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Elon Musk'ın dev tünel kazma makinesi ortaya çıktı

Elon Musk, tünel kazma şirketinin kullanacağı tünel kazma makineleriyle kolayca yer altında dev tünelleri inşa edeceğini dile getiriyordu. Dev tünel kazma makinesine ait ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk'ın adı şu sıralar Tesla ve beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmeye çalışan Neuralink ile anılıyor olsa da Musk'ın geçtiğimiz yılın sonlarına kurduğu bir de kazı şirketi bulunuyor. Diğer şirketlerinde olduğu gibi kazı şirketi için de iddialı hedefleri olan Musk, ocak ayında yaptığı açıklamayla 1 ay içinde kazılara başlanacağını duyurmuştu. Elon Musk'ın kazılara başlayıp başlanmadığı henüz bilinmiyor ancak Musk'ın sıkça söz ettiği dev kazı makinesi ortaya çıktı.


Dev Makine SpaceX'in Otoparkında 

Yaklaşık 30 katmandan oluşan tüneller için dev bir tünel kazma makinesine sahip olacağını söyleyen Musk'ın tünel kazma makinesi SpaceX merkezinde görüntülendi. Elon Musk, şubat ayında, kazı makineleri üreten Alman Herrenknecht şirketine ait yaklaşık 7 metre çapında 120 metre uzunluğunda ve 1.200 ton ağırlığında olan makinelerden birisini alabileceğini de dile getirmişti. SpaceX'te görülen tünel kazma makinesi üzerinde Herrenknecht'e dair bir ifade barındırmasa da boyutları itibariyle bahsedilen makinenin bu olduğu düşünülüyor.


Yakın tarihli bir röportajda Musk, tünel kazarken herhangi bir gaz veya kanalizasyon hattını bozmamak için dev kazı makineleri kullanmadan önce ilk 15 metrede daha basit aletlerle kazı yapacaklarını belirtmişti. 15 Metre uzunluğundaki delik oluşturulduktan sonra ise Musk'ın şirketi kazı makinesiyle neler yapabileceğini gösterecek.


Elon Musk her ne kadar ulaşımı 3 boyutlu hale getireceğini ve yer altında otomobiller ve hyperloop ağı için kazılar yapacağını söylemiş olsa da henüz kesin olarak bilinen herhangi bir kazı çalışması bulunmuyor üstelik Musk'ın kazılar için gerekli mercilerden izin alıp almadığı bile belli değil ancak SpaceX'in otoparkındaki dev kazı makinesine bakarsak yakın bir zamanda dev bir kazının fotoğraflarını Musk'ın tweetlerinde görebiliriz. 

https://electrek.co/2017/04/27/elon-musk-tunnel-boring-machine-spacex-first-image/#jp-carousel-42827 Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Allahım ne kadar da SIKICI bir tünel kazma makinesi :D
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Fenomenon 2 yıl
Benin anlamadığım firmanın ismi the boring company mi? Eğer böyleyse çok saçma çünkü boring zaten kazmak demek. Hatta bu makineler tunnel boring machine (tbm) diye geçer. Yani "araba" diye araba markası olamayacağı gibi "the boring company" diye marka olamaması lazım. Çok saçma geldi bana.
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kans1903 2 yıl
biz senin uzaya yol yapacağını sanıyorduk alen delon metro kazısı değil :D boring!
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Prequel 2 yıl
Boring aynı zamanda kazmak demek. Sağlam isim olmuş. :D
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Allahım ne kadar da SIKICI bir tünel kazma makinesi :D
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kadirirdem 2 yıl
Aynen ya sorma.
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arel.gr 2 yıl
elon 'un devleri fotodakiler ise son yıllarda metro ve benzeri tünelleri kazanlardan farkları ne ?
gerekli heryerde neticede tüneli kazan ve inşa eden filanca şirket.
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QuexSeeL 2 yıl
Adam tam rahatsız o sıkıldım muhabbetinden sonra firmanın ismi beni benden aldı.
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kadirirdem 2 yıl
Güzel bir makine.Bakalım ne kadar verimli ve işlevsel.
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BekirHan 2 yıl
Herrenknecht AG bu tarz makineleri Metro hattı tünelleri kazmak için kullanmakta.

Kısa Özeti
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sadrag 2 yıl
"Sıkıcı Şirket" ???
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ERIKCI 2 yıl sadrag
sadrag

"Sıkıcı Şirket" ???


twitter.com/...
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nayır 2 yıl
Köstebek de tünel kanıyor ne oluyor yani...
binlerce sene tünel kazsın onca köstebek,
Sonra biri ben Dünel gazaacaaam desin,
herkes wow deha bu desin...
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