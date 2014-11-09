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Elon Musk tüm dünyaya ucuz internet sağlamak istiyor

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Elon Musk tüm dünyaya ucuz internet sağlamak istiyor

Sahibi olduğu Tesla elektrikli otomobil firması ve SpaceX uzay keşfi firması ile yüzyılın en önemli girişimcilerinden birisi olarak kabul edilen Elon Musk, bu kez tüm dünyaya ucuz internet sağlamak istiyor.

Musk bu amaç için bir dönem Google'ın uydu projelerini yöneten Greg Wyler ile işbirliğine gitti. WorldVu olarak faaliyete geçen ortaklık kapsamında küçük ve ucuz uydular uzaya fırlatılacak. Sayısı 700 olan bu uydular tüm dünyaya kablosuz olarak ucuz internet sağlamaya başlayacak. Musk maliyetleri düşük tutmak için uydu başına 1 milyon dolar harcamayı planlıyor. Uyduların ağırlığı da yaklaşık 100kg olacak. 

Wyler buna benzer bir projeyi Google'a sunmuş ve bir süre de projeyi yönetmiş. Ancak Google'ın üretim konusundaki eksiklikleri nedeniyle görevi bırakmış. Wyler projeyi Musk'un yerine getirebileceğine inanıyor. Musk proje kapsamında Florida ve Colorado'da üretim tesisleri kuracak. Hali hazırdaki projeleri ile üretim konusunda Musk zaten önemli bir tecrübeye sahipti.

Şimdilik proje ile ilgili resmi bir açıklama yok ve başlangıç olarak bir milyar dolar yatırım gerekiyor. Ayrıca devlet kurumlarından da farklı onayların alınması gerekli.

Musk gibi Google ve Facebook da tüm dünyaya ucuz internet sağlama projeleri yürütüyor. Bu sayede internet alemine her geçen gün daha fazla insan katılacak ve internet bağlantılı gelirlerde de paralel olarak artışlar yaşanacak. 

http://online.wsj.com/articles/elon-musks-next-mission-internet-satellites-1415390062 Yorum Yaz
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1 Avatar
eraglises 1 yıl
%100 yerli ve milli uydu-internet projemiz göklerde
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DH Misafiri 1 yıl
8 mb interneti 4 mb olarak kullanıyoruz adamlarda hiç gam yok alt yapı çalışmaısa da yok nasıl olsak gebeyiz 15 yıldan fazladır fiber reklamı yapılır ama bir türlü türkiyede göremedik maalesef ya türksat bağlantısı onun kime hizmet verdiğini de bilmiyoruz zenginlere mi bağlantı sağlıyorlar anlamadım hiç bir yerde yok yani anlayacağınız bunun gibi projeler olursa görürsünüz nasıl alt yapı çalışmalarına başlarlar ama yemez şimdilik düdükleyin bakalım yüz yıllık alt yapıyla türk milletini görüşücez...
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ALLAME.1 4 yıl
Tam Destek
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N. Chomsky 4 yıl

Steve Jobs ve Bill Gates ile beraber çağımızın en büyük girişimci zekalarından biridir Elon Musk. Ama onların aksine insanların yararına çalışmayı mali beklentilerinin önünde tutmayı başarmıştır.
Ilerleyen yıllarda adını daha çok duyacağız
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1BilimAdamı 4 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Steve Jobs ve Bill Gates ile beraber çağımızın en büyük girişimci zekalarından biridir Elon Musk. Ama onların aksine insanların yararına çalışmayı mali beklentilerinin önünde tutmayı başarmıştır.
Ilerleyen yıllarda adını daha çok duyacağız

Steve jobs mali beklentili birisi miydi
yılda 1 dolar maaşla
ama bill gates gerçekten paragöz
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Parallel Killer 4 yıl
internet gelsin de şu operatörlerden kurtulsak, herşey internetle çözülse
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zx6r 4 yıl
Bizim ülkede olmaz. Türkiye hariç desin.
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windshair 4 yıl
İş devlete düşerse zor. Elininn altında btk varkenn iletişimm özgürlüğüne müdahaleye karşı iyi hizmeti desteklemez.. Tabi uydudann fotoğrafıı çekilirken ses çıkarmayıpp bu işe ne kadar engel olabilir.. Bekleyipp göreceğiz..
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Zağanos... 4 yıl
bu adam dehşet yav. adamın kafası durmak bilmiyo :) cidden çok girişimci, yenilikçi ve çok zeki bi adam.
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emo5313 4 yıl
Çok beklersiniz.[>:]
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ahmethi 4 yıl
Wireless olaylarının Sağlık üzerindeki etkilerini araştıran yokmu ? Hepimiz mutant olmayalımda...
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techniquest35 4 yıl
Sanmıyorum ki başarabilirsin teori tamam uygulamalarda zoru görecektir tanıtım ve kitle de zor elon musk işi zor , Türkiye için söylemiyorum bile. Bir de ne 8 öyle uydu başı 1 mn
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