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Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor

Fikirleri ve yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren Elon Musk, insan beyninin sınırlarını genişletecek bir projenin üzerinde çalışıyor. Musk'a göre insan beyni yapay zeka haline gelebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor
 

Pek çok büyük şirket yapay zekaya yönelik yatırımlarını arttırırken insanların aklını hep ‘’Ya yapay zeka bir gün bütün işleri görecek hale gelirse o zaman insanla ilişkisi nasıl olacak?’’ sorusu kurcalıyor. Şimdiden arabalarımızı sürmeye başlayan, insan vücudunda doktorların görmediğini görebilen, satrançta bizi mağlup eden yapay zekanın ilerleyen yıllarda gelişmesiyle beraber insanlara nasıl davranacağı konusunda şüpheleri olan birisi daha var: Elon Musk

21. Yüzyılın dâhisi olarak görülen Musk, her ne kadar bugüne kadar pek çok yenilikçi fikri hayata geçirmiş olsa da yapay zeka konusunda bazı tereddütlere sahip ve yapay zekanın yeryüzündeki bütün işleri tek başına halledebilecek güce kavuşmadan önce insanlığı bu teknolojiyle mücadele edebilecek bir beyin yapısına sahip olmasını istiyor.

Beyne Yapay Sinir Ağları Yerleştirilecek

Elon Musk daha önce yapay zekanın araştırılması ve insanlığa zarar vermeden özenle geliştirilerek kullanılması için OpenAI isimli kar amacı gütmeksizin araştırmalara odaklanan kuruluşu kurmuş ve bilişim dünyasının pek çok önemli isminden toplam 1 milyar dolarlık bağış toplanmıştı. Bununla birlikte Musk, geçtiğimiz yılın ağustos ayında insan beynine yapay sinir ağları yerleştirme fikrini ileri sürmüştü.

Musk’ın ‘‘sinir dantelleri’’ adını verdiği bu yapay sinir ağları ile insan beyni, bilgisayar arayüzü ile birleşerek düşünme faaliyetlerini üst düzeye çıkaracak ve kendiliğinden internet erişimi sağlayabilecek böylece neredeyse bir yapay zeka haline gelecek olan insan bunu henüz robotlara yerleştirilemeyen duygularla birleştirerek adeta yeni bir insan türünü oluşturabilecek.

Gelecek Ay Yeni Bir Açıklama Gelebilir

Tabi bu düşünce ileri sürüldüğü andan itibaren büyük bir şaşkınlığa neden olsa da çok farklı çevrelerden de sert eleştiriler almıştı ancak Elon Musk, bu bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen fikre sıkıca bağlanmış görünüyor. Dün Twitter üzerinden bir kullanıcının Musk’a sinir dantelleriyle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Musk, önümüzdeki ay bir duyurunun yapılabileceğini dile getirdi.

Musk bu fikriyle ilgili de gerekli yatırımları yapmış durumda. İnsan ve yapay zeka yarışında insanı avantajlı konuma getirmek isteyen ve aynı zamanda ödeme sistemi Braintree’nin kurucusu olan Bryan Johnson ile daha önce bu konu hakkında görüşen Elon Musk, insan beynini güçlendirecek bir implantın oluşturulabilmesi için Johnson’un insan beyni üzerine çalışan Kernel isimli şirketine 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. 

İnsan Beyninin Ayarlarıyla Oynanabilir mi?

Kernel aslında alzheimer, ALS, parkinson gibi nörolojik hastalıkların tedavisi için insan beynine yerleştirilebilecek bir implant üzerine çalışıyor olsa da özellikle Elon Musk’ın istediği türden yapay sinir ağlarını beyne yerleştirerek sinirsel kodlar üzerinde tamamen değişiklik yapmayı mümkün kılabilir. Bu durum hastalıkların ortadan kaldırılmasının da ötesinde insanların bir bilgisayarda ya da cep telefonlarında hangi programların çalıştırılıp hangilerinin kapatılacağına karar verdiği gibi insan beyinin de çalışma şeklini düzenlemesini sağlayabilir.

Tabi henüz sadece varsayımlardan ibaret olan bu düşüncelerin Elon Musk’ın önümüzdeki ay yapacağı bir açıklamayla bambaşka bir hal alması mümkün.


https://futurism.com/elon-musk-set-to-release-plans-about-the-neural-lace-next-month/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
OLSUN BİZ DE KÖPRÜ YAPIYORUZ
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Sesto Elemento 2 yıl selmand
selmand

Oh ne güzel param var ve insanlığın geleceğine tek başıma karar veriyorum. Cart 100 milyon$ yatırım yapıyorum para b.k tabi. O parayla Afrika'da 100 milyon kişinin hayatı kökten değişiyor.

