Elon Musk Apple’ı eleştirdi: Ayrımcılık yapılıyor!

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay zekâ rekabetinde büyük yatırımlar yaparak zirve mücadelesi veren Elon Musk, zaman zaman ilişkili platformların davranışlarına karşı eleştiriler yapıyor. Ünlü iş insanının hedefinde bu kez Apple var.

App Store sıralamaları ne kadar tarafsız?

Elon Musk, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda App Store moderasyonuna tepki gösterdi. Elon Musk, Apple’ın OpenAI firmasını haksız yere kayırdığını iddia ederek, şirketin ChatGPT uygulamasını öne çıkarttığını ve bu durumun rakip firmalar için adil olmayan bir avantaj yarattığını belirtti. Musk bunun tekel oluşturduğunu ve Apple’a karşı yasal haklarını arayacağını da sözlerine ekledi.

Bu paylaşıma OpenAI kurucusu Sam Altman’ın cevabı ise gecikmedi. Altman da bir paylaşım yaparak Elon Musk’ın X platformunu kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ettiğini ve rakiplerine zarar verdiğini dile getirdi.

İşin komik tarafı ise Topluluk Notları ekibinin Elon Musk’ın gönderisine dipnot düşerek iddialarının çok da gerçeği yansıtmadığını belirtmesi oldu. Musk’ın bu gönderisi 18 milyon görüntüleme rakamına ulaştı.

