Elon Musk tüm dünyaya ucuz internet sağlamak istiyor





Sahibi olduğu Tesla elektrikli otomobil firması ve SpaceX uzay keşfi firması ile yüzyılın en önemli girişimcilerinden birisi olarak kabul edilen Elon Musk, bu kez tüm dünyaya ucuz internet sağlamak istiyor.





Musk bu amaç için bir dönem Google'ın uydu projelerini yöneten Greg Wyler ile işbirliğine gitti. WorldVu olarak faaliyete geçen ortaklık kapsamında küçük ve ucuz uydular uzaya fırlatılacak. Sayısı 700 olan bu uydular tüm dünyaya kablosuz olarak ucuz internet sağlamaya başlayacak. Musk maliyetleri düşük tutmak için uydu başına 1 milyon dolar harcamayı planlıyor. Uyduların ağırlığı da yaklaşık 100kg olacak.





Wyler buna benzer bir projeyi Google'a sunmuş ve bir süre de projeyi yönetmiş. Ancak Google'ın üretim konusundaki eksiklikleri nedeniyle görevi bırakmış. Wyler projeyi Musk'un yerine getirebileceğine inanıyor. Musk proje kapsamında Florida ve Colorado'da üretim tesisleri kuracak. Hali hazırdaki projeleri ile üretim konusunda Musk zaten önemli bir tecrübeye sahipti.





Şimdilik proje ile ilgili resmi bir açıklama yok ve başlangıç olarak bir milyar dolar yatırım gerekiyor. Ayrıca devlet kurumlarından da farklı onayların alınması gerekli.





Musk gibi Google ve Facebook da tüm dünyaya ucuz internet sağlama projeleri yürütüyor. Bu sayede internet alemine her geçen gün daha fazla insan katılacak ve internet bağlantılı gelirlerde de paralel olarak artışlar yaşanacak.

http://online.wsj.com/articles/elon-musks-next-mission-internet-satellites-1415390062