bi bitmediniz.
selmandOh ne güzel param var ve insanlığın geleceğine tek başıma karar veriyorum. Cart 100 milyon$ yatırım yapıyorum para b.k tabi. O pa...
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Eeltorm 2 yıl
Şu adam sayesinde teknoloji o kadar gelişti ki. DÜnyayı değiştiren adamlardan bir tanesi Elon Musk.
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DH Misafiri 2 yıl
Yapay zekanın duygularla birleşmesi RoboCop'u hatırlattı.
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Guest-31C579044 2 yıl
Elon Musk'a laf atan adamlarin diplomasi ne diye sorsan, ya yoktur hala liselidir ya da meslek lisesi mezunu falandir.
Adam fizik'de master yapmis arti ekonomi mezunu bebeler, Elon Musk demeden once besmele cekin.
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XPerience 2 yıl
Her yerden bir teknoloji haberi duyarsın ama haber Elon Musk'ın fikirleriyle alakalı olduğunda hep şaşırtıyor ve hep "ulan ne yararlı ne güzel fikir" diyorsun. Sanki daha gerçekçi yaklaşıyor olaylara, bir anda uçuk kaçık yerlerden girmiyor.
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Cem 2 yıl
Küçükken bir film izlemiştim; uzaylı bir kedi uzay aracı bozulup dünyaya düşüyor, aracın tamir edilmesi için yüksek miktarda altına ihtiyaç var, kediyi bir aile buluyor, kedi boynundaki tasma ile konuşabiliyordu. Zekasıyla kedi aileyle birlikte altını bulup aracının tamir ediyordu. Film saçma gelebilir ama orada kedi bir söz söylemişti ve ozamandan beridir mantıklı gelmişti bu söz şimdi Elon M. ile bu söz gerçeklik kazanıyor. Kedi insana, " siz kendinizi değil çevrenizi geliştirmişsiniz, bizim ırkımız ise kendimizi geliştirdik, böylelikle daha zeki ve daha hızlı geliştik"
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Murat.Ak 2 yıl
İNSANİN KENDİ EVRİMSEL BİR SÜRECİ VAR,
İNSAN BEYNİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR ELBETTE
FAKAT BU GELİŞİM'İN DOĞAL SÜREÇLER İÇİNDE YETİ VE KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİREREK YAPMASI LAZIM.
İNSANLIK ŞU ANDA KENDİ KAPASİTESİNİ KULLANABİLECEK BİR DURUMDA DEĞİL ZATEN,
ŞU ANDA KENDİ ELİ İLE GELİŞTİRDİĞİ SİLAHLARLA BİLE DÜNYA AÇLIK, YIKIM, ZÜLÜM ALTINDA.
İNSANLIK KENDİ FARKINDALIĞINI VE İNSAN GİBİ İNSAN OLMA DURUMUNU KAZANDIĞI ZAMAN KENDİSİNDE VAR OLAN YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARACAKTIR.
DİĞER TÜRLÜ ŞEYLER DEJENARASYONA VE MUTASYONA SEBEBİYET VEREBİLİR
VE EN GÜZELİNDEN HALK OLAN ZARAR GÖREBİLİR
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Virinom 2 yıl
Başkanlığa adaylığını koy EVET diyelim :)
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Spider_hip 2 yıl
Vaybe yaşım 30, bundan 15-16 sene önce yine aynı bu konuyu discovery channel da belgeselde bilim adamları anlatıyordu. Teoride insan beynini çiplerle güçlendirmek, hatta bilgileri, hafızayı arttırmak, yedeklemek mümkün diye anlatıyorlardı. İleride cyborg adını vereceğimiz yarı insan yarı makine oluşumu hiçte imkansız değil diyorlardı. 15-16 yıl geçti, belki çoğunuz bunları daha yeni elon musk tan duymuş gibi şaşırıyorsunuz, ama bilim adamlarının senelerdir üzerinde çalıştığı bir konuydu bu zaten.
Asıl soru şurada başlıyordu. İleride insan hafızasını da çiplere yüklemeyi başarabileceğiz ve oradan yeni bedenlere transfer edebileceğiz deniyordu. Bu aşamada tüm bilgisi aynı olan yeni aktarılan bedendekine aynı insan diyebilecek miyiz? Yani bir nevi ölümsüzlük mü? Yoksa nedir. İşte bu konuda çok tartışma çıkacağı söyleniyordu.
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LeonEyes 2 yıl
THE MATRİX COMİNGGGGG
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serafon 2 yıl LeonEyes
LeonEyes

THE MATRİX COMİNGGGGG

vaaooov
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ti7800 2 yıl
Yarın Demir adam elbisesini de bu sinir ağlarına bağlayıp uçarsa şaşırmayın.
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Efesli Heraklitos 2 yıl
Böyle bir şey çıkarsa, her insanda bulunması gerekecek.
Ya devasa bir sektöre ya da muazzam bir orantısızlığa yol açacak.
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