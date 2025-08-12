Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk Apple’ı eleştirdi: Ayrımcılık yapılıyor!

    App Store platformunda ChatGPT uygulamasının öne çıkarıldığını ve sürekli bir numarada tutulduğunu iddia eden Elon Musk, Apple’ı dava açmakla tehdit etti.       

    Elon Musk
    Yapay zekâ rekabetinde büyük yatırımlar yaparak zirve mücadelesi veren Elon Musk, zaman zaman ilişkili platformların davranışlarına karşı eleştiriler yapıyor. Ünlü iş insanının hedefinde bu kez Apple var. 

    App Store sıralamaları ne kadar tarafsız?

    Elon Musk, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda App Store moderasyonuna tepki gösterdi. Elon Musk, Apple’ın OpenAI firmasını haksız yere kayırdığını iddia ederek, şirketin ChatGPT uygulamasını öne çıkarttığını ve bu durumun rakip firmalar için adil olmayan bir avantaj yarattığını belirtti. Musk bunun tekel oluşturduğunu ve Apple’a karşı yasal haklarını arayacağını da sözlerine ekledi. 

    Bu paylaşıma OpenAI kurucusu Sam Altman’ın cevabı ise gecikmedi. Altman da bir paylaşım yaparak Elon Musk’ın X platformunu kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ettiğini ve rakiplerine zarar verdiğini dile getirdi. 

    İşin komik tarafı ise Topluluk Notları ekibinin Elon Musk’ın gönderisine dipnot düşerek iddialarının çok da gerçeği yansıtmadığını belirtmesi oldu. Musk’ın bu gönderisi 18 milyon görüntüleme rakamına ulaştı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 tanker su kaç tl talisman yorum iphone şifresi doğru ama yanlış diyor ssangyong tivoli sonradan pencere açmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum