir duyuru yapılmadı.

Oppo, çentiksiz ve çerçevesiz telefonu Oppo Find X ile büyük beğeni topladı. Kızaklı yapıdaki telefonun ön kamerası ve ahizesi buraya gizlenmiş . Diğer Oppo modelleri ise su damlası şeklindeki çentik tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Oppo marka telefonların ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Öte yandan Eylül ayında Evofone distribütörlüğünde resmen Türkiye'ye giriş yapan Xiaomi'nin ülkemizdeki ikinci fiziksel mağazası 28 Aralık tarihinde Forum İstanbul'da açılacak.