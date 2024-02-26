Tam Boyutta Gör Elon Musk, yeni satın aldığı Windows’lu dizüstü bilgisayarında yaşadığı olumsuz deneyimi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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Elon Musk: Bu, Microsoft'a yakışmıyor

Musk’a göre Microsoft hesabı oluşturmadan laptopun kullanılamaması (kurulum sürecinin tamamlanamaması), Microsoft’un yapay zekasının kullanıcı verilerine erişmesi durumu hiç hoş değil.

Musk, eskiden Microsoft hesabı oluşturmayı veya giriş yapmayı atlamak için bir seçenek olduğunu sözlerine ekledi. Buna istinaden ufak bir hatırlatma olarak, Microsoft, Microsoft hesabı gerekliliğini ilk olarak Şubat 2022’de Windows Insider yapısında test etmeye başladı ve daha sonra yaygınlaştırdı. Aslında Microsoft hesabı oluşturmadan Windows 11 kurulumunu tamamlamak mümkün ancak Microsoft’un bunu açıkça sunmaması Musk’ın da dediği gibi hoş bir deneyim değil.

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Elon Musk, yeni aldığı Windows laptop için Microsoft'u eleştirdi