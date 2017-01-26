Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor

Pek çok büyük şirket yapay zekaya yönelik yatırımlarını arttırırken insanların aklını hep ‘’Ya yapay zeka bir gün bütün işleri görecek hale gelirse o zaman insanla ilişkisi nasıl olacak?’’ sorusu kurcalıyor. Şimdiden arabalarımızı sürmeye başlayan, insan vücudunda doktorların görmediğini görebilen, satrançta bizi mağlup eden yapay zekanın ilerleyen yıllarda gelişmesiyle beraber insanlara nasıl davranacağı konusunda şüpheleri olan birisi daha var: Elon Musk

21. Yüzyılın dâhisi olarak görülen Musk, her ne kadar bugüne kadar pek çok yenilikçi fikri hayata geçirmiş olsa da yapay zeka konusunda bazı tereddütlere sahip ve yapay zekanın yeryüzündeki bütün işleri tek başına halledebilecek güce kavuşmadan önce insanlığı bu teknolojiyle mücadele edebilecek bir beyin yapısına sahip olmasını istiyor.

Beyne Yapay Sinir Ağları Yerleştirilecek

Elon Musk daha önce yapay zekanın araştırılması ve insanlığa zarar vermeden özenle geliştirilerek kullanılması için OpenAI isimli kar amacı gütmeksizin araştırmalara odaklanan kuruluşu kurmuş ve bilişim dünyasının pek çok önemli isminden toplam 1 milyar dolarlık bağış toplanmıştı. Bununla birlikte Musk, geçtiğimiz yılın ağustos ayında insan beynine yapay sinir ağları yerleştirme fikrini ileri sürmüştü.

Musk’ın ‘‘sinir dantelleri’’ adını verdiği bu yapay sinir ağları ile insan beyni, bilgisayar arayüzü ile birleşerek düşünme faaliyetlerini üst düzeye çıkaracak ve kendiliğinden internet erişimi sağlayabilecek böylece neredeyse bir yapay zeka haline gelecek olan insan bunu henüz robotlara yerleştirilemeyen duygularla birleştirerek adeta yeni bir insan türünü oluşturabilecek.

Gelecek Ay Yeni Bir Açıklama Gelebilir

Tabi bu düşünce ileri sürüldüğü andan itibaren büyük bir şaşkınlığa neden olsa da çok farklı çevrelerden de sert eleştiriler almıştı ancak Elon Musk, bu bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen fikre sıkıca bağlanmış görünüyor. Dün Twitter üzerinden bir kullanıcının Musk’a sinir dantelleriyle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Musk, önümüzdeki ay bir duyurunun yapılabileceğini dile getirdi.

Musk bu fikriyle ilgili de gerekli yatırımları yapmış durumda. İnsan ve yapay zeka yarışında insanı avantajlı konuma getirmek isteyen ve aynı zamanda ödeme sistemi Braintree’nin kurucusu olan Bryan Johnson ile daha önce bu konu hakkında görüşen Elon Musk, insan beynini güçlendirecek bir implantın oluşturulabilmesi için Johnson’un insan beyni üzerine çalışan Kernel isimli şirketine 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

İnsan Beyninin Ayarlarıyla Oynanabilir mi?

Kernel aslında alzheimer, ALS, parkinson gibi nörolojik hastalıkların tedavisi için insan beynine yerleştirilebilecek bir implant üzerine çalışıyor olsa da özellikle Elon Musk’ın istediği türden yapay sinir ağlarını beyne yerleştirerek sinirsel kodlar üzerinde tamamen değişiklik yapmayı mümkün kılabilir. Bu durum hastalıkların ortadan kaldırılmasının da ötesinde insanların bir bilgisayarda ya da cep telefonlarında hangi programların çalıştırılıp hangilerinin kapatılacağına karar verdiği gibi insan beyinin de çalışma şeklini düzenlemesini sağlayabilir.

Tabi henüz sadece varsayımlardan ibaret olan bu düşüncelerin Elon Musk’ın önümüzdeki ay yapacağı bir açıklamayla bambaşka bir hal alması mümkün.

https://futurism.com/elon-musk-set-to-release-plans-about-the-neural-lace-next-month/