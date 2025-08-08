Yapay zeka satranç turnuvasında OpenAI o3, Grok 4’ü ağır şekilde yendi

Sam Altman ve Elon Musk, 10 yıl önce OpenAI’ı birlikte kurmuş ancak Musk daha sonra çeşitli sebeplerle şirketten ayrılmıştı. Aradan geçen yıllarından ardından Musk, xAI adında kendi yapay zeka girişimini kurmuştu. İkili arasındaki ilişki en basit ifadeyle kötü. Musk, bir süre önce OpenAI’ı satın alma girişiminde bile bulunmuş ve Altman’da onu “zorba” olarak nitelendirmişti.
Kazanan o3 oldu
Öte yandan satrançta makinelerin üstünlüğü yeni bir durum değil. 1997’de IBM’in Deep Blue süper bilgisayarı, dünya şampiyonu Garry Kasparov’u yenerek tarihe geçmişti. O günden bu yana Google DeepMind gibi sistemler, satranç ve Go gibi oyunlarda insanüstü seviyede kendini eğitebilen yapay zekalar geliştirdi. Ancak bu turnuva, genel amaçlı büyük dil modellerinin (LLM) doğrudan birbirleriyle karşılaştığı bu alandaki ilk ciddi sınavı oldu. o3, bu sınavdan altın madalya ile ayrılırken Grok ise gümüş madalya aldı. Gemini 2.5 Pro ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Farklı oyunlarda da sınanacaklar
Öte yandan yapılan satranç turnuvası sadece hangi yapay zekanın satrançta daha iyi olduğunu görmek için yapılmadı. Kaggle, Google DeepMind işbirliğiyle kurulan Game Arena, yapay zeka modellerinin strateji oyunlarında karşı karşıya geleceği kalıcı bir değerlendirme sistemi olacak.
Game Arena, yalnızca satrançla sınırlı kalmayacak; ilerleyen dönemde Go gibi karmaşık masa oyunlarından takım tabanlı strateji oyunlarına kadar pek çok yeni oyun eklenecek. Platformun amacı yapay zekaların stratejik planlama, mantık yürütme, bellek, uyum sağlama, aldatma ve rakibin niyetini anlama gibi yeteneklerini güvenilir ve şeffaf bir şekilde ölçmek.
Tüm maçlar Kaggle'ın açık kaynaklı oyun ortamları ve "text harness" adı verilen, yalnızca yazılı hamlelerle oynanan özel bir sistem üzerinde gerçekleşiyor. Modeller, satranç motorlarına erişemiyor, olası hamle listesi verilmiyor ve hatalı hamlelerde sınırlı sayıda deneme hakkı tanınıyor.